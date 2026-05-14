29岁男战胜血癌见证偶像真情 刘俊谦亲笔信曝光低调送暖：命运是可以被改写的

在演艺圈的星光背后，藏著鲜为人知的真挚关怀。一名现年29岁香港男生在社交平台撰写抗癌回忆录，分享自己战胜血癌的心路历程。他特别提到，在6年前抗癌最艰难的时刻，曾收到艺人刘俊谦惊喜送上的亲笔鼓励信。这份低调善举，成为了他与病魔搏斗时最重要的精神支柱。

忠实影迷视刘俊谦为榜样：抗癌期间一点甜

事主「thankyou_leukaemia」在社交平台在Threads分享，自己从大学时期起便是刘俊谦的忠实影迷。他特别提到刘俊谦在剧集中的演出对他影响深远：「30/10/2020 Day169（回忆） 我好钟意刘俊谦，year1睇舞台剧《前度》识。我毕业第一份工系中学老师，临开学个暑假煲左《教束》两次，谦饰演既卢sir系我做老师既role model。佢临尾个场为左想保护学生而放弃份长约，对住女朋友坦白个场，每次睇都好想一齐喊。」

不幸地，当时23岁的事主在2020年确诊急性骨髓白血病，当时适逢由刘俊谦主演的电影《幻爱》上映，虽然医生因担心感染风险而不建议他外出，但他坦言：「但我惊之后无机会再系戏院睇谦既戏。」最终他戴上多重口罩，特意挑选人流稀少的场次进场，形容那是「治疗期间的一点甜」。

刘俊谦亲笔信曝光：命运是可以被改写的

刘俊谦在得知事主的情况后，默默托人送上《幻爱》小说，并附上一封亲笔手写信。事主回忆道：「每一粒字都好温暖好真诚，睇到我喊出黎，真系俾左我好大既力量继续坚持落去。」刘俊谦在信中写下一句震撼人心的话：「我不相信命运，我相信命运是可以被改写的」这句话深深烙印在事主心中，支撑他挨过漫长的疗程。

历经艰辛，事主最终成功战胜血癌，恢复健康。他兑现了当年的承诺：「今日我好翻喇，可以安安全全咁入场睇你每一套作品！」近日他更带同母亲入场观看刘俊谦参演的新作《寒战1994》，大赞剧情紧凑且偶像表现出色。他表示，每当看到刘俊谦的演出，都会想起当初那份雪中送炭的温暖。

网民赞：真系外型又好 人又真诚

帖文发布后引发广泛回响，不少网民被这段医治心灵的故事感动，纷纷大赞刘俊谦不仅外型出众且为人真诚。亦有网民留意到刘俊谦的字迹工整秀丽：「佢D（啲 )字好靓㖞」、「刘俊谦真系外型又好 人又真诚」、「净系睇最尾𠮶句都眼湿湿 楼主无追错偶像」。

甚么人容易患血癌？白血病高危因素是甚么？

医管局指出，白血病的真正致命原因尚未知晓，但以下8种因素有机会增加患上血癌的风险：

65岁以上人士，风险会随著年龄增加 暴露于大量辐射的环境 过往接受过某些抗癌药物治疗 长期暴露于化学物质：例如苯及其衍生物 病毒感染 吸烟 与基因遗传有关：例如唐氏综合症 其他血液疾病的病史：例如骨髓发育不良症

患上血癌要注意甚么？避免与1类人接触？

在治疗方面，医管局指血癌的治疗手段以化疗、类固醇治疗及骨髓移植等为主。至于血癌患者方面，医管局建议患者接受治疗前后和康复期间，都要注意以下事项：

定时服药：病人应了解各种口服化疗药，或是预防感染药物或其他药物的服用方法及副作用，不应自行停止药物。 定期检查：治疗结束后，医生会要求病人定期做检查和验血，以了解病人的健康状况和血球数目，以及早侦测复发情况。 饮食：癌症治疗期间或会削弱病人免疫力，为减低感染风险，病人应避免进食生或未煮熟的食物（包括蔬菜、肉类、家禽、蛋、海鲜等）和生或未经高温消毒的乳制品。 预防感染：病人接受治疗后，身体抵抗力较差，需特别注意家居和个人卫生，避免出入公共场所，出门谨记戴上口罩。 避免与水痘患者接触：病人一旦感染水痘需马上治疗，否则引起并发症，死亡率极高 预防出血：家居空调保持适度的潮湿，避免鼻腔因干燥出血；注意日常行动安全，避免损伤

资料来源：医管局、Threads@thankyou_leukaemia

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