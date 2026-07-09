23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！网民惊呼：我信但做不到

现代人生活节奏急促，少不了加班、挨夜，虽然明知「早睡早起身体好」这道理，但往往知易行难，不良的作息习惯分分钟成为健康的「催命符」。除了影响精神，黑眼圈和皮肤松弛更是无数女士的恶梦。不过，内地一位人气博主从2022年开始进行了一场长达4年的「早睡挑战」，近期大方分享成果，其惊人的外貌与心境变化，成为了当下夜猫一族的超励志动力！

天生黑眼圈、脸部松弛 实行早睡养生计划

内地23岁护肤博主「是不是小美」在小红书拥10万粉丝，她分享以往是个彻头彻尾的「夜猫子」，习惯凌晨2至3点才入睡、翌日中午才起床，加上天生有严重的黑眼圈和泪沟，随著年纪增长，脸部更开始出现「垮脸」的初老迹象。为了改善体质，她由2022年开始实行早睡养生计划，坚持「11点前入睡、早上7至8点起床」。经过长达4年的坚持，她成功建立了规律的生理时钟，不仅黑眼圈消退了大半，脸部皮肤松弛的情况也获得极大改善。

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避开深夜崩溃时刻 情绪管理变好

除了外表蜕变，博主指出早睡对「情绪管理」带来了意想不到的好处。她回忆以前经常熬夜过12点时，情绪会莫名其妙地崩溃、容易发火且缺乏耐性，注意力也难以集中。

自从实行 11 点前入睡后，刚好避开了夜晚容易「emo（忧郁、情绪低落）」的恶性循环。现在每天早起整个人都充满平静与稳定，散发积极向上的信号。她更观察到，身边的朋友在20岁前挨夜可能看不出痕迹，但过了20岁后，皮肤便集体变黄、暗沉，甚至连原本没有黑眼圈的人都熬出了黑眼圈与泪沟。这让她更坚信，早睡是维持年轻健康状态的最佳投资。

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网民赞胜在够坚持：我做不到

「小美」挑战在网上引发热烈讨论，不少网民对于前后对比图表示惊叹，但同时亦引来正反两面的声音。有疑似认识博主的网民现身说法，指自己与博主同校，见过她早睡前后的真人，气色确实差距极大；不过也有网民抱持怀疑态度，质疑其惊人转变是否有「P图」或「医美」的效果。在小红书上，「小美」除了分享睡眠心得，亦大方分享美容同化妆资讯。

面对网民的质疑，博主选择用长达四年的时间与真凭实据的行动来说话。她不讳言自己的身体基础条件比普通人差，之所以能有如此蜕变，全靠经年累月雷打不动的自律作息。有忠实粉丝惊呼：「原来已经四年了嘛，关注你的时候你才刚刚开始，而我还在熬夜！」亦有网民直言：「我会信……但我做不到。」不过，也有不少网民热烈分享自己的养生经验，有人表示：「之前暑假两个月坚持晚上10点睡、早上8点起，皮肤完全白里透红！」更有人提出：「戒糖很有用，感觉早睡＋戒糖估计无敌！」

博主分享早睡体质6个好习惯

若你都想加入「早睡逆龄」的行列，博主整理出以下6个日常生活中极易实践的养生好习惯：

习惯一（洗澡时顺便刷牙）： 提早刷好牙可以形成心理暗示，避免晚上因为嘴馋而吃宵夜，减少胃部负担就能提早入睡。

习惯二（睡前两小时限水）： 睡前两小时内不要喝太多水，如果口渴只需小口抿一下，能有效防止翌日清晨起床时面部水肿。

习惯三（白天运动、晚上拉筋）： 尽量将高强度运动安排在白天进行。晚上则适合进行温和的拉筋、放松与冥想，搭配轻柔的音乐，让身体进入舒缓状态。

习惯四（回家即时洗漱护肤）： 一回到家就立刻洗澡及进行护肤，不给自己躺在梳化玩手机、懈怠拖延的机会。可以利用敷面膜的时间提醒自己，护肤完结就立刻准备上床。

习惯五（精制下午茶换水果）： 一日三餐要定时。将下午茶必喝的手摇奶茶、西饼蛋糕，换成天然水果或养生茶，坚持一周身体就会有明显改变。

习惯六（睡前半小时远离手机）： 睡前半小时不再看手机。分别提前 30 分钟、15 分钟及 5 分钟设置闹钟提醒自己准备就寝。睡觉时关闭小夜灯以促进褪黑素充分分泌，亦可在床头摆放香薰、准备好耳塞和眼罩，安心入眠。

资料来源：「是不是小美」

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