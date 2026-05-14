出世到入病房形影不离！沙田威院孖生姊妹护士奉献双倍护理力量 决心留守公院护航病人福祉

在沙田威尔斯亲王医院，有对孖生姊妹花由出世、实习到入病房都形影不离，更因样貌声线相似，令病人惊讶误会她们是同一个人。这对姊妹花早前分享在急症科、内科及骨科的轮岗经历，更亲述决心留守公立医院护航病人福祉。

出世到入病房形影不离 威院孖生姊妹护士奉献双倍护理力量

据医院管理局在Facebook发布的影片指，沙田威尔斯亲王医院内，就有一对注册护士孖生姊妹姐姐简汶羽（Phoebe）与妹妹简汶而（Vani）。这对孖生姊妹花由出生、读书、实习，直到毕业后踏入急症科的第一个岗位，人生轨迹几乎完全重叠。Phoebe与Vani从小到大都是彼此最亲密的战友，回想初入职场的点滴，Phoebe直言感到十分神奇：「当初知道我哋两个都派咗去威院急症科嘅时候，都觉得好神奇，因为冇谂过会喺同一个病房度做嘢。」「喺同一个地方做嘅好处就系，啱啱毕业嘅时候可能会好徬徨好惊，有一个伴喺同一个地方做，咁就有一个倾诉嘅对象。」

两姊妹外貌及声线极为相似，在急症室病房工作时更闹出过不少笑话。Phoebe笑称：「之前我哋一齐喺急症室做嘢，试过有一日就一齐喺急症科病房𠮶度返工，可能一个返早班，一个就返夜班，咁啱都系编埋在同一区域工作。接完更之后，我哋去接触病人嘅时候，个病人见到我哋个样同埋打扮好似，把声都好似，佢就以为我哋系同一个人，直踩由早上返工返到夜晚，都以为系同一个人。」

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随着工作经验累积，两姊妹其后因轮岗而需要分开。目前，妹妹Vani在威院的内科病房担任注册护士，主要为长期病及慢性病患者提供日常护理，包括监察维生指数、血糖、派药，以及管理鼻胃喉和尿喉等。而姐姐Phoebe则在骨科病房工作，主力照顾腰背痛、曾进行关节置换手术或骨折的病人。她的日常职责主要是协助病人活动，并配合物理治疗师进行复康训练。

赞叹团队精神 决心留守公院护航病人福祉

Phoebe坦言，入行前后对护理工作的体会大有不同：「入行之前可能觉得做护士最纯粹都系主要系爱心，钟意帮到人，就可以胜任到呢份工作。入咗行之后就觉得，虽然有同理心和有爱心系做护士嘅基本条件，不过除此之外都要有专业嘅知识。所以我觉得要持续去进修自己，同埋尝试唔同嘅课程，提升自己知识上嘅水平，先可以应付到呢份工作。」

面对公立医院极度繁忙的工作节奏，妹妹Vani表示充满感恩：「返工的确系真系好繁忙，但有一班同事一齐，大家都好好，会一齐向住同一个目标去努力完成工作。」正是这份难以割舍的同袍情谊，让她坚定地表示，即使完成三年的轮调期，依然会偏向选择继续留守公立医院工作，为病人的福祉护航。

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谈到对彼此的评价，Phoebe形容妹妹Vani是个节奏明快的人：「我会觉得佢系一个比较急嘅人，行步路都好快。平时同佢一齐去街，佢永远都系行得好急，追唔到佢嘅脚步。喺医院做嘅工作比较多，都要做得好快好急，佢呢个特质都好适合做护理行业。」而Vani则感性地表示，姐姐不仅是同行者，更是无可取代的心灵支柱：「冇咗呢个孖生姐姐，我可能会觉得好闷。」

资料来源：医院管理局

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