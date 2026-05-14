116岁全球最长寿人瑞分享「唔争执、随心生活」 医生教4招简单养生法

追求长寿是不少香港人的目标，但真正「长命百二岁」秘诀未必在于名贵补品。2025年4月，英国116岁人瑞Ethel Caterham成为全球在世最长寿老人，其长寿之道仅为简洁的一句话：「我从不与人争执，愿意聆听，然后按照自己的意愿行事。」家医科医师李思贤指出，这套哲学不仅是人生智慧，更从代谢医学角度精准对接了抗衰老的核心机制。

慢性压力是代谢老化「元凶」

家医科医生李思贤引述美国权威代谢生理学博士Ben Bikman于多次学术演讲中强调的生理机制：人体内的皮质醇（压力荷尔蒙）会直接与胰岛素的作用产生抵消，导致肌肉细胞对胰岛素的讯号变得迟钝、甚至「视而不见」。这意味著，长期的慢性心理压力本质上就是一台持续制造「胰岛素阻抗」的机器；而医学界普遍公认，胰岛素阻抗几乎是所有主要慢性疾病的共同源头。

自主感决定老龄代谢质素

从细胞分子层面观察，李思贤医师指出，长期的慢性高皮质醇水平会加速染色体「端粒」的缩短，并进一步诱发细胞衰老。这些被称为「僵尸细胞」的衰老细胞虽然已停止正常分裂，却会持续向外分泌发炎因子，造成周围组织的连锁污染，进而加速整个器官的老化节奏。2024年发表于国际期刊《Frontiers in Aging》的系统性回顾研究亦证实了这条路径，确认慢性心理压力是一个独立且可量化的老化加速因子。因此，全球最长寿人瑞埃塞尔（Ethel Caterham）所奉行的「从不争论」，在医学意义上并不单是个性的展现，而是一套执行长达一世纪的皮质醇管理策略。

英国116岁人瑞 Ethel Caterham成为全球在世最长寿老人 （IG@theroyalfamily)

认知训练与神经放松仪式

心理健康对生理代谢的影响远超大众想像。2019 年刊登于《美国国家科学院院刊》（PNAS）、一项追踪超过10万名受试者的研究指出，「自我效能感」与「生活自主感」对长寿的预测能力，甚至比单纯的饮食习惯更为强大。埃塞尔即使在97岁高龄仍坚持独自驾车，并在花园中自主消磨时光，即便入住照护机构，仍极力维持「按自己意思生活」的习惯。

李思贤医师在临床观察中亦发现，体内代谢指标维持最理想的老年患者，往往是对日常生活拥有最高主导权的人。他们拥有自主决定作息时间、饮食内容以及社交对象的权利。这种对生命的掌控感，让他们在维持心理健康的同时，也获得了更佳的生理代谢表现。

医师建议4大长寿实践策略

断绝慢性冲突： 识别并减少生活中无谓的摩擦，避免神经系统长期处于备战状态。

提升生活自主： 在节奏安排、饮食与社交中争取更多决策权，增加「我来决定」的片段。

规律认知挑战： 培养需要动脑及社交的嗜好，如棋类或乐器，为大脑提供有效训练。

监测心率变异性（HRV）： 关注代表自律神经平衡的HRV指标，这比身体质量指数（BMI）更能精准预测代谢年龄。

4大长寿实践策略

资料来源： 李思贤医师

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