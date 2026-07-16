早餐吃方包恐致血糖高？医生推介8款早餐助稳血糖 更可减脂/增饱肚感

早餐吃方包恐致血糖高？有医生推介8款稳血糖黄金早餐组合，避开高糖地雷，更可以增饱肚感、轻松减脂，

早餐吃方包恐致血糖高？医生推介8款早餐助稳血糖

家医科医生魏士航在Facebook专页发文指，许多人以为自己选的早餐「还算健康」，但其实某些配搭早就令体内的胰岛素飙升，连带身体燃烧脂肪的「开关」，还未到中午就已经被自己关掉。他特别为大家整理出控糖减脂早餐清单，对照自己每天的早餐组合是否吃得正确。如果发现自己已经很努力控制饮食，但体重依然停滞不前，随时是身体隐藏了更深层的代谢问题。

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避开8款高血糖早餐

避开8款高血糖早餐：

方包+果酱： 属于精制碳水化合物，糖分极高。

属于精制碳水化合物，糖分极高。 甜面包+奶茶： 高脂肪兼高糖分，极易令胰岛素失控飙升。

高脂肪兼高糖分，极易令胰岛素失控飙升。 烧饼油条： 淀粉含量极高，蛋白质几乎为零。

淀粉含量极高，蛋白质几乎为零。 饭团+含糖饮品： 碳水化合物严重过量，进食后反而更快感到肚饿。

碳水化合物严重过量，进食后反而更快感到肚饿。 饼干+咖啡： 完全缺乏蛋白质，会导致血糖极不稳定。

完全缺乏蛋白质，会导致血糖极不稳定。 调味乳酪或果汁奶： 暗藏极高糖分的陷阱。

暗藏极高糖分的陷阱。 大肠面线或铁板面： 充满多种淀粉质堆叠，对减脂极度不利。

充满多种淀粉质堆叠，对减脂极度不利。 松饼或汉堡：含有大量精制淀粉，热量随时爆表。

8款稳血糖早餐

8款稳血糖早餐：

烚蛋+番薯+无糖豆浆： 有助稳定血糖，提供高蛋白质。

有助稳定血糖，提供高蛋白质。 无糖乳酪+坚果+蓝莓： 具强效抗氧化功效，能带来极高饱足感。

具强效抗氧化功效，能带来极高饱足感。 鸡胸肉+生菜沙律： 营养均衡，能完美取代精制淀粉。

营养均衡，能完美取代精制淀粉。 燕麦+奇亚籽+牛油果： 高纤维兼低糖配搭，确保早上不易挨饿。

高纤维兼低糖配搭，确保早上不易挨饿。 里脊肉+蛋+黑咖啡： 早餐店的健康首选。

早餐店的健康首选。 茶碗蒸+无糖豆浆+沙律： 方便快捷，且蕴含丰富高蛋白质。

方便快捷，且蕴含丰富高蛋白质。 番薯+蛋+无糖红茶： 采用全谷物配搭，对身体低负担。

采用全谷物配搭，对身体低负担。 水煮鲭鱼+粟米+蛋：充满海鲜蛋白质的优质低糖组合。

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血糖多少属超标？小心糖尿病8大初期征兆

本港医管局指，糖尿病是一种代谢失调的慢性疾病。当胰脏分泌的胰岛素不足，或胰岛素不能发挥功能时，血糖便会不正常地升高，导致糖尿病。其中，第2型糖尿病占所有病例超过九成，主要与不良饮食习惯、肥胖及缺乏运动等因素有关。身体细胞对胰岛素产生抗拒，无法有效吸收及利用葡萄糖，导致过多糖分积存在血液。

血糖过高可引致脂肪及蛋白质代谢紊乱，长远更会引起多个身体系统及器官破坏，包括心血管、视网膜、神经、肾脏等。根据美国糖尿协会的提议，血糖异常及糖尿病的标准如下：

空腹血糖异常：空腹血糖介乎「≥5.6mmol/L」至「<7mmol/L」

血糖耐量异常：餐后2小时血糖介乎「≥7.8mmol/L」至「<11.1mmol/L」

空腹血糖异常及血糖耐量异常都属于前期糖尿病

糖尿病：空腹血糖≥7mmol/L，或餐后2小时血糖>11.1mmol/L

糖尿病初期症状：

部分患者在患病初期可能会出现以下征状：

经常口渴 小便频密 感到饥饿 体重下降 容易疲倦 视力模糊 伤口不易愈合 皮肤痕痒，女性或会出现阴部发痒的情况

资料来源：家医科医生魏士航、医管局

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