视后保养天花板！51岁佘诗曼大爆每日敷面膜「如果有好多时间会一晚敷三个」

佘诗曼冻龄养生｜5月28日迎来51岁生日的视后佘诗曼（阿佘），早前出席品牌代言活动时，罕有地以一袭低胸吊带长裙亮相，大方展现美好身段与事业线，冻龄美貌加嫩滑肌肤令人羡慕，更被赞皮肤如20岁。她近日（24日）接受YouTube频道《红查馆》访问，大方分享自己的皮肤保养秘诀，透露原来每日都必须坚持做一件事，极具毅力！

佘诗曼大爆每日敷面膜极致冻龄

佘诗曼坦言每日就算多累，都必须坚持做一件事：「我就算几攰都会敷面膜，每日都敷，如果有时间我会早晚都敷，如果我有好多时间我会一晚敷三个（块）。例如我冲凉前，卸妆后先敷一个；冲完凉之后再敷第二个，之后着衫整理一下就洗掉；到看剧本时再敷第三个，然后才睡觉。当然，这三个（块）面膜都有不同的功效。」除了勤敷面膜，另外，被问有冇食补品？她表示：「花胶。因为自己代言（搞笑地说），用鲜奶炖的。之前在内地拍戏时，每日都吃一瓶，皮肤系好好嘅。」

网民不禁惊叹：「好羡慕敷咁多mask都唔生暗疮」、「抵你咁靓啦」、「其实对artist嚟讲都正常嘅」。阿佘亦曾分享过6大养生饮食习惯，为身体保养排毒，让美貌如同吃了「防腐剂」般长青。其中，她日常常吃的一种食物更被誉为超级食物，具有极佳的抗衰老及防癌功效。

点击看佘诗曼冻龄美貌及近照↓↓↓

佘诗曼靠饮食6招逆龄 常吃1种超级食物防癌排毒

佘诗曼皮肤彷似没有岁月的痕迹。她不时在社交媒体上分享保养方法，其中包括有6大养生饮食习惯，有助排毒抗衰老。

6大冻龄养生饮食秘诀↓↓↓

冻龄养生饮食1. 常吃麒麟果

佘诗曼常吃麒麟果。麒麟果热量低，含丰富维他命C、磷、镁和铁等营养素，有抗衰老及美白功效。

果肉含丰富的多元不饱和脂肪酸和粗纤维，能促进肠道蠕动，有助排毒减肥。

冻龄养生饮食2. 常吃士多啤梨

佘诗曼每天会吃8颗士多啤梨，有助减少皱纹及色斑。

士多啤梨曾被评为10大超级食物之一，含丰富维他命C及多酚，有助改善皮肤健康，并可预防癌症、心脏病及糖尿病等疾病。

冻龄养生饮食3. 吃石榴籽

佘诗曼推介食用石榴籽，因为石榴籽含丰富维他命，有助增强人体抗氧化能力，清除体内的自由基，延缓衰老。

石榴籽含石榴酚，有美容功效，有助增加皮肤弹性，减少皱纹和色斑。

冻龄养生饮食4. 少食多餐

佘诗曼参加内地真人骚节目《看我的生活》时没有节食或断食，相反，她在6小时内进食了4餐。她表示，采取少食多餐的方式，每天进食5至6餐，不仅可减少胃容量，每次少量进食时更可感受到饱腹感，但又不会增加体重，也不需要挨饿。

她亦遵循「吃饱不吃撑」的原则，减少对零食的渴求。

冻龄养生饮食5. 喝8杯水及燕窝牛奶

每天坚持喝8杯水，为什身体排毒补水。

每天早上喝一杯燕窝牛奶，把燕窝加入热牛奶中。燕窝滋阴补元气，令皮肤更光滑有弹性，并减少皱纹。

冻龄养生饮食6. 一星期一次蔬果日

她曾在社交媒体上分享指，每周一天只食用纯净的原型食物，甚至会吃素食清肠胃及养颜。

佘诗曼保养肌肤6大方法 缺1步骤恐前功尽废

此外，佘诗曼保养肌肤方面亦有不少心得，她曾分享让皮肤逆龄生长的6大贴士：

佘诗曼冻龄护肤6大秘诀：

冻龄护肤秘诀1. 彻底卸妆

洁肤第一步骤是彻底卸妆，每天卸妆4次，然后才洁面。没有工作的日子，她尽量不化妆，减少对皮肤的负担，让皮肤好好休息和呼吸。

冻龄护肤秘诀2. 全面保湿

每天早晚也敷面膜，早上用水状精华液保湿面膜，补充皮肤水分，令妆容更贴服；晚上用浓稠型的胶原蛋白面膜，加强保湿效果。她提醒，涂抹护肤品时要由下往上推，以提升皮肤紧致度。

冻龄护肤秘诀3. 选择温和的洁肤产品

建议挑选含「无皂碱」的洁肤产品，因不会过度洗掉皮肤的天然油脂，有助护肤。

冻龄护肤秘诀4. 定期去除死皮

死皮细胞会滋生油脂和细菌，导致粉刺出现。她建议选用温和而有效的磨砂膏，每两周一次去角质，轻轻去除死皮细胞。

冻龄护肤秘诀5. 准备不同功能的面膜

肌肤状况会随天气而变化，一种面膜无法完全解决所有问题。例如，夏天可选用有凉感、清爽感的美白面膜；冬天可多用保湿滋润、含胶原蛋白的面膜。

冻龄护肤秘诀6. 锁住水分