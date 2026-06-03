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失眠别再靠安眠药！蓝心湄亲身实测1种植物竟是助眠神器 睡前多做1步加快入睡

保健养生
更新时间：20:00 2026-06-03 HKT
发布时间：20:00 2026-06-03 HKT

晚晚眼光光等天光，又不想依赖安眠药？台湾女星蓝心湄早前在节目公开1种植物是助眠神器，更指出睡前只要对著叶片多做一个简单动作，有效放松神经、秒速入睡。

蓝心湄亲身实测1种植物竟是助眠神器 睡前多做1步加快入睡

台湾女星蓝心湄早前在节目《女人我最大》中，大方分享了自己的私房天然助眠法。她指平时会将九层塔盆栽种植在阳台，当遇上连续几天睡得不好的情况时，便会将盆栽移入睡房，放在床头柜上。睡前只要用手沾水，或用喷水壶将水分轻洒在九层塔的叶片上。叶片沾水后会慢慢散发出一股浓郁的气味，整个房间顿时充满类似芳香疗法的放松氛围。不过她坦言九层塔的气味比较独特，有些人一开始未必能习惯，但对她个人而言，这招助眠效果相当有感。

【同场加映】失眠定义是甚么？有何征状？

为何平平无奇的九层塔会有安眠效果？原来九层塔的叶片在接触水分后，会更容易释放出挥发性精油，当中包括芳樟醇（Linalool）、丁香酚（Eugenol）与香茅醇（Citral），这正是其独特香气的来源。当中的「芳樟醇」成分，在医学上被认为具有镇静与抗焦虑的作用，能有效帮助调节自律神经，放松紧绷的情绪。其作用机制与大众熟知的薰衣草精油十分相似，两者皆是透过影响大脑中的放松讯号（如GABA相关机制），让人体更容易进入稳定及平静的状态，从而大幅提升睡眠质素。

【同场加映】香薰治疗改善长者脑退化？研究证可减焦虑失眠 即睇迷迭香/薰衣草/柠檬/甜橙有乜功效？

失眠有何特征？过早醒来也算失眠？

甚么是失眠？根据本港衞生署资料，失眠泛指不能入睡、过早或间歇性睡醒而引致睡眠不足。短暂或突发性失眠，通常源自暂时性的生活问题，只会持续数晚至数周。

失眠的常见特征如下：

  • 寝时难以入睡、无法熟睡、夜间经常乍醒和醒后无法再入睡，或是清晨过早醒来等。

根据世界衞生组织资料，失眠定义如下：

  • 难以入睡，难以维持睡眠状态，睡眠质素差
  • 睡眠问题每星期至少3次，至少持续1个月
  • 日与夜也想著睡眠问题所带来的影响
  • 睡眠问题令患者有明显困扰及影响其日常生活

资料来源：《女人我最大》衞生署

延伸阅读：改善失眠宜喝牛奶吃燕麦？补充4大营养可一觉睡天光 放松血管降血压

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