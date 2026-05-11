用细餐盘吃饭助减肥？专家教10个不长胖的饮食秘诀 稳血糖减内脏脂肪

用细餐盘吃饭助减肥？只要养成习惯，无需天天做运运都可以瘦下来，而且这些习惯亦有稳定血糖、抗氧化和减内脏脂肪等功效。

专家教10个不长胖的饮食秘诀 可稳血糖/抗氧化

日媒报道，代谢和内分泌学专家益崎裕章教授列出10个不长胖的饮食秘诀，他指，即使无法全部做到，只要在日常生活中稍微用心，尽量养成习惯，就能带来功效，大家不妨参考：

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10个不长胖的饮食秘诀

1. 在餐单中加入汤

先喝汤或肉汤有助于消化，并稳定血糖水平。

2. 用餐时间至少20分钟

细嚼慢咽可避免血糖骤升，亦可促进消化。

3. 每天都饮醋

研究表明，醋酸可以减少内脏脂肪，并抑制血糖飙升。

4. 饮绿茶

绿茶中的儿茶素除了可抑制食物中脂肪的吸收外，还具有抗氧化特性，可以抑制体内的氧化压力，不妨每天都喝一杯。

5. 将零食放到碟上

直接从袋子里抓零食吃很容易不知不觉吃完一整袋。将零食从包装袋中取出，放入容器中，即使份量不大，精心摆盘后也能提升满足感。

6. 使用较小的餐盘

剑桥大学的一项研究指，用小餐盘进食会让你感觉吃得更多，即使食物量相同，使用较小的餐盘就能减少卡路里摄取。

7. 饭后立即刷牙

饭后立即刷牙，能防止吃得更多。刷牙可以重置大脑，帮助抑制饭后对甜点的渴望。它还能令口气清新，一举两得。

8. 不要为吃太多而后悔

强烈的罪恶感会增加压力激素的分泌，这往往会导致食欲和新陈代谢进一步下降。偶尔放纵一下，让你的身心都得到放松。

9. 在光线充足的地方用餐

康乃尔大学的一项研究表明，与光线明亮的餐厅相比，人们在光线昏暗的餐厅点高热量食物的可能性高40%。

10. 把运动义务转化为多吃点奖励

能量消耗增加，身体所需的营养供应也能优化。

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益崎裕章教授

毕业于京都大学医学院后，曾任哈佛大学访问副教授、京都大学讲师，之后担任现职。他的专长是代谢和内分泌学。多年来，他一直致力于肥胖症研究，也是近年来备受关注的糙米研究领域的权威专家。

资料来源：《Tarzan》

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