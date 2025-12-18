55岁女常吃1类食物 肺癌5年不复发 更摆脱高血压兼减肥

癌症病人可如何减低复发风险？有医生分享病例指，一名55岁肺癌女病人，做手术切除肿瘤后，听从建议，每天吃1类食物。结果，5年来她癌症不曾复发，更成功减肥，摆脱原有的高血压问题，大大提升健康水平。

久咳不愈揭患肺癌

肾脏科医生洪永祥在节目《健康好生活》上分享病例指，一名身形微胖的55岁女子患有高血压，固定每3个月覆诊及持续服药。该女子因感冒咳嗽持续半年，久未痊愈，而且因为爸爸因肺腺癌离世，有家族史，担心自己也患癌。于是，某次覆诊，她请医生安排照X光。

洪永祥医生指，单照X光未必能诊断得出肺腺癌，因此安排她转到胸腔科，进行低剂量电脑断层肺部检查。结果，在她右侧肺上叶发现一颗0.7cm大的结节，确诊为肺腺癌。

常吃1类食物 肺癌5年不复发

该女子透过手术成功切除恶性肿瘤，但一直担心会复发，遂向洪医生询问预防复发的方法。洪医生表示，除了要持续追踪，也建议每天多吃十字花科蔬菜，因为这是非常好的防癌食物。5年后，该名身形微胖的女子不只肺癌没有复发，体重亦有所下降，连血压也回复正常，可停服高血压药。

十字花科蔬菜8大好处 防癌防心脏病

十字花科蔬菜为甚么能防癌和降血压？洪永祥医生解释，这类蔬菜除了富含膳食纤维，更含有名为「琉代葡萄糖苷」的植化素，是一种很强大的抗氧化剂，在人体里会被代谢成异硫氰酸酯、萝卜硫素等高抗氧化力的营养素。

洪医生强调，十字花科蔬菜的好处甚多，8大保健功效如下：

防癌抗癌 降低心血管疾病病发风险 对抗骨质疏松 保护视力 肠道保健 对抗发炎 抗衰老 预防血糖波动

哪些蔬菜属于十字花科类？

洪永祥医生列出多种属于十字花科蔬菜「甘蓝家族」的蔬菜，并提醒大家每天要多吃。

花用甘蓝：

椰菜花

西兰花

菜用甘蓝：

椰菜

芥兰

羽衣甘蓝

茎用甘蓝：

球茎甘蓝（芥兰头）

肺癌6大征兆 久咳体重跌要小心

肺癌为本港头号致命癌症。根据医管局资料，肺癌是一种恶性肿瘤，常见于下呼吸道系统，包括支气管和细支气管的表皮细胞等部位产生。高达90%的肺癌病例与吸烟有关。另外，长期缺乏进食新鲜蔬菜、水果和含丰富维他命A的食物，或者长期吸入厨房油烟等因素，也会增加致癌风险。

肺癌常见征兆：

身体时常感到疲倦

食欲不振、体重下降

持续咳嗽

气喘

痰中带血

胸口疼痛：咳嗽或深呼吸时，胸口隐隐作痛或突然剧痛

癌细胞扩散后出现的征状：

颈部淋巴核肿胀

颈、面、手均呈肿胀

腹胀

骨痛

头痛

局部脑痫或半身不遂

资料来源：健康好生活、医管局

