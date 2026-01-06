通波仔后适量运动加快康复 医生揭心脏病人术前术后运动原则 必做3式复康练习

有心脏病不宜做运动？完成通波仔手术后，适当运动非但不会加重负担，反而有助复原。圣保禄医院心脏科专科驻院顾问医生曾卓恒向《星岛头条》讲解心脏病患者在术前术后做运动的宜忌及注意事项，注册物理治疗师郑金坤博士分享3招有助强化心肺功能的复康运动。

心脏病病人宜适量锻炼 减复发风险死亡率

「医生，我刚做完通波仔，做运动会不会令心脏负荷不来？」不少心脏病患者在完成通波仔或搭桥手术后，常常陷入两难：一方面希望尽快康复，另一方面却担心做运动会「伤心」，因此不敢活动，反而延缓康复进度。曾卓恒医生提到，其实适当的运动是心脏复康的关键，患者只要遵循医生的建议、循序渐进锻练，就能让心脏「重获新生」。

心脏手术后进行适量运动，有助改善心脏功能。曾医生解释，运动能增强心脏肌肉的力量，让心脏每分钟泵出的血量增加，从而减轻气喘、心口痛等不适；同时能有效控制高血压、高胆固醇、高血糖的「三高」问题，帮助控制体重，避免因肥胖引发「糖胖心肾综合症」，加快器官退化。他补充，「其实糖尿病、肥胖，和心脏或肾脏都有关联，所以透过做运动，可以一并处理这些情况。」运动还能纾缓压力，控制血压，有效改善整体身心健康。

不少本地及国际研究均显示，适量的心脏复康运动可降低心脏病复发率及死亡率达三成以上。相反，若术后没有进行复康运动，心肺功能可能逐渐退化，三高与肥胖亦难以控制，增加心肾负荷，影响全身器官健康。

心脏病患者术前运动加快康复进度

曾医生表示，术前运动亦为复康「打好基础」。香港中文大学有研究发现，心脏手术前进行为期一至两个月的运动复康训练，可显著提升术后康复速度。曾医生表示，心脏病患者的术前或术后运动安排需循序渐进，「通常术后首一星期，患者会在医院做基本的运动，由最简单开始，在床边站著活动一下关节、在病房走一段短距离，再爬楼梯，医生会观察患者会否有气喘、心口痛的情况，看看他的心脏功能是否能应付。」出院后患者在医护建议下慢慢增加活动量，更重要的是学懂辨识病征，若出现异常应及早求医。

心脏病病人康复期宜做哪些运动？

曾医生表示，术后初期，严格控制运动的强度至关重要。医疗团队会透过心电图、心脏超声波等检查，了解病人的心脏功能，并根据情况制定个人化的「运动处方」。一般而言，可用「220减年龄」计算心跳上限，再以五至七成作为运动目标心率。例如40岁病人，心跳上限为180，下限约为每分钟90至120次，维持20至30分钟即属中等强度。根据欧洲心脏学会的指引，成年人一星期做150分钟中等强度运动，有助改善心血管健康。

患者在复康初阶段，可以视乎能力，进行一些带氧运动，如行山、游泳、爬楼梯，或是一些肌肉锻练运动，如举哑铃等重量训练。应避免做剧烈运动，例如举重、一百米跑等高强度训练，以免加重心脏负荷。他提醒，患者在运动前需热身，运动后则要缓和身体，避免心跳突然加速或急降。

若运动期间出现心口痛、冒冷汗、头晕、气喘、心跳异常加快等情况，应立即停止并求医，并随身带备紧急药物「舌底丸」以缓解病发症状。患者亦应避免在高温、湿度高或过饱、过饿的情况下运动，亦可考虑配戴智慧手表，监察心跳变化。

物理治疗师分享简易居家复康运动

对心脏术后患者而言，复康更重要是重获高质素的生活。注册物理治疗师郑金坤博士表示，复康运动除了强化心脏功能，更是为了帮助患者逐步恢复独立生活能力，让他们可以重拾自理，重投社区。

除了物理治疗师监察下的持续性带氧训练，更需要将运动融入日常生活。郑博士推介以下三组动作，尤其适合术后出院、处于康复中期的患者在家中进行。

第一组：上肢举杆

因手部靠近心脏，上肢举杆动作能快速提升心跳，同时锻炼肩膀、手臂肌肉，有助患者练习日常自理的动作。

患者可找一枝长棍或雨伞，坐在有靠背的椅子上，双手握住长棍两端，缓慢将长棍举过头顶，再慢慢放下，动作幅度以不觉肩痛为宜。初期以20至30次为一组，休息30秒，刚开始练习时，可分为每日分早中晚3组完成，不必一次性做完。

第二组：台阶训练

这组动作能同时训练下肢肌力与心肺耐力，只需一个稳固台阶，左右脚轮流踏上台阶，加起来10次为一组，做完休息30秒至1分钟，每日做3至5组。

第三组：原地踏步

原地踏步是下肢带氧运动，透过腿部大肌肉的活动，带动心脏输出，提升心肺功能，能随时随地能进行，还能同时锻炼平衡能力。

首先保持直立站姿，轮流抬起双脚，用手掌轻碰大腿前侧，动作节奏为「一秒一步」，肌力较弱患者可准备矮凳轻扶，以防失平衡。初期可从1分钟为一个单元，完成后休息1分钟，每日做2至3组，适应后逐渐延长至2至3分钟一组。

---

