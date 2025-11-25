转季易有耳鼻喉问题 医生教区分感冒/鼻敏感/鼻窦炎症状 洗鼻有效通鼻塞吗？

转季时分，天气时寒时热、湿度飘忽，耳鼻喉不适高发，容易出现鼻塞、流鼻涕、喉咙痛，甚至耳鸣、晕眩。这些病症不仅影响日常生活、工作效率及睡眠，更可能隐藏健康隐患。究竟季节交替如何影响耳鼻喉健康？鼻敏感、感冒与鼻窦炎之间如何区分？本港耳鼻喉专科医生钟耀基接受《星岛头条》访问，分析成因并分享应对换季挑战的策略。

为何转季时耳鼻喉问题特别多？

钟耀基医生解释，季节转换或天气改变时，温差会直接刺激鼻腔黏膜，导致血管反复收缩与扩张，进而引发黏膜充血肿胀，出现鼻塞、打喷嚏等不适；同时，空气湿度变化容易使喉咙黏膜干燥，继而诱发咽喉痛、咳嗽。

另一方面，换季期间空气中花粉、尘螨等致敏原浓度升高，会刺激鼻黏膜引发过敏性鼻炎。此病症属于免疫系统的过度反应，会导致鼻黏膜异常肿胀、分泌物增多，进一步加剧鼻塞、流鼻水、频繁打喷嚏等症状。因此，鼻敏感是转季耳鼻喉不适的主要原因之一。

此外，人体免疫力的波动也不容忽视。温差骤变会削弱呼吸道的防御功能，使身体对病毒、细菌的抵抗力下降，更易诱发感冒或流感。环境污染、室内通风不足等问题，会进一步刺激呼吸道黏膜，加剧鼻塞与喉咙不适感。

转季有哪些常见的耳鼻喉不适？

转季引发的耳鼻喉不适，其主要症状可归纳为以下5大类：

感冒或流感 ：呼吸道感染可能引发喉咙痛、鼻塞、打喷嚏等症状，进而牵动整个耳鼻喉系统不适。

：呼吸道感染可能引发喉咙痛、鼻塞、打喷嚏等症状，进而牵动整个耳鼻喉系统不适。 鼻敏感 ：过敏性鼻炎或其他过敏反应，会导致鼻黏膜肿胀、分泌物增多，出现鼻塞、流鼻水等不适，影响耳鼻喉整体状态。

：过敏性鼻炎或其他过敏反应，会导致鼻黏膜肿胀、分泌物增多，出现鼻塞、流鼻水等不适，影响耳鼻喉整体状态。 鼻窦炎 ：鼻窦发生感染或炎症时，除了鼻塞，还可能伴随头痛、流浓涕等症状，诱发耳鼻喉连锁不适。

：鼻窦发生感染或炎症时，除了鼻塞，还可能伴随头痛、流浓涕等症状，诱发耳鼻喉连锁不适。 声带问题 ：声带因发炎或过度使用而受损，常见表现为喉咙痛、声音沙哑，甚至说话困难。

：声带因发炎或过度使用而受损，常见表现为喉咙痛、声音沙哑，甚至说话困难。 耳朵不适：鼻塞可能引发咽鼓管阻塞，耳朵出现感染或耳垢堆积未及时清理，均有机会导致耳朵不适的症状出现。

他补充指，当鼻塞、打喷嚏、流鼻水等症状加剧时，可能进一步引发咽喉炎与支气管炎。这是因为鼻腔与喉部分泌物持续倒流，反复刺激喉部及支气管黏膜，从而诱发局部炎症反应。若情况持续，长期鼻塞更可能阻碍鼻窦正常引流，增加细菌滋生风险，导致鼻窦感染。此感染一旦扩散至上呼吸道，便可能进一步发展为咽喉炎或支气管炎，形成连锁性的呼吸道健康问题。

