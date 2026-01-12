胰脏癌警号｜大便闻出疾病先兆？1种臭味恐患胰脏癌/胆结石 医生教闻4种臭味自测健康

【胰脏癌警号】大便味道也可嗅出胰脏癌警号？有医生引用研究表示，大便臭味有如「气味指纹」，如果出现4种异常气味伴随不同形状或颜色的大便，可能是胰脏癌、胆病和胃病等征兆！

胰脏癌警号｜4种大便臭味自测健康 1种臭味恐患胰脏癌

大便发出哪种臭味恐患胰脏癌？肠胃科医生郑泓志近日在个人Facebook专页，引述一篇刊登在国际期刊《The FASEB Journal》的研究指出，大便臭味就像「气味指纹」，可提前反映肠道是否异常，甚至可能比症状更早出现。大便味来自「挥发性有机化合物」（VOCs） 气体，由肠道细菌在消化过程中产生的。而肠道就像复杂又精密的消化与代谢系统，不同肠胃疾病或可产生不同气体组合/臭味，甚至有可能与胰脏癌有关，以下是常见的4种异常气味及其潜藏疾病：

胰脏癌警号｜大便臭味如何反映健康？

4种大便臭味反映健康：

1. 大便出现铁锈味/腥臭味

这类臭味通常与「上消化道出血」有关。因为当胃或12指肠出血时，血液会经过胃酸与消化液分解，然后释放出明显的铁锈味或腥臭味，同时大便的颜色会因血红素氧化而转成黑色、呈「沥青」状。常见原因包括以下疾病：

胃溃疡

12指肠溃疡

胃出血

2. 大便出现油膉味/浓烈腐败味

这类臭味通常代表脂肪消化与吸收异常，可能与胰液分泌不足或胆汁排出异常有关，而脂肪未被有效分解与乳化，因此大便会产生油膉味或浓烈腐败臭味，伴随油脂残留与漂浮便。常见原因包括：

慢性胰脏炎

胰脏癌

胆结石

胆道阻塞

肝胆功能异常

3. 大便出现发酵酸味

这种臭味常见于肠道菌相失衡。当坏菌增生、好菌减少，肠道中的食物可能产生异常发酵，释放出大量酸性气体，大便出现刺鼻、酸臭味，甚至伴随带气泡异常粪便。常见原因包括以下疾病：

肠躁症（IBS）

益生菌摄取不足

长期压力

作息失调

4. 大便出现臭鸡蛋味

这种臭味常见于高蛋白饮食者，例如摄取大量肉类、蛋、乳制品或蛋白粉的人群。在这样的饮食型态下，肠道细菌大量分解含硫胺基酸，就会释放出更多硫化氢气体，造成排便时出现强烈的臭鸡蛋味，伴随软黏或糊状的粪便。

大便臭味伴随4症状即求医

郑医生解释，异常的气味若只是偶发则可能与饮食有关，但如果味道变化明显且持续超过数日，尤其臭味伴随以下状况出现、建议尽快求医：

黑便 油便 腹痛 体重减轻

胰脏癌病征不明显 大便颜色响警号

胰脏癌是本港第4大致命癌症。根据医管局资料，胰脏藏于腹腔深处，在胃部与大小肠等器官后面，胰脏癌是入侵性强的癌症，由于在胰脏的恶性肿瘤位置隐蔽，初期病征并不明显，因此不少病人到了癌症晚期才察觉患病，影响生存率。即使可以进行手术切除，复发的风险也比一般癌症高。如果有以下征状，可能是患上胰脏癌：

上腹部出现与饮食无关的持续疼痛，并会反射至背部

食欲不振、恶心、呕吐、消化不良、腹胀等肠胃障碍现象

出现黄疸、皮肤搔痒、大便呈陶土色

体重短时间内锐减

上腹部出现固定、坚硬的肿块

腹水

预防胰脏癌必做5件事

大多数的胰脏癌发生在年龄65岁以上的人士，风险因素包括：

种族：黑人的风险较高

性别：男性比女性有更高风险

抽烟：吸烟者比不吸烟者患上胰脏癌的机会高出大概2至3倍

糖代谢异常：糖尿病可以增加患上胰脏癌的风险

超重：超重的人有较大风险

饮食：长期过量进食动物脂肪和少吃蔬菜和水果会较易患上胰脏癌

化学品：长期接触杀虫剂后、石油或染料

感染幽门螺旋杆菌：患上胰脏癌的机会比非患者高出2倍

遗传性胰脏炎：遗传性慢性胰脏炎会增加胰脏癌的机会，但非常罕见

慢性胰脏炎：常与胰脏癌一同发现，但并不一定是导致胰脏癌的原因

胰脏癌的成因仍未完全明了，有可能是胰脏的细胞变异增生。大部份的胰脏癌指的是来自胰管上皮细胞的腺癌。不能完全防止胰脏癌的出现，不过，改变一些生活方式有助降低罹患胰脏癌的风险：

戒烟：吸烟的烟雾中含有致癌物质，可以破坏DNA调节细胞的生长

保持健康的体重：体重过高增加患上胰脏癌的机会，如果需要减肥，建议采取渐进和健康的方式，以达到目标

经常做运动：适量的运动可以减少患上胰脏癌的机会

健康饮食：多进食水果，蔬菜和低动物脂肪食品可以减少患上胰脏癌的风险

避免接触危险化学品，或使用适当安全措施

