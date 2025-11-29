大埔宏福苑五级火｜严重烧伤可致感染须做多次手术保命 拆解烧伤急性期处理方法+长期护理建议

在大埔宏福苑五级大火中，有多人严重烧伤送院。在火场除了浓烟造成窒息风险外，最致命的伤势就是直接被烈火烧伤。当皮肤被大范围严重烧伤时，可致休克和造成感染。整形外科专科医生陈肖龙接受《星岛头条》访问，讲解严重烧伤的治疗方法，又强调伤者即使脱离急性期后，仍须接受长期护理。

大埔宏福苑五级火｜严重烧伤可致感染须做多次手术保命

陈肖龙医生指出，大范围烧伤属严重情况，须即时进以下处理：

立即送院：大面积烧伤会导致体液流失、休克及感染风险大增。

外科清创（Debridement）：需要把坏死组织移除，减低感染与毒素吸收。

可能需要接受皮肤移植（Skin Graft）：中度至重度烧伤常需分层皮肤移植或全层皮肤移植。

大范围烧伤通常需要分阶段进行多次手术。

必要时以人工皮肤、皮肤替代物辅助，以加速愈合。

是否需要进行皮肤移植，视乎烧伤深度、覆盖范围及位置而定。

烧伤急性期治疗与长期护理重点

陈医生指出，烧伤治疗一般分为急性期及后期护理，若是大范围烧伤更需要长期护理，以下是烧伤后不同阶段的治疗及复康重点：

急性期（住院期）

烧伤伤者需接受以下治疗及护理：

补充体液、防止休克

伤口处理，进行清洗、消毒和清创

如有感染，须进行抗生素治疗

止痛、营养支持（高蛋白、高热量）

外科手术：清创、皮肤移植、重建手术

后期及复康期

烧伤伤者完成初步治疗、病情相对稳定后，需继续接受以下治疗及护理：

1. 伤口与疤痕护理

使用保湿乳液、矽胶片、压力衣

避免阳光直射，外出需涂高效防晒

持续监察是否出现增生性疤痕或蟹足肿，必要时进行激光或重建手术

2. 关节及功能复康

进行物理治疗和职业治疗

按照物理治疗师指示进行伸展、按摩、关节活动训练

避免因疤痕收缩或防止关节挛缩，而影响活动能力

3. 心理及社会支援

大面积烧伤对外观、社交及自信心影响深远

心理辅导处理情绪问题，包括创伤后压力（PTSD）、焦虑、自我形象问题等

社会支援，包括重返工作、家庭压力调适的需求

4. 长期医疗跟进

因应个别情况，如有需要，应寻求医护人员协助，持续进行跟进及护理

