懒人必学！营养师推介睡前吃3种食物改善情绪修复身体 躺平也能变美

每日放工只想躺平，连护肤都没有精力，其实原来想变美不一定要大费周章。有营养师指出，只要睡前食对3款平价食物，有助在夜间改善情绪兼修复身体。

睡前吃3种食物改善情绪修复身体 躺平也能变美

营养师张语希在Facebook专页发视频指，对于许多每日忙碌的女生，下班回家后往往十分累，甚至连做家务的力气都没有，只想立刻躺平休息。她特别为忙碌女生分享3种食物的保养法，只要选对平价食物，就能让身体在晚间自动放松及修复：

睡前吃3种食物改善情绪修复身体

1.香蕉

香蕉含有丰富的色胺酸，这是身体制造血清素的重要原料，能有效帮助放松情绪。很多上班族下午工作压力大时，其实非常适合吃一只香蕉来减压。

2.温牛奶

温牛奶蕴含丰富的蛋白质与钙质，蛋白质是晚间修复身体机能不可或缺的重要原料；而充足的钙质则能帮助身体放松。

3.坚果

坚果含有丰富的镁及维他命E。镁能够有效帮助紧绷了一整天的肌肉放松；而维他命E则是极为重要的抗氧化营养素。如果晚上突然嘴馋，可以吃一点坚果绝对比吃杯面健康得多。

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4种食物改善睡眠 睡前吃2个奇异果更快入睡？

除了上述食物，张语希指出，其实还有更多「隐藏版助眠高手」，她特此推介4款经科学证实，能有效提升睡眠品质的食物：

1.酸车厘子

酸车厘子是天然的褪黑激素来源。有研究发现，饮用酸车厘子汁能显著延长睡眠时间及提升睡眠效率。

2.奇异果

奇异果含有丰富的血清素及抗氧化剂。在睡前一小时吃两个奇异果，有助于更快入睡，并让睡眠过程更为深沉。

3.核桃

核桃富含Omega-3脂肪酸，同时也是褪黑激素的前驱物。这些成份能帮助调节大脑的神经传导物质，让情绪更为安定。

4.南瓜籽

南瓜籽含有高含量的镁与色胺酸。镁质能有效稳定神经、减缓焦虑，是现代人最常缺乏的纾压矿物质之一。

她提醒，除了吃对食物，睡前4至6小时，应避免摄取过量咖啡因与酒精。酒精虽然会让人很快入睡，但会严重破坏深层睡眠的结构。此外，睡前应将灯光调暗，才能让体内的褪黑激素顺利分泌。

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失眠有何特征？过早醒来也算失眠？

甚么是失眠？根据本港衞生署资料，失眠泛指不能入睡、过早或间歇性睡醒而引致睡眠不足。短暂或突发性失眠，通常源自暂时性的生活问题，只会持续数晚至数周。

失眠的常见特征如下：

寝时难以入睡、无法熟睡、夜间经常乍醒和醒后无法再入睡，或是清晨过早醒来等。

根据世界衞生组织资料，失眠定义如下：

难以入睡，难以维持睡眠状态，睡眠质素差

睡眠问题每星期至少3次，至少持续1个月

日与夜也想著睡眠问题所带来的影响

睡眠问题令患者有明显困扰及影响其日常生活

资料来源：营养师 张语希、衞生署

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