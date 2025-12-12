淋巴癌征兆｜女子皮肤泛红痕痒3个月 求医揭患淋巴癌 身体现6大征兆即求医

【淋巴癌征兆】皮肤出现痕痒，可能属于患淋巴癌的警号？有医生指出，皮肤痕痒除了可能是湿疹或过敏症状，若持续一段时间未见好转，可能是身体罹患淋巴癌。他也提醒，若身体持续出现6大征兆，亦有患淋巴癌的风险。

女子皮肤泛红痕痒3个月 求医揭患淋巴癌

营养功能医学专家刘博仁医生在其Facebook专页发文指出，皮肤痕痒未必只是湿疹问题，一名女病患皮肤反复泛红、痕痒，外观看似湿疹，但即使擦药、服药三个月仍无法真正改善，甚至开始出现夜间盗汗症状，睡到半夜竟会整件衣服湿透，起初还以为是更年期现象。后来到医院接受进一步检查，则确诊为淋巴癌。

为何淋巴癌会引发皮肤痕痒？他解释，淋巴癌细胞在活动时会释放多种发炎介质与细胞激素，例如IL-2、IL-6、TNF-α，这些物质会刺激神经，导致以下多种现象，也使淋巴癌相关的痕痒常具有「深、久、难治」的特性：

深层的痕痒感

擦药膏效果有限

夜晚特别明显

全身性或固定区域反复痕痒

自测淋巴癌6大征兆 持续这时间不愈合须求医

淋巴癌除了皮肤痕痒，刘博仁医生还列出6大症状，需要提高警觉：

自测淋巴癌6大征兆：

1.夜间盗汗

睡眠中出汗到整件衣服湿透，是典型的淋巴系统警号。

2.不明原因体重减轻

半年内体重下降超过5-10%，需特别留意。

3.不明原因发烧

体温时高时低，类似感冒却非感冒引起。

4.淋巴结肿大、无痛且持续不退

常见于颈部、腋下或腹股沟。

5.全身疲倦、虚弱感

不是熬夜造成的疲乏。

6.皮肤出现反复不明斑块、结节或增厚

症状类似湿疹却久治不愈。

他提醒，大多数皮肤痕痒当然并非淋巴癌所致，但若久痒不愈并合并以下情况，就不应只视为一般湿疹处理：

痕痒超过4-6周，治疗仍无明显改善

皮肤斑块范围扩大或厚度增加

反复出现红疹、脱皮或结节

出现夜间流汗

伴随体重变轻、发烧

淋巴结肿大且无痛感

他进一步说明，多数湿疹或过敏症状并不严重，但若治疗后状况未见好转，甚至日益异常，或伴随出现夜间盗汗、体重下降、发烧等症状，就需要接受更完整的检查。

推介4类防癌食物 蔬菜首选这4款

刘博仁医生指出，有4类食物经科学研究证实对预防癌症有所帮助，并且能轻松融入日常饮食。

1.十字花科蔬菜

此类蔬菜富含异硫氰酸盐与吲哚-3-甲醇，能有效激活人体自身的解毒机制，促进潜在致癌物质的代谢。

可选择椰菜花、小棠菜、椰菜、羽衣甘蓝等蔬菜，每周至少食用3-5次。烹调时以清蒸、快炒或凉拌方式最能保留其活性成分，建议搭配少量橄榄油以提升脂溶性营养素的吸收效率。

2.菇类

菇类富含β-葡聚糖，能有效活化巨噬细胞与NK细胞，强化免疫系统功能。有研究发现，每周吃菇类≥1次，乳癌风险可降低三成以上。

日常可选择冬菇、舞菇、杏鲍菇、猴头菇等品种，建议每天或每周食用3-4次。无论是煮汤、炒菜或炖饭皆适宜，另可将香菇日晒以增加维他命D含量。

3.姜黄

姜黄中的姜黄素能有效抑制体内发炎路径，降低癌细胞增殖的可能性，并促进癌细胞走向自然凋亡。

每日可摄取1-2克姜黄粉，约半茶匙至一茶匙，加入适合的菜肴或汤品中食用。若搭配黑胡椒或适量油脂一同摄取，能显著提升人体对姜黄素的吸收效率。

4.Omega-3脂肪酸

EPA与DHA具有抗发炎特性，并能抑制肿瘤血管的生成。摄取充足Omega-3的人，其罹患乳癌、大肠癌与前列腺癌的风险相对较低。

每周食用2-3次深海鱼，如三文鱼、鲭鱼、秋刀鱼；素食者则可吃亚麻籽粉、奇亚籽或核桃来补充。

淋巴癌6大症状要留神 易喘气/腹痛也高危？

据本港医管局资料显示，淋巴癌为本港第8大致命癌症，发病率排第9，在2021年淋巴癌有1,124宗新增个案。淋巴瘤是淋巴系统的癌病，种类繁多，主要分为2大类：霍奇金氏淋巴瘤、非霍奇金氏淋巴瘤。其中，以非霍奇金氏淋巴瘤在本港最常见，根据香港癌症基金会资料，淋巴癌（非霍奇金氏淋巴瘤）细胞通常在淋巴系统内的淋巴结内扩散，但有时这些癌细胞也可能进入血液，到不同的器官，当中普遍会出现以下症状：

在颈内、腋窝或腹股沟内有一团不痛的肿块

夜晚大量流汗、夜晚发烧、全身持续痕痒

食欲不振、体重下降和感到疲累

儿童或许会咳嗽、喘气或腹痛，甚至腹内会有硬块

据医管局资料指，淋巴瘤的成因至今仍未完全了解。但近年研究报告显示，某些风险因素会增加患淋巴瘤的机会。这些风险因素包括遗传基因病变、病毒感染 (如感染爱滋病病毒)、辐射、化学药物及体内免疫系统失常 (如类风湿性关节炎、爱滋病及接受器官移植后接受免疫抑制剂）等有关。

淋巴癌病情分4大阶段 经常流汗是警号

根据香港防癌会资料，淋巴癌（淋巴瘤）病情分为4个阶段，不同阶段的特征如下：

第1期：

单一个淋巴腺部位患上肿瘤

或单一个淋巴结外器官患上淋巴肿瘤（IE期）

第2期：

在同侧的横隔肌以上患上肿瘤

或以下的两组或以上淋巴腺部位患上肿瘤

第3期：

横隔肌以上和以下同时患上两组肿瘤

或以上的淋巴腺部位患上肿瘤

第4期：

一个或多个淋巴腺外的器官（例如：肝脏、中枢神经系统和骨髓）被肿瘤侵犯。

各期还按有或没有特定的症状而分为A或B。无症状者为A，有以下症状者为B：体重减轻超过10%以上，经常发热38ºc以上；经常出汗。

资料来源：营养功能医学专家刘博仁医生、医管局、香港防癌会、癌症基金会

专家履历：刘博仁医生

台湾营养医学博士、台湾耳鼻喉科专科及家庭医学科专科医生，专长为癌症疾病，例如癌症营养、静脉营养注射、营养医学整合包括基因检测、疾病预防策略。

