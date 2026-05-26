内地商场办「偷食大赛」2000人抢住玩 研究揭食太快脂肪肝风险高81% 慢食是养生王道

浙江宁波一间商场近日举办了一场别开生面的「偷食大赛」，吸引超过2000人报名，参加者涵盖幼稚园小朋友至六、七十岁的长者，冠军更可获一克黄金金米粒，价值约人民币1,400元，相当吸引！但有专家指出，进食太快原来都有健康风险呢！

浙江商场办「偷食大赛」两千人参加 冠军奖黄金米粒

据知，宁波「偷食大赛」比赛模拟课堂环境，参赛者要在「老师」及助教巡逻下偷偷进食宁波的「小茶配泡饭」，一旦被发现便要罚企30秒。有趣的是，小学生表现犹如「职业选手」，无人被罚；亦有参赛者特意选择坐在讲台两侧，一圆学生时代从未坐过「左右护法」位置的梦想。最终，由一位30多岁的男士胜出并获得一克黄金金米粒。

虽然「偷食大赛」的比赛规则列明进食的泡饭温热、非滚烫，亦提醒肠胃敏感、怕冷饮凉食的人士宜谨慎参赛，提倡珍惜粮食，避免浪费。然而这种「狼吞虎咽」的进食习惯，虽然为比赛增添刺激，却可能对健康带来负面影响。

进食太快 脂肪肝风险增81%

2024年发表于《Nutrition & Diabetes》期刊的一项研究指出，每餐用时少于5分钟的人，罹患脂肪肝的风险比慢食者高出81%。

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营养师嫚嫚曾在个人专页说明，与慢食者相比，进食速度快的「快食者」出现中央肥胖及代谢综合症的风险各增加54%，患上糖尿病的风险更高出2.52倍。此外，日本亦有调查发现，吃饭速度快是导致在学儿童过重或肥胖的原因之一。

为何吃太快会致肥？有3个主要原因

1. 热量摄取过多

快食者比慢食者容易多吃1.5倍的食物，导致总热量超标。

2. 饱足感较低

食物进入消化道后，大脑产生饱足感的过程至少需要20分钟。吃得太快，大脑未及接收「饱了」的讯号，容易在饭后再继续进食。

3. 胰岛素阻抗

进食过快会引起血糖大幅波动，长期下来增加胰岛素阻抗，身体累积更多脂肪。

小口吃、细嚼慢咽才是王道

比赛虽然有趣，但日常饮食还是要以健康为先。细嚼慢咽不仅有助控制体重，让大脑有足够时间接收饱足感讯号，自然能避免过量进食，促进消化、稳定血糖，长远守护肝脏与心血管健康。营养师嫚嫚指出，

1. 小口小口吃：使用筷子夹小口小口吃，放慢吃饭速度。

2. 咀嚼20下：每口仔细咀嚼20下，充分咀嚼食物能帮助消化。

3. 减少独自吃饭：与他人一同吃饭，可以帮助放慢速度。

4. 选择非精致食物：非精致食物质地比较粗硬，需更多咀嚼次数及时间，能帮助放慢进食速度。

参加「偷食大赛」享受一时欢乐无妨，但在日常生活中，不妨放慢脚步，好好咀嚼每一口食物。

资料来源：九派新闻

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