29岁网红不敌子宫颈癌离世 曾为自己办一人婚礼 留悲痛遗言：痛苦都体验完才能解脱

内地一名29岁抗癌网红，确诊子宫颈癌中晚期。经过两年历尽全切除手术与痛苦化疗的抗癌路，最终仍不敌癌魔病逝。为了不留遗憾，她生前曾为自己举办「一个人的婚礼」圆新娘梦；离世前一天更留下令人心碎的遗言：「可能不会再见了……也许得把痛苦都体验完了才能解脱。」

29岁网红不敌子宫颈癌离世 曾为自己办一人婚礼

综合内媒报道，29岁抗癌网红王冰冰，生前是一名金牌职场讲师。2023年，当时年仅27岁、未婚未育、甚至连稳定男友都没有的她，不幸确诊患上子宫颈癌中晚期。这突如其来的噩耗，彻底改写了她的人生轨迹。确诊后，王冰冰没有向命运低头，反而以极其乐观的心态面对。她开始在社交平台抖音开设帐号「很棒的冰冰（我来人间一趟）」，用影片详细记录自己的抗癌经历。

从她发布的动态得知，她在2023年11月接受了子宫全切除手术，术后随即展开痛苦的化疗。尽管化疗令她的模样发生了巨大改变，但她始终保持坚强，更获得大批网民留言鼓励打气。可惜好景不常，到了2025年6月，王冰冰的癌细胞不幸复发并出现转移，她只能咬紧牙关，再次接受新一轮更严峻的治疗。在2025年，为了不让自己的人生留下遗憾，她特意为自己举办了一场「一个人的婚礼」。穿上洁白婚纱的她，在没有新郎的陪伴下，独自完成了新娘梦。

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离世前一日悲痛告别：痛苦都体验完才能解脱

经过两年多与癌魔的搏斗，王冰冰最终还是迎来了生命的终点。在2026年5月8日，她发布了人生中最后一条动态：「可能，不会再见了……也许得把痛苦都体验完了才能解脱，我要走了，很不舍。谢谢所有爱我的人，谢谢你们。」字里行间充满著对这个世界的不舍与无奈。

翌日（5月9日），王冰冰的姐姐透过社交平台发布悲痛的讣告，证实妹妹于凌晨2时37分不幸辞世，终年29岁。姐姐在讣告中深情写道：「妹妹一生善良纯粹、热情阳光，待人真诚。对家人至亲满怀牵挂，对生活始终怀揣热爱。她短暂的二十余载年华，偶有任性刁蛮，却也不失礼貌，用真心对待身边每一个人，用乐观面对生活中的点滴，留给我们无数温暖美好的回忆。如今骤然离世，全家陷入巨大的悲痛之中，至亲好友无不痛心惋惜。我们永远怀念亲爱的妹妹，愿她在天堂没有病痛折磨，一路走好！」

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子宫颈癌6大症状 4种异常出血需警惕

根据医管局资料显示，子宫颈癌是香港常见的癌症，在妇女癌病中排名第十，每年有超过四百名妇女确诊。近年统计指出，子宫颈癌的发病年龄呈现年轻化趋势，二十岁至七十岁的妇女均有患病可能。

医管局也指出，子宫颈位于阴道顶端、子宫的下半部。当子宫颈内的细胞受到人类乳头瘤病毒（HPV）感染，便可能出现异常病变，称为子宫颈上皮内瘤。这些病变细胞虽非癌细胞，但若未经处理，有可能逐渐发展为癌细胞。数据显示，早期子宫颈癌的治愈率可高达百分之九十，然而由于早期病症可能毫无征状，问题往往不易被察觉。若出现以下情况，应尽快接受检查，以免延误诊治：

子宫颈癌症状：

阴道不正常出血

月经之间或性交后出血

停经后再出现阴道出血

阴道分泌带有血丝

子宫颈癌其他症状：

阴道分泌带异味

晚期病人会有背痛、脚肿或者排便困难

患子宫颈癌后可能出现的并发症：

小便困难

下肢水肿、大腿轻微麻痺

因淋巴液积聚骨盆腔而引致淋巴囊肿，继而引起感染

阴道出血或积血、伤口感染

不能怀孕

下列女性患上子宫颈癌的风险较高：

持续感染人类乳头瘤病毒者（尤其是HPV16和18），有较高机会造成子宫颈细胞变异

开始有性生活的妇女，尤其是过早有性行为、或曾感染性病的妇女；此外，患癌风险亦随著双方的性伴侣数目增加而递增。

免疫能力差

患有慢性肾病、爱滋病或其他免疫系统疾病

吸烟

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