脚底伤口愈合慢代表甚么？1种颜色恐属肝胆代谢异常 营养师教看脚底5大变化自测健康

脚底也可反映肝脏健康？有营养师指出，如发现脚底出现5大异样，恐是肝病代谢异常。当中如脚底伤口愈合慢，恐属高血糖，宜多加留意。

看脚底5大变化自测健康 1种颜色恐属肝胆代谢异常

营养师高敏敏在Facebook专页发文指出，很多人每天忙于工作与生活，却甚少低头关注自己的双脚。脚底长期被鞋袜包覆，很容易被忽略；然而，脚底的颜色与皮肤状态，有时正悄悄反映著身体的健康警号。她为大家拆解了5种常见的脚底状态，并提供相应的饮食建议：

看脚底5大变化自测健康



1.脚底偏白、没血色

可能与贫血、缺乏铁质或维他命B12有关。当身体运送氧气的能力下降，末梢血液循环变差，脚底看起来就会偏白、冰冷及缺乏血色。别以为单纯的手脚冰冷没关系，长期营养不足会影响整体代谢与精神状态，必须从根本改善。建议补充红肉、猪肝、蚬、深绿色蔬菜、蛋类。

2.脚底偏紫、暗沉

可能与血液循环不良、久坐少动或高血脂有关。血流不畅顺，脚底颜色就容易显得暗沉无光，建议补充三文鱼、鲭鱼、亚麻籽、莓果、绿茶。现代人久坐的习惯十分普遍，除了调整饮食，平时亦要多起身活动，改善末梢循环问题。

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3.脚底偏黄

除了因足底厚茧或色素沉淀所致，脚底偏黄亦可能是肝胆代谢异常的警号。此外，若长期摄取过多含丰富胡萝卜素的食物，如红萝卜、南瓜、番薯、木瓜等，也可能令皮肤短暂泛黄。若同时出现眼白泛黄、尿液颜色变深，应尽快求医检查肝胆功能。如果泛黄范围延伸至身体其他部位，更不能掉以轻心，不要因为没有痛楚就忽略检查。

4.脚底干裂、脱皮

常见于水分不足、缺乏脂肪酸、维他命A或锌摄取不足，同时亦可能与血糖控制不佳有关。皮肤状态是营养的镜子，当身体缺乏油脂与微量元素，很容易反映在脚部。因此除了外在保湿，内在的营养补充亦同样重要，建议补充坚果、牛油果、蛋黄、蚝、豆类。

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5.脚底伤口愈合慢

多见于糖尿病患者，因高血糖会影响身体的血液循环与伤口修复能力，建议补充蚝、牛肉、南瓜籽、坚果、番石榴、奇异果、柑橘、青椒，还可以从饮食小技巧进行控糖：

避免精制糖：面包、蛋糕、含糖饮品

选择低GI食物：糙米、 番薯 、全谷类

、全谷类 调整用餐顺序：先吃菜，再吃蛋白质，最后吃淀粉

高敏敏强调，如果脚底颜色持续异常，或出现麻木、冰冷、水肿及疼痛等症状，务必尽快寻求医生协助。维持健康从来不是靠单一方法，而是长期累积的生活习惯。只有做到饮食均衡、规律运动及控制三高，才是维持健康循环与好气色的关键。她建议，每星期花10秒钟看看自己的脚底，观察颜色与变化，作为日常健康管理的一部分。

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