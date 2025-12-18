Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

55岁女常吃1类食物 肺癌5年不复发 更摆脱高血压兼减肥

医生教室
更新时间：17:05 2025-12-18 HKT
发布时间：17:05 2025-12-18 HKT

癌症病人可如何减低复发风险？有医生分享病例指，一名55岁肺癌女病人，做手术切除肿瘤后，听从建议，每天吃1类食物。结果，5年来她癌症不曾复发，更成功减肥，摆脱原有的高血压问题，大大提升健康水平。

久咳不愈揭患肺癌

肾脏科医生洪永祥在节目《健康好生活》上分享病例指，一名身形微胖的55岁女子患有高血压，固定每3个月覆诊及持续服药。该女子因感冒咳嗽持续半年，久未痊愈，而且因为爸爸因肺腺癌离世，有家族史，担心自己也患癌。于是，某次覆诊，她请医生安排照X光。

洪永祥医生指，单照X光未必能诊断得出肺腺癌，因此安排她转到胸腔科，进行低剂量电脑断层肺部检查。结果，在她右侧肺上叶发现一颗0.7cm大的结节，确诊为肺腺癌。

【同场加映】肺癌征兆+扩散后症状

常吃1类食物 肺癌5年不复发

该女子透过手术成功切除恶性肿瘤，但一直担心会复发，遂向洪医生询问预防复发的方法。洪医生表示，除了要持续追踪，也建议每天多吃十字花科蔬菜，因为这是非常好的防癌食物。5年后，该名身形微胖的女子不只肺癌没有复发，体重亦有所下降，连血压也回复正常，可停服高血压药。

十字花科蔬菜8大好处 防癌防心脏病

十字花科蔬菜为甚么能防癌和降血压？洪永祥医生解释，这类蔬菜除了富含膳食纤维，更含有名为「琉代葡萄糖苷」的植化素，是一种很强大的抗氧化剂，在人体里会被代谢成异硫氰酸酯、萝卜硫素等高抗氧化力的营养素。

洪医生强调，十字花科蔬菜的好处甚多，8大保健功效如下：

  1. 防癌抗癌
  2. 降低心血管疾病病发风险
  3. 对抗骨质疏松
  4. 保护视力
  5. 肠道保健
  6. 对抗发炎
  7. 抗衰老
  8. 预防血糖波动

哪些蔬菜属于十字花科类？

洪永祥医生列出多种属于十字花科蔬菜「甘蓝家族」的蔬菜，并提醒大家每天要多吃。

花用甘蓝：

  • 椰菜花
  • 西兰花

菜用甘蓝：

  • 椰菜
  • 芥兰
  • 羽衣甘蓝

茎用甘蓝：

  • 球茎甘蓝（芥兰头）

肺癌6大征兆 久咳体重跌要小心

肺癌为本港头号致命癌症。根据医管局资料，肺癌是一种恶性肿瘤，常见于下呼吸道系统，包括支气管和细支气管的表皮细胞等部位产生。高达90%的肺癌病例与吸烟有关。另外，长期缺乏进食新鲜蔬菜、水果和含丰富维他命A的食物，或者长期吸入厨房油烟等因素，也会增加致癌风险。

肺癌常见征兆：

  • 身体时常感到疲倦
  • 食欲不振、体重下降
  • 持续咳嗽
  • 气喘
  • 痰中带血
  • 胸口疼痛：咳嗽或深呼吸时，胸口隐隐作痛或突然剧痛

癌细胞扩散后出现的征状：

  • 颈部淋巴核肿胀
  • 颈、面、手均呈肿胀
  • 腹胀
  • 骨痛
  • 头痛
  • 局部脑痫或半身不遂

延伸阅读：全球一年250万人中肺癌！饮食4招减癌变风险 1类鱼有效防肺腺癌

资料来源：健康好生活医管局

---

相关文章：

常用1种健康油炒菜 女子不吸烟也患肺癌 用哪种食油最好？

男子常慢跑养生 竟患肺癌4期逝 医生揭跑步忽略1事引发

31岁女视力模糊 一验已肺癌扩散！医生吁眼睛出现4症状 即求医保命

48岁刘谦患肺腺癌 揭或2因素引发 患癌率高20倍？出现9症状小心

13岁男生感冒验出肺结节 1年后竟变肺癌！医生揭2情况是癌变警号

女子不吸烟不常下厨 手指现1特征 揭右肺全白疑患肺癌

肺癌年杀4000港人！确诊已晚期？6大食物有效护肺防癌 每日宜喝1饮品？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
01:08
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
突发
8分钟前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
23小时前
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
01:36
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
17小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
3小时前
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
影视圈
7小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影视圈
8小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
22小时前
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
影视圈
5小时前
中国据报成功打造EUV光刻机原型 被形容为「中国曼哈顿计划」
中国据报成功打造EUV光刻机原型 被形容为「中国曼哈顿计划」
商业创科
8小时前