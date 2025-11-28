大埔宏福苑五级火｜高温+浓烟比烈火致命 幸存者恐72小时后才出现3类症状 谨记火警保命3原则

大埔宏福苑周三（26日）发生五级大火，至今已造死逾百死伤。有医生列出遇上大火时最威胁性命的5大危机，并教走火警时的保命关键。他提醒，即使是幸存者也不能掉以轻心，有些火警带来的伤害或症状，可能要72小时后才会显现和发作出来。

大埔宏福苑五级火｜高温+浓烟比烈火致命 蔓延速度达每秒5米欲逃无路

重症科医生黄轩在Facebook专页发文指，当大厦发生火灾，最夺命的不是火势，而是烟囱效应（Stack effect），甚至可在短短3分钟让人失去逃生能力，提醒万一遇上大火时，可能会遇到的5大致命危机：

大埔宏福苑五级火｜火警5大致命危机：

1. 烟囱效应

烟比人「跑得更快」，大厦发生火灾时，热烟会往上狂飙，上升速度可达每秒2-5米，楼梯间和升降机井尤如「巨型烟囱」。大楼越高反而越危险。

2. 化学毒烟

最致命的不是黑烟，而是毒气，80-90%火灾死亡者血中同时出现以下2种物质：

一氧化碳（CO）：阻碍血红素运输氧气，导致明明还有氧气却像缺氧

氰化氢（HCN）：塑胶被燃烧时释出的物质，可以令细胞瞬间「无法用氧」

3. 热冲击

高温比烧伤更快夺命，吸入60°C的空气1分钟就会昏倒，若升至150°C，只吸两口就会直接灼坏气道。火灾现场天花板可高达700°C，但地面只有约40°C，因此要贴地爬行。

4. 迷路

浓烟只要2分钟完全蔓延，令视线瞬间一片黑，找不到出口或楼梯。有研究发现，70%的人逃生却会跑回火源方向，常见真正的死因是迷失方向。

5. 恐惧导致失去判断力

恐惧的生理反应使人做出跑去厕所、跳楼或回家拿东西的判断。

大埔宏福苑五级火｜遇火警免吸浓烟保命3大关键

他提醒，万一不幸遇上火灾，升降机将充满浓烟，楼梯间也未必安全。平日注意防火门常关，避免毒烟秒速蔓延整层楼。当房间达到500°C高温时，可能发生「闪燃」导致爆炸。避免吸烟是保命第一大原则：

贴地，使用湿毛巾隔烟能延缓数十秒。

关门可挡烟与热力5-20分钟。

万一逃不出去就留在原地紧闭上门，如逗留在避难层或防烟室，比乱跑更安全。

大埔宏福苑五级火｜粉尘毒气伤呼吸道 火警吸入性伤害4大来源

黄轩医生曾发文进一步讨论吸入烟尘的伤害。他引述美国的灾难统计指，约有60-80％的火场罹难者死因其实是吸入性烟雾和毒气伤害。即使被从火灾救出，有22%幸存者已出现烟雾吸入性呼吸道伤害（Smoke Inhalation Injury），若没有得到及时发现和治疗，死亡机率至少30%。烟雾吸入性呼吸道伤害有4大来源：

家私和家居装修燃烧释出的毒气（一氧化碳、一氧化氮、硫化物、苯、氰化物、丙二醛）

烟雾中的粉尘颗粒，尢其是小于5微米，最易吸入到肺泡

热度超过150°C，就可以马上灼伤所有咽喉及呼吸道黏膜

大量氧化物质产生，全身性发炎，对细胞破坏性极强

大埔宏福苑五级火｜幸存者恐72小时后 才出现3类症状

即使安全逃生或被救出，在火灾中的吸入的烟雾和毒气仍在持续伤害身体。黄医生指出，伤者的临床症状表现差异非常大。有些症状会立即致命，但也有些症状初期并不明显，却有机会在事发后24-72小时才陆续出现，包括：

上呼吸道症状：伤害如果主要在上呼吸道，病人可能出现流泪、流涕、声带失能，反应性气道失调等症状。任何烟熏灼伤的口鼻、焚损的眉毛与鼻毛，都布满是碳渣的分泌物，强烈地暗示著他所受的伤害或不只局限于体表和上呼吸道，很有可能已经造成下呼吸道与系统性的损伤。

下呼吸道症状：如果下呼吸道受损，则会出现支气管痉缩、黏膜水肿、分泌物增加、反复咳嗽、气管发炎、呼吸困难等现象。

全身症状：现场产生的毒气对于全身的影响，可引致发烧、疲倦、意识障碍、水分缺乏、电解质不平衡、氧气不足等种种反应。

因此，任何的火场受灾人士，都需要针对吸入性伤害风险进行详细的评估与治疗。

胸部X光检查：确定有否出现间质性肺泡病灶或气管管壁增厚的情形，惟可能事发后36小时才能够侦测到异常变化。

动脉气体分析变化：计算出气体交换和分流等障碍的情况，知道缺氧严重程度。

抽血：检验一氧化碳和血红素结合率，如果超过10％，可能并发严重一氧化碳中毒。

支气管镜检查：最能正确预测火灾烟雾吸入性伤害的病人预后的方法，包括死亡或发生急性呼吸窘迫综合症（ARDS）的机率。如果检查出气管严重水肿或伤害，则ARDS的机率高达97％，死亡率为60％，因此建议在受灾后24小时之内进行支气管镜评估。支气管镜须插管，也有帮助口鼻严重水肿变形的伤者保持呼吸道畅通的作用，并能够移除烟雾吸入的异物和分泌物，有利冲洗和细菌培养的程序。

大埔宏福苑五级火｜火灾伤者不同阶段的身体症状

他列出火灾伤者在不同阶段的身体征状变化和病情发展，以及相对应的医疗处理要点：

1. 72小时

在72小时之后，病人可能出现严重呼吸道肿胀、体液大量丧失，电解质不平衡的现象，需要及早插喉提供足够氧气，以及「吊盐水」。

2. 7天之内

病人会因为血液动力学变化、组织破坏的重建、 水分和营养大批消耗，造成身体严重的消耗，以致免疫失衡，与此同时，肺炎也会得严重起来。此阶段除了感染治疗，积极补充营养也是重要的目标。

3. 脱离急性期

疤痕修复、狭窄气道的重建，以及肢体复健必须循序解决，复原期往往需要一段长时间的医护照顾。

4. 后遗症

因应严重程度可留下后遗症，例如肺纤维化与呼吸道变形、阻塞性肺病等肺部慢性疾病，有些甚至是无法恢复或逆转的伤害，因而影响寿命。而一氧化碳中毒的病人中，有3％会产生永久性的后遗症，如智力减退（98％）、大小便失禁 （88％）及步态不稳（81％）。大多数后遗症会在2-3周后才出现，也可能在2天之内已发生。

延伸阅读：大埔宏福苑五级火丨目睹大火片段情绪忧伤难自拔？6大情况持续逾月恐患PTSD 医生教6招纾缓不安

---

相关文章：

大埔宏福苑五级火｜大火烟尘易伤呼吸道 大埔街坊必喝2大食疗汤水 滋阴润肺防咳嗽

大埔宏福苑五级火｜市民自发呼吁捐血伸出援手 一文即睇捐血条件/全港捐血站地址

大埔宏福苑五级火｜网民纷称失眠不安 心理学会吁出现4类反应 宜停止接收相关资讯