流感｜本港两岁女童染甲流并发症亡 儿科医生拆解致命风险 吁打疫苗减重症

衞生署衞生防护中心今日（28日）公布，昨日（27日）一宗两岁女童感染甲型流感的严重个案，病人因并发症延至昨晚不治，这亦是今年第3宗儿童感染流感后不幸离世的个案。本港儿科专科医生韩锦伦曾向《星岛头条》指，不少家长以为孩子出现发烧、咳嗽等流感症状时可以「吽返好」，但其实暗藏致命风险，因此建议家长为孩子接种流感疫苗。

韩锦伦医生指，流感的主要途径是由呼吸道飞沫传播，「好多家长发现孩子有发烧、咳嗽等症状时以为可以『吽』返好，但分分钟会并发致命疾病。」韩锦伦医生提醒，一旦出现并发症如心肌炎，特别患者是幼儿会较难诊断出，待确诊时可能已延误治疗黄金时间。因此孩子一出现发烧、疲倦、无胃口等症状，最好马上求医。家中亦最好常备流感快速检测试剂，准确度较高，帮助侦测有否中招。

【同场加映】流感症状+甲型/乙型流感分别

流感｜甲流／乙流有何分别？何者病情较严重？

至于甲型及乙型流感的分别，韩医生分析，甲流和乙流的症状相约，主要分别在于病情严重程度。甲流通常传播速度更快、更活跃，患者起病较快较急，病情往往较严重、亦有机会发高烧。另一方面，乙流普遍传播速度稍慢，症状及病情亦比甲流轻微。 在他接触的流感病人内，患甲流的人数亦相对较多。

不少人以为，长期病患才属流感的重症高危族。不过他解释，健康的人染上流感都有机会致命，「有些孩子的免疫系统太强、甚至过度反应，都会引发致命并发症如肺炎、心肌炎、脑炎。」

流感疫苗有何种类？

韩锦伦医生提醒，流感虽致死率不高，但严重的流感个案中有2成以上可能引发细菌感染，重症率相对高。打流感针虽不会百分百预防染疫或令接种人士完全零症状，但可以提供保护力，减轻严重症状，因此建议家长为孩子接种流感疫苗。

流感疫苗一般可分为注射（打针）及喷鼻式，韩医生指喷鼻式疫苗多供年纪小的幼童使用，效果相对稍弱。打针的副作用多为「针口位」红肿痛、发烧等，有少数人士可能出现较严重的过敏反应如风疹等。喷鼻式疫苗因为会对鼻腔产生局部刺激，或引发气管不适等的常见副作用，不过情况较少见。

而治疗方面，现时本港有2种药物可以治疗流感，分别是：

奥司他韦（即俗称特敏福）：可每日服用1-2次药，为期5日

玛巴洛沙韦：可单次服用

甲型流感/乙型流感 哪种死亡率最高？

根据衞生署资料，季节性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，已知可感染人类的季节性流感病毒有3种类型：甲型、乙型和丙型。其中甲型与乙型流感占感染的大多数，而多年来流感疫情爆发，通常都与甲型病毒有关。

1. 如何分辨甲型流感？

常见症状：发烧、发冷、头痛、咳嗽、喉咙痛及流鼻水

高风险人士：长者、小朋友或免疫力较低人士受感染后，可能会出现支气管炎或肺炎，甚至脑炎、心肌炎或心包膜炎等并发症，最严重可致命。

严重程度/死亡率：病情一般较严重，死亡率较高。

传染力：传染及致病能力较高，为目前主要会造成流感大流行的流感病毒。当新型甲型流感出现时，有可能导致新一波的流感爆发

2. 如何分辨乙型流感？

常见症状：与甲型流感相似。

传染力/严重程度/死亡率：病情一般较甲型流感轻微，死亡率较低。演化速率较甲型流感病毒低2至3倍。

衞生署指，流感高峰期一般为每年1月至3月，或4月及7至8月。大部分人患上流感后能自行康复，症状较轻微的人士应要有充足休息和多喝水。若出现流感病征，不应上班或上学。如果病征持续或恶化，应立即求诊。

流感有哪些症状？与一般感冒有何分别？

据衞生署资料，流感高峰期一般为每年1月至3月，或4月及7至8月。其症状、可能出现的并发症和痊愈期，与普通感冒有何分别？

常见症状：

流感：发烧、咳嗽、喉咙痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦、头痛、呕吐、腹泻等

感冒：喷嚏、鼻塞、流鼻水、咽喉疼痛、咳嗽、声嘶、头痛、发烧

并发症：

流感：支气管炎或肺炎

感冒：可能有零星发冷、连带疲倦、流汗、肌肉及关节疼痛

流感/感冒 潜伏期：

流感：约1-4日

感冒：约1-3日

流感/感冒 流行期：

流感：每年1月至3月，或4月及7至8月

感冒：一年四季

流感/感冒 痊愈期：

流感：约2-7日可自行痊愈

感冒：约2-5日可自行痊愈

传染途径：

流感：透过飞沬直接传播，或经接触间接传播

感冒：吸入或接触带有传播性的呼吸分泌物

痊愈方法：

流感：充足休息、多喝水，如医生处方可服抗病毒剂减轻病情

感冒：多饮清水、进食有营养及易消化的食物、充足休息。每日可用半茶匙盐水漱口3次或以上

---

