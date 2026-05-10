冷冻椰菜花营养低？药剂师教煮熟后加1物 抗氧化力飙4倍 1类人可多吃

不少人以为冷冻椰菜花没有营养，但有药剂师指出，冷冻蔬菜随时比超市存放多天的新鲜货锁住更多维他命。他也教煮熟后只需加1种食物，抗氧化力瞬间狂飙4倍，更特别点名1类人必须多吃。

冷冻椰菜花营养低？药剂师教煮熟后加1物抗氧化力飙4倍

药剂师陈泽钧在Facebook专页发文指，每次买新鲜椰菜花，放几天便开始发黄、纤维变老；处理起来更是大工程，花球缝隙难洗兼多虫，切梗又硬又难落刀，令不少需备餐的父母或减脂健身族感到烦厌。其实冷冻椰菜花能完美解决这些痛点，而且从营养角度来看，冷冻椰菜花的营养，随时比在超市放了几天的新鲜货更完整。

他解释，蔬菜采收后，维他命便会开始慢慢流失。一颗新鲜椰菜花从产地运到超市，通常需时3到7天，期间维他命C和叶酸已在不断减少。相反，急冻蔬菜是在采收后几小时内进行急速冷冻，能将蔬菜最高峰的营养瞬间锁住。多篇研究，包括2007年《Journal of the Science of Food and Agriculture》指出，在维他命C含量方面，冷冻蔬菜与存放了几天的新鲜蔬菜相比，往往不相伯仲甚至更高。要明白超市货架上的新鲜，并不等于刚采收的新鲜。

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椰菜花营养翻倍法

椰菜花最值得保留的营养，萝卜硫素的强效抗氧化成分，它亦是目前十字花科蔬菜研究最多的亮点之一。不过，萝卜硫素的产生需要特定条件：

当椰菜花被切碎或咀嚼时，细胞内的硫代葡萄糖苷与芥子酶相遇，才会转换生成萝卜硫素。

然而，芥子酶非常怕热。研究显示，当温度超过60至70度，这种酵素就会被热死，导致煮熟后的椰菜花难以释出萝卜硫素。

根据2018年《Molecular Nutrition & Food Research》的研究测试，吃熟椰菜花时，只需加上1克褐色芥末粉，萝卜硫素的吸收率比单吃熟椰菜花高出4倍以上。

黄芥末同样含有芥子酶，能补足被热死的缺口，让萝卜硫素重新生成。每次只需加一小撮，不仅能令营养翻倍，亦不会影响椰菜花原有的味道。

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他提醒，汆水虽然快，但椰菜花中的水溶性维他命，如维他命C、叶酸会大量溶入水中，若将水倒掉，等同将营养精华一并倒走。他建议改用蒸煮、微波或气炸的方式，能更完整地保留水溶性营养素。此外，椰菜花的叶酸含量极高，每100克约含60至70微克，建议准备怀孕或怀孕中的妇女要多吃。叶酸对胎儿的神经管发育至关重要，若怀孕初期缺乏叶酸，可能增加胎儿神经管缺陷、早产及出生体重过轻的风险。他特别提醒，宝宝的神经管在怀孕第6周就已经开始发育，因此不要等到验出怀孕才开始补充，在准备怀孕期就应该多吃打好基础。

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