为甚么鼻塞时常伴随耳鸣、晕眩或重听？

部分鼻塞患者会同时伴随耳鸣、晕眩、重听等不适，背后与人体的「咽鼓管」密切相关。这是连接鼻腔和中耳之间的通道，主要作用是平衡中耳与外界的气压。当鼻塞发作时，鼻黏膜肿胀或分泌物堆积会阻塞咽鼓管，导致中耳内气压失衡，从而出现耳部不适症状。这种情况在乘坐飞机、潜水时尤为明显，因为外界气压骤变会影响到咽鼓管的功能，使不适感更明显。

如何区分鼻敏感、鼻窦炎与感冒？

鼻敏感 ：以鼻痒、流清涕、阵发性打喷嚏为主，症状与接触过敏原相关，发作迅速且脱离过敏原即可缓解，无发烧等全身症状，病程通常会超过4周，多与季节及环境有关。

：以鼻痒、流清涕、阵发性打喷嚏为主，症状与接触过敏原相关，发作迅速且脱离过敏原即可缓解，无发烧等全身症状，病程通常会超过4周，多与季节及环境有关。 鼻窦炎 ：以黄绿色浓鼻涕为特征，伴随面部肿胀、压痛、头痛及发烧，症状持续超过10天需要警惕细菌感染。

：以黄绿色浓鼻涕为特征，伴随面部肿胀、压痛、头痛及发烧，症状持续超过10天需要警惕细菌感染。 感冒：多由病毒或细菌感染引起，初期流清涕，后期会转黏脓涕，伴随咽痛、头痛或低烧，属于急性病程，1-2周可痊愈。

他提醒，香港市区人口密集、通风条件不一的环境特点，容易让花粉、尘螨等过敏原与细菌、病毒等病原体同时滋生共存，致使鼻敏感、鼻窦炎与感冒等疾病有机会同时出现。若症状反复或加剧，建议及时就医接受检查，避免误判延误治疗。

洗鼻可以治鼻塞吗？哪些人适用？

钟医生表示，洗鼻能够有效缓解鼻塞症状，但并非根治鼻部问题的方法。它能帮助清除鼻腔内的黏液、细菌和致敏原，减轻鼻塞不适，但对于引起鼻塞的根本原因，如感冒、过敏等，则需要同时配合针对性的治疗。他建议以下情况可以尝试洗鼻：慢性鼻窦炎、过敏性鼻炎、鼻道感染、术后护理、鼻内畸形或鼻道异物等。

洗鼻步骤：

先准备盐水或生理盐水溶液。 将头部倾斜至一侧，使一侧鼻孔向上。 用洗鼻壶将溶液慢慢注入鼻孔，让其从另一侧鼻孔或口腔流出。 然后重复清洁另一侧。

如何舒缓转季引发的不适？何时该求医？

除了洗鼻外，他建议还可以通过以下方法减轻不适：

避开过敏原：如果对某些物质过敏，应尽量避免接触，如花粉、尘螨和动物皮毛等，以减轻因致敏原而诱发的不适症状。

保持室内空气清新：定期清洁家居和更换床上用品，减少尘螨、霉菌等滋生，减轻因以上物质而诱发的过敏反应。

饮食调理：多喝温水，喉痛时用微温盐水漱口；多吃奇异果、橙等富含维他命 C 的水果，避免辛辣油腻食物。

保持健康生活习惯：定期进行运动，增强免疫力，保持身体健康；避免熬夜，提高睡眠品质，有助于减轻过敏反应的发生和严重程度。

至于出现以下症状时，则建议及时前往耳鼻喉门诊就诊：

鼻塞、流浓鼻涕伴面部疼痛超过10天，可能是急性细菌性鼻窦炎。

喉痛剧烈、吞咽困难、呼吸急促，可能是急性会厌炎等急症。

耳鸣、听力下降持续超过1周，或伴随高烧、头痛剧烈。

症状反复发作，影响睡眠与日常工作，需排查过敏原或调整治疗方案。

钟医生指，常言道「预防胜于治疗」，与其在天气转变时被动承受耳鼻喉不适，不如主动调整生活习惯，增强抵抗力。注意室内通风、保持家居清洁及适量运动，都是有效的方法。当症状持续不退时，务必寻求专业医疗协助，别让「小问题」影响生活质素。

---

