严重糖尿病男子吃饭做2事 不靠药成功降血糖 医生推介8食物逆转糖尿病

吃饭时做2件事，就可有效降血糖？有肾脏科医生分享病例指，一名同时患有肾病及严重糖尿病的患者，血糖水平持续高企。医生建议他在用餐时可多做2步骤，结果不必靠药物也成功降血糖！他更推介8类食物，有助逆转糖尿病。

患严重糖尿病不靠药物 吃饭做2事成功降血糖

肾脏科医生江守山在当地节目《健康好生活》分享指，曾经治疗过一名患有3期慢性肾病的病人，他同时患有严重糖尿病，日常需服用5种药物及注射胰岛素控制病情。不过，患者的糖尿病病情未有因此得到改善，糖化血色素仍在8.5%至8.8%间（正常值在4.0%至5.6%间），因此他建议患者在用餐时可多做2步骤降血糖。

吃饭时做甚么可降血糖？⬇⬇⬇

吃饭时多做2步骤控血糖：

用餐时先吃一半份量的蔬菜及肉类后，再开始吃饭 吃饭时在白饭上滴柠檬汁

江守山医生指，当提出上述建议时，患者一度不解问道：「白饭配柠檬，这样会不会很奇怪？」江医生表示：「不会，日本人吃醋饭，不就这样吃一辈子吗？」后来，该患者在用餐时加入这两个步骤后，后续糖化血色素值竟成功降至7.2%至7.3%之间。

为何柠檬有助降血糖？

江守山医生解释，本身具抗癌功效的柠檬，富含维他命C、柠檬酸、柠檬多酚、类黄酮、果胶、柠檬黄素等多种营养素。研究发现柠檬酸可抑制饭后血糖的升高。此外，先吃肉、菜再吃饭，也可延缓淀粉被肠胃的吸收速度。江医生表示：「2个简单动作，可以取代很多药物。」

推介8食物逆转糖尿病 吃蜂蜜也有效？

除柠檬外，江守山医生亦曾在著作《生病一定要吃药吗？》中分享8个逆转糖尿病的饮食贴士，包括进食某些水果。

甚么食物可逆转糖尿病？⬇⬇⬇

8类食物逆转糖尿病

1. 苹果、蓝莓、葡萄

进食这3种水果能降低罹患第二型糖尿病的机率。研究显示，每周吃3份水果可将有关风险降低26％。

2. 覆盆子

覆盆子有丰富的植化素、膳食纤维等，能帮助调节血糖。有研究证实，把早餐食物换成125或250克覆盆子，都能大大减少胰岛素分泌，进而控制血糖值。

3. 姜

姜含有丰富植化素，如姜烯酚、姜辣素、姜酮。有研究证实，1天吃1克姜能降低空腹血糖36mg/dl。

4. 姜黄、肉桂

姜黄和肉桂对于血糖控制都有正面帮助。有研究证实，适量摄取有益降低血糖。

5. 蜂蜜

蜂蜜可以改善糖尿病人血糖及脂肪。重点是摄取纯蜂蜜，而非假蜂蜜。

6. 辅酶CoQ10

辅酶CoQ10是血糖代谢的必需物质，研究发现第二型糖尿病患者体内的辅酶CoQ10明显低于一般人，适量补充对身体有益。

建议一天100毫克。

另外研究也证明辅酶CoQ10有助于控制血糖 。

食物例子：三文鱼、菠菜、腰果

7. 鱼油

鱼油是全方位的保健食品。

丹麦哥本哈根大学的研究发现DHA与胰岛素抗性有关联性。

8. 维他命D

维他命D与胰岛素作用有关，研究证实健康成年人的血中维他命D浓度如果较高，其饭后血糖和胰岛素抗性较佳。

食物例子：三文鱼、蛋黄

糖尿病有何症状？

据本港医管局资料，糖尿病是一种代谢失调的慢性疾病。据世衞准则，如空腹血糖≥7mmol/L，或餐后两小时血糖>11.1 mmol/L的人士，即可判断为患上糖尿病。

糖尿病初期常见症状 5大因素增患病风险

医管局指出，当胰脏分泌的胰岛素不足，或胰岛素不能发挥功能时，血糖便会不正常地高，导致糖尿病。糖尿病初期会出现以下症状：

经常口渴、小便频密、感到饥饿、体重下降、容易疲倦、视力模糊

伤口不易愈合、皮肤痕痒，女性或会出现阴部发痒的情况

衞生署指出，目前医学界仍未完全理解糖尿病的成因，但以下因素会增加患上糖尿病风险：缺乏运动；过重或肥胖；某些药物或疾病令胰脏受损，影响胰脏分泌胰岛素的功能；年龄增长，患者大多在45岁后出现糖尿病；家族遗传，家族中有糖尿病患者。

资料来源：健康好生活、早安健康

