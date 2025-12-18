55岁女常吃1类食物 肺癌5年不复发 更摆脱高血压兼减肥
发布时间：17:05 2025-12-18 HKT
癌症病人可如何减低复发风险？有医生分享病例指，一名55岁肺癌女病人，做手术切除肿瘤后，听从建议，每天吃1类食物。结果，5年来她癌症不曾复发，更成功减肥，摆脱原有的高血压问题，大大提升健康水平。
久咳不愈揭患肺癌
肾脏科医生洪永祥在节目《健康好生活》上分享病例指，一名身形微胖的55岁女子患有高血压，固定每3个月覆诊及持续服药。该女子因感冒咳嗽持续半年，久未痊愈，而且因为爸爸因肺腺癌离世，有家族史，担心自己也患癌。于是，某次覆诊，她请医生安排照X光。
洪永祥医生指，单照X光未必能诊断得出肺腺癌，因此安排她转到胸腔科，进行低剂量电脑断层肺部检查。结果，在她右侧肺上叶发现一颗0.7cm大的结节，确诊为肺腺癌。
【同场加映】肺癌征兆+扩散后症状
常吃1类食物 肺癌5年不复发
该女子透过手术成功切除恶性肿瘤，但一直担心会复发，遂向洪医生询问预防复发的方法。洪医生表示，除了要持续追踪，也建议每天多吃十字花科蔬菜，因为这是非常好的防癌食物。5年后，该名身形微胖的女子不只肺癌没有复发，体重亦有所下降，连血压也回复正常，可停服高血压药。
十字花科蔬菜8大好处 防癌防心脏病
十字花科蔬菜为甚么能防癌和降血压？洪永祥医生解释，这类蔬菜除了富含膳食纤维，更含有名为「琉代葡萄糖苷」的植化素，是一种很强大的抗氧化剂，在人体里会被代谢成异硫氰酸酯、萝卜硫素等高抗氧化力的营养素。
洪医生强调，十字花科蔬菜的好处甚多，8大保健功效如下：
- 防癌抗癌
- 降低心血管疾病病发风险
- 对抗骨质疏松
- 保护视力
- 肠道保健
- 对抗发炎
- 抗衰老
- 预防血糖波动
哪些蔬菜属于十字花科类？
洪永祥医生列出多种属于十字花科蔬菜「甘蓝家族」的蔬菜，并提醒大家每天要多吃。
花用甘蓝：
- 椰菜花
- 西兰花
菜用甘蓝：
- 椰菜
- 芥兰
- 羽衣甘蓝
茎用甘蓝：
- 球茎甘蓝（芥兰头）
肺癌6大征兆 久咳体重跌要小心
肺癌为本港头号致命癌症。根据医管局资料，肺癌是一种恶性肿瘤，常见于下呼吸道系统，包括支气管和细支气管的表皮细胞等部位产生。高达90%的肺癌病例与吸烟有关。另外，长期缺乏进食新鲜蔬菜、水果和含丰富维他命A的食物，或者长期吸入厨房油烟等因素，也会增加致癌风险。
肺癌常见征兆：
- 身体时常感到疲倦
- 食欲不振、体重下降
- 持续咳嗽
- 气喘
- 痰中带血
- 胸口疼痛：咳嗽或深呼吸时，胸口隐隐作痛或突然剧痛
癌细胞扩散后出现的征状：
- 颈部淋巴核肿胀
- 颈、面、手均呈肿胀
- 腹胀
- 骨痛
- 头痛
- 局部脑痫或半身不遂
延伸阅读：全球一年250万人中肺癌！饮食4招减癌变风险 1类鱼有效防肺腺癌
---
相关文章：
31岁女视力模糊 一验已肺癌扩散！医生吁眼睛出现4症状 即求医保命
48岁刘谦患肺腺癌 揭或2因素引发 患癌率高20倍？出现9症状小心
13岁男生感冒验出肺结节 1年后竟变肺癌！医生揭2情况是癌变警号
肺癌年杀4000港人！确诊已晚期？6大食物有效护肺防癌 每日宜喝1饮品？