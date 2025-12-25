高血脂患者不运动 只戒1饮品 2个月血脂降67%

【降血脂/胆固醇/三酸甘油脂】如何降血脂最有效？有医生表示，一名高血脂患者戒喝1种饮品，在不做运动情况下，三酸甘油脂竟大跌约67%，总胆固醇亦下降约36%，血脂水平大幅改善。

高血脂患者戒1饮品 成功降血脂

整合医学专科医生姜冠宇在其Facebook专页分享病例指，该患者早前因病住院期间，发现肝功能出现异常，出院后再覆诊，抽血检查后发现仍有高血脂问题，于是医生为他处方降血脂药物。

2个月后，该患者再覆诊，坦言没有规律服药，更曾试过连续1个月没吃药，没做运动。不过，在饮食方面略作调整，戒喝1饮品，结果成功降血脂。

戒饮可乐2个月 三酸甘油脂降67%

该患者饮食转为清淡，更戒掉以往每餐必喝的可乐，抽血结果发现，血脂水平比2个月前大幅改善，三酸甘油脂水平大减67%。

血脂水平变化如下：

总胆固醇：从245下降到157mg/dL，降幅约36%。（正常值：<200mg/dL）

三酸甘油脂：从360降到119mg/dL，降幅达67%。（正常值：<150mg/dL）

高密度脂蛋白胆固醇（好胆固醇）：从33上升到36mg/dL，升幅约9%；医生建议仍需加强生活方式，才能更显著提升水平。（正常值：>40mg/dL）

低密度脂蛋白胆固醇（坏胆固醇）：从141下降到98mg/dL，降幅约30%。 （正常值：<130mg/dL）

为何戒可乐可以大幅降血脂？

从以上结果可见，该患者的三酸甘油脂降幅相当明显。姜冠宇医生解释，三酸甘油脂通常对饮食改变、含糖饮品摄取量减少这些情况相当敏感。因此，患者在两个月内从餐餐喝可乐，改为戒喝可乐，等于大幅减少额外糖分与热量的摄取，尤其是三酸甘油脂。

当精制糖与热量摄取过多时，该患者身体经常显得非常敏感，所以戒可乐后，成功三酸甘油脂水平在短期内明显有改善。

姜冠宇医生又提醒，其他生活型态的微调，只要减少摄取高油、高糖、高热量，再加上定期运动及控制饮食，对有助控制三酸甘油脂、高密度胆固醇水平，而且后续仍建议定期覆诊追踪病情，以确保血脂长期稳定。

三酸甘油脂水平何谓正常？

据本港医管局资料，「三酸甘油脂」是由甘油和脂肪酸合成。食物中的脂肪酸则分为「饱和脂肪酸」和「不饱和脂肪酸」：

饱和脂肪酸：过量摄取，会令血液胆固醇升高。

不饱和脂肪酸：适量摄取，并且避免大量脂肪，有助降低血液胆固醇。

据衞生防护中心资料，三酸甘油脂是用于计算总血胆固醇水平的主要血脂之一。当三酸甘油脂水平过高会堵塞动脉，阻碍高密度脂蛋白胆固醇的正常运作， 从而增加患上心血管病的风险。

理想的三酸甘油脂水平是低于1.7mmol/L，而且越低越好。

胆固醇理想水平是多少？胆固醇高恐中风？

至于胆固醇方面，本港衞生署指出，胆固醇是脂肪的一种，是构成细胞壁、胆汁及各种荷尔蒙的主要成分。人体内大部分的胆固醇都是由肝脏制造的，亦可以从肉、鱼、海鲜、奶类等源自动物的食物摄取胆固醇。

胆固醇过高的影响

一旦体内胆固醇过高，胆固醇有可能积聚在血管的内壁上，使这些血管变得狭窄，甚至形成闭塞，引发中风、心脏病等病，甚至可导致半身不遂或死亡。血液中胆固醇的总和称为「总胆固醇」，当中主要分为「低密度脂蛋白胆固醇」（坏胆固醇）和 「高密度脂蛋白胆固醇」（好胆固醇）：

好胆固醇： 高密度脂蛋白胆固醇可预防血管闭塞和破裂，并能降低患上心脏病的风险，故此俗称「好胆固醇」。

高密度脂蛋白胆固醇可预防血管闭塞和破裂，并能降低患上心脏病的风险，故此俗称「好胆固醇」。 坏胆固醇：低密度脂蛋白胆固醇会加速血管内脂肪聚积，增加患上冠心病的风险，故此俗称「坏胆固醇」。

理想胆固醇水平

总胆固醇同时包含「好胆固醇」和「坏胆固醇」，所以不宜处于过高水平。各类胆固醇的水平可由验血得知，以助评估患上冠心病的风险。以下是根据统计所得的胆固醇理想水平，可作参考：

总胆固醇：低于5.2mmol/L

低密度脂蛋白胆固醇（坏胆固醇）：低于3.4mmol/L （低于2.6mmol/L更为理想）

高密度脂蛋白胆固醇（好胆固醇）：高于1.0mmol/L （1.6mmol/L或以上更为理想）

资料来源：姜冠宇医师（获授权转载）、医管局

