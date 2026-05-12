吃甚么都只有甜味？20岁男味觉异常走路不稳惊患脑癌 出现2大症状要小心

吃甚么都只有甜味，随时是脑癌警号？内地一名20岁男子因持续出现味觉异常，且走路不稳，求医后揭患大脑内藏有一颗肿瘤。有医生警告，若出现2大症状，必须及早求医排查。

吃甚么都只有甜味？20岁男味觉异常走路不稳惊患脑癌

根据北京大学深圳医院在社交平台发文指出，该名20岁男子在一个月前，舌尖开始莫名出现奇怪的甜味。随后，他的左侧身体开始不时发麻，走路时甚至会不受控制地踉跄一下。起初他以为只是小毛病，打算熬一熬就过去，直到他在学校毫无预兆地突发癫痫，被紧急送往当地医院急症室。经急症室的脑部CT检查显示，他颅内有阴影，高度怀疑是肿瘤。他随即转介至北京大学深圳医院神经外科，经脑部MRI证实患上脑胶质瘤。一颗直径约4厘米的巨大肿瘤，正潜伏在他大脑负责听觉、语言甚至味觉整合的核心地带。医生指出，该男子的情况完全符合青年脑胶质瘤患者的典型特征，包括急性发病、首发症状为癫痫、神经功能异常，且无明确的肿瘤家族史。

【同场加映】脑肿瘤症状

该男子与家人为此辗转寻访国内多间顶级神经外科中心，得到的结论均是，手术切除是首选，但风险极高。就在全家陷入绝望之际，北京大学深圳医院神经外科主任陈保东团队，为他度身订造了最优方案为术中唤醒麻醉和神经电生理监测技术。经过数小时的精密开脑手术，医生成功将直径约4.5厘米的肿瘤组织完整切除。

手术后第一天，该男子惊讶地发现纠缠了他一个多月的甜腻感彻底消失，左侧身体的麻痺感亦明显缓解，手脚活动自如，能与家人正常对话，完全没有出现半身不遂或失语等并发症。复查的CT结果显示肿瘤切除彻底，且没有出血情况，结果比预期更好。目前，他仍需根据病理结果接受规范的电疗及化疗，以尽量减低复发风险。

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医生揭出现2大脑癌症状要小心

陈保东主任提醒，若出现以下2大症状，必须及早到医院进行脑部CT或磁力共振检查，以排除颅内长出肿瘤：

在疾病早期，脑胶质瘤患者常会因颅内压增高而出现头痛症状，可为阵发性，夜间和清晨时可加重，严重时还会伴随恶心、呕吐等不适症状。

当肿瘤生长影响大脑重要功能区域时，可影响视力和运动行走，部分患者也会出现癫痫。

陈主任亦强烈建议，40岁以上人士应定期进行脑部磁力共振（MRI）扫描，以及早排查脑部病变，把握黄金治疗时机。

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