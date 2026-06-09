失眠并非夜晚问题？医生推「迷你版助眠法」出门散步30分钟效果达7成

许多人以为改善失眠只能靠睡前放松或提早落床来改善，但家庭医学科医生陈欣湄举研究指出，白天的光照才是调节睡眠的关键。人们若长期缺乏自然光照，生理时钟容易失调，届时即使早睡也未必睡得好。研究发现，去露营、适度晒太阳有助调整睡眠节律，是简单又不花钱的助眠方法。

荷尔蒙日夜交接机制

陈欣湄医生解释，大部分人提到睡眠就会想到褪黑激素，但其实还有另一个俗称「压力荷尔蒙」的皮质醇。她将皮质醇称为身体的「日班医生」，起床后30至45分钟会冲到全日高峰，之后一整天缓慢递减，深夜降到全日最低。褪黑激素则刚好相反，是身体的「夜班医生」，白天几乎贴著地板，傍晚21时左右才开始上升，凌晨2至4时达到夜间高峰。

陈医生表示，当白天与夜晚的荷尔蒙顺利交接，身体就会自然产生睡意。如果这套节律被打乱，即使到了睡觉时间，也可能翻来覆去睡不著。因此，失眠往往不只是夜晚的问题，而是整天生理时钟失衡的结果。

写字楼有窗睡眠质素较佳

现代人的生活型态，不少上班族整天待在办公室，觉得环境明亮就足够，但实际上室内光线与户外自然光差距非常大。一般办公室照明约300至500 lux，大约只有户外晴天时5万至10万 lux的0.5%。许多人以为白天在「亮的地方」工作，其实身体的生理时钟并未收到足够的光照讯号。

陈欣湄引用2014年美国伊利诺大学与西北大学发表于《Journal of Clinical Sleep Medicine》的研究，该研究针对49位办公室上班族进行对照研究，结果显示，有窗办公室组的睡眠时间显著较长，睡眠质素全面表现较好，无窗组则正好相反。

陈医生解释，人体生理时钟需要透过光线来校正，如果白天接收到的光照不足，大脑可能无法正确判断现在是白天还是晚上，进而影响褪黑激素分泌与睡眠质素。

出门走半小时 自然光具备调节睡眠效果

出门走半小时 自然光具备调节睡眠效果

那么，上班族该怎么改善睡眠？陈欣湄进一步引用2013年美国科罗拉多大学发表于《Current Biology》的研究，该实验将受试者带去山区露营1星期，白天只看自然阳光、晚上不能使用任何人工灯光。结果1星期后，受试者「想睡的时间」整整提早了2小时，本来晚上11时才想睡的人，变成9时就开始打呵欠。研究团队在2017年又追踪了一个更实际的问题：一般人没办法请假去露营，该怎么办？他们发现，即使只有「周休二日」（周六及周日）去露营，也能达成整星期露营效果的69%。

陈欣湄表示，对上班族而言，这代表周末早上不要赖床玩手机，改成出门走半小时，身体就会把整星期的「想睡时间」往前拨，不用真的去露营，也能用「迷你版的方法」拿到大部分效果。

许多人以为改善失眠只能依靠药物或保健品，但其实晨间光照已被证实有助于提升睡眠质素。陈欣湄引用2016年荷兰阿姆斯特丹大学发表的一项系统性回顾，该研究整理53篇研究、共1154位受试者，结果显示晨间的光照治疗能帮助缩短入睡时间、改善失眠，且光强度越强、效果越明显。

此外，2022年韩国仁荷大学发表于《Psychosomatic Medicine》的双盲研究，针对56位中风后失眠患者进行实验，使用晨间10,000 lux光疗灯、每天30分钟，仅2星期就显著改善入睡时间缩短及提升睡眠效率。

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抗失眠实用小习惯 起床先拉开窗帘

陈欣湄也分享，自己过去在担任住院医生时曾有失眠困扰。现在每天起床后第一件事，就是打开窗帘让自然光照进来，帮助身体快速启动生理时钟。她建议，如果长期有睡不好问题，不妨从每天早上晒太阳10至30分钟开始尝试，或许能为睡眠带来意想不到的改善。

陈医生提醒，许多人假日习惯睡到中午补眠，但这可能让生理时钟更加混乱。她指出，与其一味延长睡眠时间，不如维持规律作息并增加白天日照，最好能每天固定接受自然光照，会是调整睡眠节律最简单也最容易执行的方法。

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