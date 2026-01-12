Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胰脏癌警号｜大便闻出疾病先兆？1种臭味恐患胰脏癌/胆结石 医生教闻4种臭味自测健康

医生教室
更新时间：13:16 2026-01-12 HKT
发布时间：13:16 2026-01-12 HKT

【胰脏癌警号】大便味道也可嗅出胰脏癌警号？有医生引用研究表示，大便臭味有如「气味指纹」，如果出现4种异常气味伴随不同形状或颜色的大便，可能是胰脏癌、胆病和胃病等征兆！

胰脏癌警号｜4种大便臭味自测健康 1种臭味恐患胰脏癌

大便发出哪种臭味恐患胰脏癌？肠胃科医生郑泓志近日在个人Facebook专页，引述一篇刊登在国际期刊《The FASEB Journal》的研究指出，大便臭味就像「气味指纹」，可提前反映肠道是否异常，甚至可能比症状更早出现。大便味来自「挥发性有机化合物」（VOCs） 气体，由肠道细菌在消化过程中产生的。而肠道就像复杂又精密的消化与代谢系统，不同肠胃疾病或可产生不同气体组合/臭味，甚至有可能与胰脏癌有关，以下是常见的4种异常气味及其潜藏疾病：

胰脏癌警号｜大便臭味如何反映健康？

 

 

4种大便臭味反映健康：

1. 大便出现铁锈味/腥臭味

这类臭味通常与「上消化道出血」有关。因为当胃或12指肠出血时，血液会经过胃酸与消化液分解，然后释放出明显的铁锈味或腥臭味，同时大便的颜色会因血红素氧化而转成黑色、呈「沥青」状。常见原因包括以下疾病：

  • 胃溃疡
  • 12指肠溃疡
  • 胃出血

2. 大便出现油膉味/浓烈腐败味

这类臭味通常代表脂肪消化与吸收异常，可能与胰液分泌不足或胆汁排出异常有关，而脂肪未被有效分解与乳化，因此大便会产生油膉味或浓烈腐败臭味，伴随油脂残留与漂浮便。常见原因包括：

  • 慢性胰脏炎
  • 胰脏癌
  • 胆结石
  • 胆道阻塞
  • 肝胆功能异常

3. 大便出现发酵酸味

这种臭味常见于肠道菌相失衡。当坏菌增生、好菌减少，肠道中的食物可能产生异常发酵，释放出大量酸性气体，大便出现刺鼻、酸臭味，甚至伴随带气泡异常粪便。常见原因包括以下疾病：

  • 肠躁症（IBS）
  • 益生菌摄取不足
  • 长期压力
  • 作息失调

4. 大便出现臭鸡蛋味

这种臭味常见于高蛋白饮食者，例如摄取大量肉类、蛋、乳制品或蛋白粉的人群。在这样的饮食型态下，肠道细菌大量分解含硫胺基酸，就会释放出更多硫化氢气体，造成排便时出现强烈的臭鸡蛋味，伴随软黏或糊状的粪便。

大便臭味伴随4症状即求医

郑医生解释，异常的气味若只是偶发则可能与饮食有关，但如果味道变化明显且持续超过数日，尤其臭味伴随以下状况出现、建议尽快求医：

  1. 黑便
  2. 油便
  3. 腹痛
  4. 体重减轻

胰脏癌病征不明显 大便颜色响警号

胰脏癌是本港第4大致命癌症。根据医管局资料，胰脏藏于腹腔深处，在胃部与大小肠等器官后面，胰脏癌是入侵性强的癌症，由于在胰脏的恶性肿瘤位置隐蔽，初期病征并不明显，因此不少病人到了癌症晚期才察觉患病，影响生存率。即使可以进行手术切除，复发的风险也比一般癌症高。如果有以下征状，可能是患上胰脏癌：

  • 上腹部出现与饮食无关的持续疼痛，并会反射至背部
  • 食欲不振、恶心、呕吐、消化不良、腹胀等肠胃障碍现象
  • 出现黄疸、皮肤搔痒、大便呈陶土色
  • 体重短时间内锐减
  • 上腹部出现固定、坚硬的肿块
  • 腹水

预防胰脏癌必做5件事

大多数的胰脏癌发生在年龄65岁以上的人士，风险因素包括：

  • 种族：黑人的风险较高
  • 性别：男性比女性有更高风险
  • 抽烟：吸烟者比不吸烟者患上胰脏癌的机会高出大概2至3倍
  • 糖代谢异常：糖尿病可以增加患上胰脏癌的风险
  • 超重：超重的人有较大风险
  • 饮食：长期过量进食动物脂肪和少吃蔬菜和水果会较易患上胰脏癌
  • 化学品：长期接触杀虫剂后、石油或染料
  • 感染幽门螺旋杆菌：患上胰脏癌的机会比非患者高出2倍
  • 遗传性胰脏炎：遗传性慢性胰脏炎会增加胰脏癌的机会，但非常罕见
  • 慢性胰脏炎：常与胰脏癌一同发现，但并不一定是导致胰脏癌的原因

胰脏癌的成因仍未完全明了，有可能是胰脏的细胞变异增生。大部份的胰脏癌指的是来自胰管上皮细胞的腺癌。不能完全防止胰脏癌的出现，不过，改变一些生活方式有助降低罹患胰脏癌的风险：

  • 戒烟：吸烟的烟雾中含有致癌物质，可以破坏DNA调节细胞的生长
  • 保持健康的体重：体重过高增加患上胰脏癌的机会，如果需要减肥，建议采取渐进和健康的方式，以达到目标
  • 经常做运动：适量的运动可以减少患上胰脏癌的机会
  • 健康饮食：多进食水果，蔬菜和低动物脂肪食品可以减少患上胰脏癌的风险
  • 避免接触危险化学品，或使用适当安全措施

资料来源：肠胃科医生郑泓志医管局

延伸阅读：不放屁等于肠胃好？恐肿瘤作怪！医生揭3大后果+教自测症状

---

相关文章：

狂放屁是大肠癌先兆？出现1种屁味即求医 医生解构正常放屁次数

胀气成因｜牛奶车厘子易致胃胀腹泻？医生教避开16种食物免胀气放屁

大肠癌症状｜27岁女常吃菜放屁 一求医已大肠癌3期 出现2症状或太迟

大肠癌症状｜男子常放臭屁以为生痔疮 医生揭患直肠癌 1情况须求医

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
2026-01-11 13:15 HKT
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
影视圈
14小时前
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
投资理财
7小时前
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
影视圈
4小时前
星岛申诉王｜粉面厂千万争产案 剧情再反转！ 四哥现身大反击：邪恶到入骨
06:31
星岛申诉王｜千万争产案兄弟决裂剧情再反转！ 「四哥」现身反击：人性邪恶到入骨
申诉热话
6小时前
大棋盘︱宏福苑安置舆情有变化 原址重建速「落闸」有原因 知情人士：疑有人「带风向」
大棋盘︱宏福苑安置舆情有变化 原址重建速「落闸」有原因 知情人士：疑有人「带风向」
政情
5小时前
美媒：联储局主席鲍威尔遭刑事调查
01:33
美联储局主席证实遭刑事调查 涉总部大楼翻新工程 鲍威尔：特朗普找借口施压
即时国际
4小时前
李龙基斥失德指控 爆与王青霞「十个字」分手原因 乐翊榆建议神交化女性缘。
李龙基斥失德指控 爆与王青霞「十个字」分手原因 乐翊榆建议神交化女性缘丨独家
影视圈
6小时前
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
影视圈
19小时前