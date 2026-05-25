长寿秘诀｜100岁生物学家工作70载不言休 99岁高龄获艾美奖 与宠物互动都有效？

David Attenborough 是英国著名的生物学家和纪录片主持，于5月8日迎来100岁生日。他曾表示，自己长寿纯粹是运气，但他的一些习惯已被研究表明有助于健康，其中宠物互动更可降血压！

​与宠物互动可降血压！100岁生物学家分享4大长寿习惯

据外媒报导，David Attenborough 是一位生物学家，他著名的系列纪录片包括《地球脉动》（Planet Earth）、《地球生命》（Life on Earth）、《众神之鸟》（Birds of the Gods）和《植物的私生活》（The Private Life of Plants）。David Attenborough现时依然活跃在萤幕上，就在去年，他以Netflix纪录片《猩猩的秘密生活》（Secret Lives of Orangutans），以99岁的高龄成为日间艾美奖最年长的获奖者。伦敦自然历史博物馆以这位传奇的纪录片主持人的名字命名了一种新的黄蜂物种。博物馆在声明中表示，这种昆虫将被命名为「艾登堡黄蜂」（Attenboroughnculus tau），以表彰 David Attenborough 为自然界所做出的贡献，以下是他的4大长寿习惯，大家不妨参考：

David Attenborough 的4大长寿习惯

1. 半素食饮食

David Attenborough 并非完全的素食者，他吃芝士，也吃鱼，但他基本上不吃肉。这种饮食方式也被称为弹性素食，它允许遵循者在不完全放弃鸡蛋、乳制品、海鲜或肉类的情况下，享受到与素食者相同的许多健康益处。研究发现，吃鱼不仅能延长寿命，还能提升老年生活品质。三文鱼、鲭鱼、鲔鱼、鲱鱼和沙丁鱼富含omega-3脂肪酸，这对大脑和心脏健康至关重要。

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2. 10分钟练习与大自然连接

David Attenborough 在大自然中找到了乐趣。他说，如果你身处公园、森林或其他绿地，很快就能感受到大自然的奇妙。他建议大家有空时停下来，坐下来不要动，保持安静，等待10分钟。康乃尔大学（Cornell University）的研究发现，大学生在自然环境中待上十分钟或更长时间后，会感到更快乐、压力更小。

3. 有人生目标

David Attenborough对自己的工作充满热情，并从中找到了意义。他于1952年开始在BBC工作，至今已工作了70多年。2019年发表在《美国医学会杂志》（JAMA）上的一项研究指出，越来越多的研究表明，拥有强烈的生活目标能够改善身心健康，提升整体生活品质。

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4. 爱动物

David Attenborough 的生活充满了与动物的邂逅，他与猎豹结为朋友，亦会与小猩猩玩耍。美国国立卫生研究院指出，与宠物互动可以降低皮质醇（一种与压力相关的荷尔蒙）水平，并降低血压。研究发现，即使只是远距离观察动物，或在野外或动物园中与它们相遇，也能促进心理健康。人们表示，他们会感受到爱、归属感、正面的情绪、满足感以及更广阔的视野。

资料来源： today.com

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