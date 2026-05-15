25岁护士遭罕见病夺四肢力量 轮椅上诉说与病童互愈故事 「我的勇敢是痛到发抖仍愿意再试一次」

内地一名原本在儿科病房健步如飞、被誉为「神针手」的25岁白衣天使，遭两种罕见病同时夹击，惨被夺走四肢力量沦为轮椅病人。面对无尽痛楚与漫长复健，这名年轻护士不但拒绝向命运低头，更坚持坐轮椅登上讲台，含泪诉说与4岁病童互相治愈的感人故事，她更表示「痛到发抖仍愿再试一次」。

昔日儿科「神针手」 25岁护士遭罕见病夺四肢力量

综合内媒与东莞市凤岗医院社交平台发文指出，在刚过去5月12日的国际护士节，东莞市凤岗医院儿科护理站内，医护人员纷纷换上整洁的制服合照欢笑。而在众人中间，静静地停著一辆轮椅，上面坐著一位面容纯净、眼神明亮的女生是25岁钟欢。这一天，她特意穿上洗得笔挺的护士服，端正地戴好名牌，宛如从前每一个上班的日子。只是这一次，她无法起身迎接病童，无法在病房中快步穿梭，只能安静地坐著，由家人轻轻推到这片她日夜牵挂、拼尽全力都想回来的地方。

2021年6月，钟欢满怀憧憬穿上白衣，成为一名儿科护士。她手定、心细、脾气温柔，是部门内公认的「神针手」。面对哭闹不止的孩童，她总能蹲下来轻声安抚，一针见血，让孩子少痛一秒，家长少慌一分。她将所有温柔都倾注给病房里的小天使，自己却在2026年1月28日，确诊患上吉兰-巴雷综合症合并重症肌无力，两种罕见病同时向她袭来。她双腿无力、双手难以抬举，浑身仿佛被抽干了所有力气，无法站立与行走，连抬手、握笔、翻身都变得异常艰难。曾经在病房里健步如飞的她，顿成了生活难以自理的病人。

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家人同事成钟欢最强后盾 「对不起，我拖累你们了」

早前，她赴广州接受单抗药物治疗，即使针水注入身体时带来剧烈的酸胀与疼痛，她仍咬紧牙关一声不吭。面对未知的疗效与漫长的康复路，她在凤岗医院日复日地进行复健。每一次抬腿、握拳、尝试坐直，都要耗尽全身力气，汗水浸湿衣衫，肌肉酸痛到发抖，但她从没说过一句放弃。护士节当天，她坚持要回病房看一看。趁同事忙碌时，她静静伸出微微颤抖的手指，一遍又一遍地抚摸著熟悉的电脑键盘，那是她曾经每天记录护理报告、输入病童病情、守护生命的键盘。如今她只能缓慢地弯曲手指轻轻触碰，眼神专注得让人心痛。她正在拼命抓住自己的梦想，一再告诉自己：「我很想很想回到儿科护士的岗位上。」这句简单的话轻声吐出，眼泪却一直在眼眶打转。

在最艰难的日子里，钟欢曾整夜无法入眠，害怕再也站不起来、抱不到病房里的孩子，更害怕成为家人的负担，甚至曾偷偷哭著对丈夫和父母说：「对不起，我拖累你们了！」幸好，身边的爱从未缺席。不善辞令的丈夫寸步不离守在床边，喂水擦身从不言苦；母亲日夜在医院陪伴，双眼熬得通红却强装坚强；医院第一时间开通绿色通道联系上级专家；护士长与同事们更轮流送汤打气，决不让她孤单面对黑暗。

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轮椅上诉说互愈故事 「我的勇敢是痛到发抖仍愿意再试一次」

最令人动容的，是今年4月的一场护理个案分享比赛。当时躺在病床上四肢无力的钟欢，竟是全院第一个提交简报的人。她讲述了自己曾经悉心照料的4岁地中海贫血症女童彤彤（化名）的故事。彤彤常年需要输血，极度害怕打针。当时钟欢蹲下身，用绘本引导孩子，将病痛比喻作「灰色小怪兽」，把输血说成「红色魔法」，一点一滴帮女孩卸下恐惧，化身勇敢的「小战士」。

比赛当天，钟欢被同事小心翼翼地搀扶坐上轮椅，缓缓登上讲台。接过麦克风的那一刻，她的手没有抖，声音温柔却充满力量：「我不是来讲完美案例的，我想讲一个生病的小女孩，和一个生病的我，如何用故事彼此治愈。」她哽咽道：「彤彤的勇敢，是哭了还愿意伸出手臂；而我的勇敢，是痛到发抖仍愿再试一次。红色的血，传递著希望；绿色的力量，来自每一次倒下又爬起来的自己。」话音刚落，全场掌声雷动，她实至名归夺得了一等奖。评审动容地表示：「这不是一份个案汇报，这是她用生命写下的护理宣言。」

如今，钟欢的康复与治疗仍在继续。有人劝她安心养病，别再执著于临床，她却眼泛泪光坚定地摇头：「就算回不到高强度的岗位，我也要做科普、写文章，用我的经历去温暖更多人。护理是我一生的热爱，我不会放下。」她比任何人都懂护理工作的艰辛，但也用生命诠释了护理的伟大，以心暖心，以命托命。即使自己身陷黑暗，依然想为别人点亮一盏灯。

资料来源：广州日报、东莞市凤岗医院

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