外卖族注意！纸餐盒比塑胶更毒 专家警告2次加热恐令塑胶微粒含量倍增

现代人生活太忙，很多人三餐只能吃外卖，大众普遍知道塑胶袋装热食可能释放塑化剂，觉得纸质容器会比较安全，但专家最新研究发现，看似安全的纸餐盒在高温下同样存在健康隐忧，其塑胶微粒含量比塑胶袋还要高，「2次加热」更会令塑胶微粒含量倍增！

外卖族注意！纸餐盒比塑胶更毒？

无毒教母谭敦慈在《祝你健康》节目中指出，很多民众因担心塑胶有毒性问题改用纸质餐具，但其实纸杯、纸碗、纸餐盒的塑胶微粒含量反而较高。她解释，纸本身具有透水性，市售纸餐盒能够防水的关键在于内层涂有一层淋膜，这层淋膜正是释放塑胶微粒的主要来源。

谭敦慈表示，根据台湾阳明交大进行的相关研究，当消费者购买纸餐盒装的食物后，若认为温度不够而进行2次加热，塑化剂与塑胶微粒的数值会大幅上升。因此她特别提醒大家，避免纸餐盒食物直接加热，如果纸餐盒食物需要加热，建议先将食物移至家中的陶瓷或玻璃盘子上再进行加热，这样能有效降低接触有害物质的风险。

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环境毒素对人体的危害

节目中，中医师吴宏干补充说明，虽然人体摄取足够水分时能够排出部分塑胶微粒，但若每日持续使用塑胶容器饮水，当体内塑胶微粒浓度升高且颗粒极细时，这些微粒可能进入大脑组织，进而影响认知功能，人就会变得「比较痴呆」，出现记忆力软差等情况。家医科医师达特指，环境毒素对人体有以下的危害：

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1. 生病、中毒、癌症

身体有排毒系统，但当日积月累太多毒素，身体就会承受不了。毒素累积在身体中，器官代谢的能力越来越慢，会出现中毒症状，而且会有患上其他疾病的危险，包括癌症。

2. 身体发臭

运动时候的汗味，是油脂分泌的味道，亦是细菌分解的味道。当毒素越来越多，排出来的味道就会很重，尤其是年纪越大，排泄系统代谢比较慢，味道就会更重。

资料来源：《祝你健康》

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