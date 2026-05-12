Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

外卖族注意！纸餐盒比塑胶更毒 专家警告2次加热恐令塑胶微粒含量倍增

保健养生
更新时间：21:09 2026-05-12 HKT
发布时间：21:09 2026-05-12 HKT

现代人生活太忙，很多人三餐只能吃外卖，大众普遍知道塑胶袋装热食可能释放塑化剂，觉得纸质容器会比较安全，但专家最新研究发现，看似安全的纸餐盒在高温下同样存在健康隐忧，其塑胶微粒含量比塑胶袋还要高，「2次加热」更会令塑胶微粒含量倍增！

外卖族注意！纸餐盒比塑胶更毒？

无毒教母谭敦慈在《祝你健康》节目中指出，很多民众因担心塑胶有毒性问题改用纸质餐具，但其实纸杯、纸碗、纸餐盒的塑胶微粒含量反而较高。她解释，纸本身具有透水性，市售纸餐盒能够防水的关键在于内层涂有一层淋膜，这层淋膜正是释放塑胶微粒的主要来源。

谭敦慈表示，根据台湾阳明交大进行的相关研究，当消费者购买纸餐盒装的食物后，若认为温度不够而进行2次加热，塑化剂与塑胶微粒的数值会大幅上升。因此她特别提醒大家，避免纸餐盒食物直接加热，如果纸餐盒食物需要加热，建议先将食物移至家中的陶瓷或玻璃盘子上再进行加热，这样能有效降低接触有害物质的风险。

【同场加映】保温杯未坏都要换？日本大厂教2大检查指标 忌用1种清洁剂清洗

环境毒素对人体的危害

节目中，中医师吴宏干补充说明，虽然人体摄取足够水分时能够排出部分塑胶微粒，但若每日持续使用塑胶容器饮水，当体内塑胶微粒浓度升高且颗粒极细时，这些微粒可能进入大脑组织，进而影响认知功能，人就会变得「比较痴呆」，出现记忆力软差等情况。家医科医师达特指，环境毒素对人体有以下的危害：

【同场加映】洗洁精只过水易残留1种「毒药」 严重恐伤肠胃 即学8招正确洗碗法 彻底洗走化学毒素

1. 生病、中毒、癌症

身体有排毒系统，但当日积月累太多毒素，身体就会承受不了。毒素累积在身体中，器官代谢的能力越来越慢，会出现中毒症状，而且会有患上其他疾病的危险，包括癌症。

2. 身体发臭

运动时候的汗味，是油脂分泌的味道，亦是细菌分解的味道。当毒素越来越多，排出来的味道就会很重，尤其是年纪越大，排泄系统代谢比较慢，味道就会更重。

 资料来源：《祝你健康》

延伸阅读：保温杯中毒丨用错保温杯恐吞重金属 医生教认清4号码 忌放3种饮品

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
结业潮｜开业11年高峰期拥4间分店 美心集团旗下URBAN Café Commune 全线结业 美心：租约期满不再续约
结业潮｜开业11年高峰期拥4间分店 美心集团旗下URBAN Café Commune 全线结业 美心：租约期满不再续约
社会
8小时前
李家鼎暴瘦终见转机 李泳豪夫妇悉心照料见曙光 邓兆尊寸爆大仔劝揾工 吴家乐拒评杨思琦
李家鼎暴瘦终见转机 李泳豪夫妇悉心照料见曙光 邓兆尊寸爆大仔劝揾工 吴家乐拒评杨思琦
影视圈
9小时前
六旬男女长洲公众码头疑似口交 认有违公德各判80小时社服令 女方：会重新做人
六旬男女长洲公众码头疑似口交 认有违公德各判80小时社服令 女方：会重新做人
社会
4小时前
子母®扎根香港营养教育十三载 以微小习惯成就下一代大健康
企业资讯
13小时前
港妈「磅厕纸」揭消耗极快真相掀议 网民惊觉买厕纸三大盲点：原来一直买错晒｜Juicy叮
港妈「磅厕纸」揭消耗极快真相掀议 网民惊觉买厕纸三大盲点：原来一直买错晒｜Juicy叮
时事热话
7小时前
李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关
李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关
影视圈
2小时前
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
好去处
2026-05-11 14:04 HKT
连锁烧味店唐顺兴大劈价！叉烧/卤水鸭饭每盒$20 送咸蛋+甜酸菜 限定3分店全日供应
连锁烧味店唐顺兴大劈价！叉烧/卤水鸭饭每盒$20 送咸蛋+甜酸菜 限定3分店全日供应
饮食
8小时前
莲香楼上环新店搬迁重开！外墙金龙凤犹如大阪金龙拉面 震撼造型势成新地标
莲香楼上环店搬迁重开！外墙金龙凤犹如大阪金龙拉面 震撼造型势成新地标
饮食
8小时前
食足7个钟！尖沙咀$168点心放题 任食72款点心/小菜/粉面饭 免加一茶芥
食足7个钟！尖沙咀$168点心放题 任食72款点心/小菜/粉面饭 免加一茶芥
饮食
9小时前