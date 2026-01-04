逆转脂肪肝最强饮食法出炉！研究揭肝脏脂肪4个月减24% 更控血糖/减腰围

脂肪肝没有妥当控制，最严重可以恶化成肝癌。要预防及改善脂肪肝，有研究比较了不同的饮食模式，发现1种饮食法可在4个月降低24%肝脏脂肪，逆转脂肪肝病情，更有减肥和控制血糖等功效。

逆转脂肪肝最强饮食法出炉！研究揭肝脏脂肪4个月减24%

韩国CHA医科大学的研究团队进行了一项随机对照临床试验，研究间歇性饮食（轻断食）对于非酒精性脂肪肝，或称代谢相关脂肪性肝病（MASLD）的疗效，研究结果今年6月在《Journal of Hepatology》期刊发表。

轻断食如何改善脂肪肝？

团队表示，轻断食被认为可能有助减轻体重、改善胰岛素阻抗和身体组成，而这些正是非酒精性脂肪肝的关键风险因素。他们将333名超重或肥胖的非酒精性脂肪肝患者随机分成3组，各自遵循不同的饮食模式，持续16个星期（约4个月）：

标准饮食组：113人

「168断食」组：110人，每天限定8小时进食，余下16小时完全禁食。

热量限制组：110人

经过16周的饮食测试，团队测量了参加者的肝脏脂肪及多项身体数据变化，结果如下：

「168断食」组的肝脏脂肪减少23.7%，与热量限制组的减少24.7%之效果相约，标准饮食组的增加0.7%。

「168断食」组体重平均减轻4.6%，腰围减小，内脏脂肪亦显著下降，与热量限制组改善幅度相当；相反，标准饮食组的内脏脂肪和体重均上升。

「168断食」组与热量限制组的肝脏硬度、血糖升降幅度和睡眠质素相近，且3个组别的血糖与胰岛素指标未见明显差异。

无论是在「10:00-18:00」或「12:00-20:00」时间段进食的「168断食」参加者，在肝脏脂肪减少，或是体重和血糖控制上都没有区别。

研究人员表示，结果反映了「168断食」不论在降低肝脏脂肪、体重或其他代谢指标方面，都可以媲美传统限制热量摄取的效果，适合作为非酒精性脂肪肝病情控制的实用饮食策略。而且执行起来相对弹性，也没见严重不威反应，只要满足16小时禁食的原则，想要在较早或较晚时间进食都能达到同等的健康益处。

「168断食法」如何可减肥？

甚么是「168断食法」？据本港消委会资料显示，「168断食法」即在一天内有连续16小时不进食，而余下的8小时则可以随意选择想吃的食物。不论哪一种断食减肥法，消委会指其减肥原理都是在断食期间令体内的胰岛素水平下降，让胰脏分泌升糖素，从而消耗原本储存在体内的能量和脂肪。

至进食时，身体会优先消化食物中的碳水化合物（糖类），把它们分解成糖，作为细胞主要能量来源。若长时间不进食，身体就会出现「生理性生酮反应」（Ketosis），继而开始消耗储存的脂肪。

但是，若按一般人传统一日三餐的进食模式，两餐之间的时间相距较短，或未能使体内的胰岛素水平下降至令身体分泌升糖素的水平。因此透过断食让身体空腹一段较长的时间，当体内的葡萄糖和肝糖都被消耗后，便会开始消耗脂肪，达致减肥效果。

脂肪肝可致肝衰竭肝癌 如何预防和改善？

根据香港中文大学肝脏护理中心资料，代谢相关脂肪性肝病（MASLD）是与肥胖、糖尿、三高等代谢指数相关的脂肪肝，一旦5%以上肝脏细胞积聚了脂肪，已是患上脂肪肝。本港衞生署则指出，脂肪肝在临床可以演变成脂肪性肝炎、肝脏纤维化或肝硬化，最后可导致肝脏衰竭或肝癌的发生。目前没有认可用以药物治疗非酒精性脂肪肝，建议透过实践健康生活模式以预防及控制这个疾病。

预防/改善脂肪肝6大贴士

1. 维持体重和腰围适中

成年人的BMI应介乎18.5和22.9kg之间；男性腰围应保持在90cm以下，女性则应保持在80cm以下。

2. 保持均衡饮食

每日进食最少5份含丰富抗氧化剂的蔬果、适量含丰富Omega-3脂肪酸的鱼类，以及避免进食高油、高糖和高盐的食物。

3. 多进行体能活动

成年人每星期进行最少150分钟中等强度的体能活动（例如快步行、慢速游泳或悠闲地踏单车）；或75分钟剧烈强度的体能活动（例如缓步跑、 快速游泳或剧烈地踏单车）或相等的活动量。

儿童及青少年应每日累积最少60分钟中等至剧烈强度的体能活动。

4. 避免饮酒

过量饮酒可导致肝脏肥大，逾 90%酗酒的人士患有酒精性脂肪肝疾病。

5. 不吸烟

吸烟会加速非酒精性脂肪肝的演变，部分原因是由于吸烟影响胰岛素抗阻，吸烟也会与过重和肥胖产生协同效应。

6. 维持适中的血糖、血脂和血压水平

收缩压应维持在低于120mmHg，舒张压低于80mmHg。

空腹血糖低于5.6mmol/L

血液中的总胆固醇水平低于5.2mmol/L。

