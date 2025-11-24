李婉华自揭患视网膜穿孔 经历近半载失明 医生拆解5大成因/护眼秘诀

移居加拿大多年的香港女星李婉华近日在YouTube直播中，自曝左眼曾历经近半年的失明状态，揭露「视网膜穿孔」的惊险过程。有眼科医生拆解视网膜穿孔的先兆、成因与治疗方式，原来近视超过1个度数水平，更易出现视网膜穿孔问题，视力恐永久受损。

忽视飞蚊闪光征兆 李婉华失明半年

李婉华早前在个人YouTube直播分享，指自己在2年前左眼开始出现「飞蚊症」，眼前常有黑点飘动。她最初以为只是疲劳，其后症状加剧，眼角不时出现「闪光」，形容为像在眼角「Chok」一声闪过，此后仍未正视问题。后来她的视野中逐渐出现「灰色屏障」，尽管视力日渐模糊，她仍误以为是疲劳，错失早期治疗良机。

她表示自己有一天起床后，发现左眼看不到东西，当时眼前只剩一片深灰色，无论如何眨眼、冲洗都无法恢复视力。到急症室求医后，确诊患上「视网膜穿孔」，若恶化可能导致永久失明。更煎熬的是，她指曾获医生误诊为「眼睛感冒」，延误治疗近半年。她描述失明期间的视觉：「视线中心有个黑色圆圈遮住」只能靠周边视力意会物体模样，仍坚持拍摄YouTube影片，苦不堪言。经过半年治疗及休息，她的视力如「窗帘拉开」般从中心位置逐渐恢复。这场危机让她彻底正视眼睛健康的重要性，更呼吁大家不要轻视任何身体发出的警号。

视网膜穿孔5大成因 近视超这度数高危

本港眼科专科医生余珊曾接受《星岛头条》访问时分享，视网膜穿孔主要成因如下：

年龄增长：玻璃体自然收缩，牵引视网膜导致穿孔。 高度近视：超过600度近视者，眼球过长，视网膜变薄风险增。 眼部外伤：足球、拳击、跳水等运动，或医美疗程进行时（如超声波）未护眼。 家族病史：亲属曾患视网膜脱落或穿孔。 全身性疾病：糖尿病等血管病变易波及眼部。

飞蚊症恐是警讯 视网膜脱落有3大先兆

飞蚊症可能是视网膜脱落前兆。当玻璃体与视网膜开始剥离，会拉扯视网膜纤维或血管，导致撕裂，形成眼前黑点、线条或蜘蛛网状漂浮物。余医生解释，若视网膜穿孔未及时处理，玻璃体液体可能从破洞渗入，导致视网膜剥离。「一旦进入脱落阶段，手术复杂度大增，视力可能无法完全恢复。」视网膜脱落有3大先兆：

闪光：暗处或闭眼时见闪电光

飞蚊症：黑点数量急增

视野缺损/视力模糊

她提醒，当出现飞蚊症，或其他先兆时，例如眼前出现闪光、某个视野视力下降等，须尽早求医，检查视网膜有没有穿孔，及早治疗以免演变成脱落。视网膜穿孔患者治疗后应避免剧烈运动如过山车、跳绳、跳水等头部快速移动活动；进行高危运动要戴护目镜，避免撞击；避免捽眼；进行医美疗程时，确保双眼有足够保护。

余医生强调，高危人士包括近视深、有家族史，或者自己的一边眼睛曾视网膜穿孔或脱落，建议每半年至1年进行全面眼睛检查，以详细检查视网膜。平日亦要注意健康生活，控制糖尿病及血压水平，以减少对眼部血管的影响，减低视网膜脱落的风险。

延伸阅读：35岁后易糖尿上眼致失明？专家公开一日护眼餐单 这些坚果/朱古力也有效？

---

相关文章：

40岁后视力下降 防老花/眼干/糖尿眼 中医推介25种食物汤水护眼

63岁港男白内障手术后患青光眼 中医治疗3个月视力改善 附成因+护眼汤水

白内障｜30岁男搭车玩手机 2年后老花患白内障！医生揭5大超伤眼行为

常用手机40岁前易老花 推介番薯果仁30种食物防白内障失明