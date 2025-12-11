脸水肿皱纹多=中风心脏病先兆？外貌有9大变化恐患心血管病 医生教自测症状

心脏病也「有样睇」？脸部水肿、皱纹多等心血管出问题，可能是中风、心脏病征兆？有心脏内科医生指出，若外貌出现9种变化，可能是心脏病、中风或心血管病变等警号。若发现3个部位出现皱纹，更有可能与血管硬化、冠心病有关！

外貌9变化=中风患心脏病？脸水肿皱纹多要小心

心脏内科医生张哲明在「新光医院医讯」发文指，心脏病、心血管病变等其实可从「面相变化」观察出端倪，因此古人认为的「相由心生」，在现代医学角度其实亦有一定道理。他指出，日常照镜时不妨多留意自己的样貌，如发现外貌出现以下变化，随时是心血管病变的警号。

外貌出现甚么变化，等于心血管疾病警号？⬇⬇⬇

外貌9大变化恐是心血管病变警号

1. 脸部水肿

正常人如果晚上睡觉前多喝水，或曾进食过咸食物，翌日早上都会出现脸部水肿，一般其后都会恢复正常，无需过分担心。不过，如水肿情况持续，就可能与多种器官病变有关。

若发现手按水肿位置后，皮肤不会弹回原状，这有可能是心脏或肾脏出现问题，这时应尽快求医检查。

2. 皮肤变色

不同的心脏疾病，患者的脸色亦会不一样，当中包括：

慢性心脏衰竭、晚期心肺病患者：皮肤可能呈深褐色或暗紫色

风湿性心脏病、二尖瓣狭窄患者：脸色可能呈暗红色

二尖瓣关闭不全患者：脸色或会苍白

心脏收缩功能障碍引起组织缺氧患者：皮肤和黏膜呈青紫色

3. 眼睑现黄斑瘤

黄斑瘤一般呈米粒或黄豆大小，主要是由坏胆固醇偏高导致皮下脂肪堆积所致，这意味著患者的胆固醇和血脂偏高，常见于40、50岁以上人士。

坏胆固醇偏高是诱发心脏血管狭窄的重要因素，当发现自己眼睑出现黄斑瘤时，应该及时就医，进行血脂检查。

4. 眼睛「老年环」

当眼角膜周围长出一圈灰白色的环，即为角膜老年环，这是因为血液中三酸甘油酯、胆固醇等沉淀的表现，预示患有心脏病的风险。

5. 前额皱纹（抬头纹）

有研究发现，前额皱纹多且深的人士，死于心血管病的风险比没皱纹的人士稍高。由于前额血管细小，可能对血管斑块更加敏感，所以前额皱纹加深、变多，可能与动脉粥样硬化或斑块积聚导致的血管硬化有关。

6. 鼻梁横纹（山根横纹）

鼻尖肿胀、发硬都表明心脏脂肪可能在增加或心脏病变正在加重。而鼻子和两眼中间的鼻梁处若有一条横纹沟，甚至出现一条青筋，均预示患者可能有冠心病的风险。

7. 耳垂皱折（冠心沟）

耳垂皱折多出现在中、老年人的耳垂上，通常为一条连贯的皱折，单侧或两侧耳垂都有可能出现，有机会意味著患者的冠状动脉硬化比较严重。

8. 舌苔发黄

有心血管病的患者，舌苔颜色、微生物菌群与一般人有很大不同。若同时伴有心慌、气促、失眠多梦、心前区刺痛等症状，恐有心血管病风险。

9. 嘴唇发紫

心脏血液循环不顺会最先反映在唇色上，如嘴唇呈现青紫色可能与心脑血管疾病、先天性心脏病、呼吸系统疾病或贫血有关。

心脏病成港人杀手第4名 有何常见症状/风险因素？

据本港衞生署及医管局资料，在2022年，心脏病在本港最常见致命疾病中位列第4位。在因心脏病引致的6791宗登记死亡个案中，不少死因为急性心肌梗塞（突发性心脏病）和缺血性心脏病。除了上述外貌变化外，也要留意身体7种症状，据医管局资料，有机会是急性心肌梗塞发作。

急性心肌梗塞发作有何症状？⬇⬇⬇

心肌梗塞痛楚 可延伸至两部位

据医管局表示，急性心肌梗塞的典型症状包括心口痛和胸部不适，有时更会延伸到下颚和左臂。 其他症状包括冒汗和呼吸困难。非典型症状，如消化不良和头晕。有时，心脏骤停亦可能是急性心肌梗塞的首发症状。

有何因素易致心肌梗塞？

医护人员通常透过心电图和血液检测诊断急性心肌梗塞。这是一种危及生命的疾病，一旦被诊断或者怀疑为急性心肌梗塞，最重要是尽早接受治疗，以减少死亡 或引发重大并发症的机会。除了吸烟饮酒，若本身血压高，引发心肌梗塞的风险也较大？根据本港衞生署资料，心肌梗塞有9大常见风险因素。

心肌梗塞9大风险因素 蔬果进食不足高危

衞生署表示，大部分心脏病是可以预防和控制的，当中全球九成的心肌梗塞（突发性心脏病）病例是由9个可改变的风险因素共同导致，包括吸烟、进食蔬果不足的不健康饮食、缺乏体能活动、过量饮酒、中央肥胖、高血压、糖尿病、血脂水平不理想，以及精神压力。为预防心脏病，衞生署呼吁市民应奉行健康生活模式，包括避免吸烟和饮酒、多做体能活动，保持均衡饮食及适当舒缓压力。

资料来源：新光医院医讯、衞生署、医管局

