慢性发炎易致癌/心脏病！中医推荐3日餐单抗发炎 靠平价五色食材入馔

身体长期慢性发炎要小心，严重恐致癌、心脏病！有中医推介一套「3日抗炎餐单」，教巧妙利用平价「五色食材」入馔。

中医推荐3日餐单抗发炎 靠平价五色食材入馔

注册中医师马琦杰在个人专页「中医爸B - 马琦杰医师」分享一套结合地中海疗法、植物性抗炎及中医养生的疗法的3日餐单，更巧妙运用平价的五色食材入馔，轻松对抗体内发炎：

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第1天

第2天

第3天

第1天：

早餐：暖柠檬水1杯、南瓜藜麦豆浆、烚蛋1只、无调味核桃10克。

午餐：双姜杏仁奶、香煎鲭鱼紫淮山黑豆饭盒，配菜为姜丝木耳炒菠菜。

晚餐：温热沉香茶、高汤炖山药鸡汤、蒜香清炒西兰花配红萝卜。

第1日「五色」达成：

绿色：菠菜、西兰花

红色：红萝卜片、红枣、杞子

黄色：南瓜、柠檬

白色：山药、蒜头、杏仁奶

黑/紫色： 黑木耳、紫淮山、黑豆

第2天：

早餐：暖柠檬水1杯（约300毫升）、热小米紫淮山粥、姜丝炒黑木耳、麻油煎蛋。

午餐：双姜杏仁奶、去皮鸡腿鲜菇紫淮山黑豆饭，配以初榨橄榄油清炒红甜椒与芦笋，并加入干煸松子。

晚餐：温热沉香茶、莲藕鲈鱼汤、温拌番薯叶，加入少许初榨橄榄油。

第2日「五色」达成：

绿色：芦笋、番薯叶

红色：红甜椒

黄色：柠檬

白色：莲藕、葱白、鲜冬菇、杏仁奶

黑/紫色：黑木耳、紫淮山、黑豆

第3天：

早餐：暖柠檬水1杯、初榨橄榄油拌藜麦加炒蛋、姜丝炒小白菜。

午餐：双姜杏仁奶、盐曲豆腐配紫淮山黑豆饭，加上葱烧烩南瓜及番茄炒毛豆（加入无调味熟葵花籽一同拌炒）。

晚餐： 温热沉香茶、猪肉紫菜汤、椰菜配鲜冬菇丝（加入少许虾米与蒜头爆香），另配一小块原个番薯。

第3日「五色」达成：

绿色：小白菜、毛豆

红色：大番茄

黄色：南瓜、番薯、柠檬

白色：椰菜、蒜头、杏仁奶

黑/紫色：紫淮山、黑豆、紫菜、鲜黑冬菇丝

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甚么是慢性发炎？5大因素易诱发

根据香港中文大学肝脏护理中心资料，发炎又叫「炎症反应」，可以分为急性和慢性，成因、特征如下：

急性发炎

不少人也经历过「急性发炎」，例如当皮肤擦伤、身体复原时的红肿热痛，通常维持数天至数星期，在诱发原因如受伤或感染等受到控制后逐渐消退。

这类炎症是人体免疫系统的一部分，是对受伤、感染和组织损伤的自然反应。目的在于吸引免疫细胞（例如白血球）到伤口或感染部位，以尽快清除病原体并修复受损组织。

慢性发炎

「慢性发炎」是指身体经年累月处于发炎状态，肯定有害人体。目前已确认与慢性炎症有关联的疾病包括癌症、心脏病、类风湿关节炎、二型糖尿病、肥胖、哮喘、甚至是老年人的认知能力下降。

慢性发炎常见成因

未能成功治疗的急性炎症（例如急性的乙型肝炎和丙型肝炎，如果病毒一直未受控制或清除，便可能演变为慢性肝炎） 自体免疫性疾病，免疫系统错误长期攻击自身细胞 身体长期暴露于化学刺激物或空气污染物 严重肥胖、吸烟、酒精饮品 持续来自生理、心理或环境的压力

资料来源：注册中医师马琦杰、香港中文大学肝脏护理中心

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