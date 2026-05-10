Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冷冻椰菜花营养低？药剂师教煮熟后加1物 抗氧化力飙4倍 1类人可多吃

保健养生
更新时间：10:00 2026-05-10 HKT
发布时间：10:00 2026-05-10 HKT

不少人以为冷冻椰菜花没有营养，但有药剂师指出，冷冻蔬菜随时比超市存放多天的新鲜货锁住更多维他命。他也教煮熟后只需加1种食物，抗氧化力瞬间狂飙4倍，更特别点名1类人必须多吃。

冷冻椰菜花营养低？药剂师教煮熟后加1物抗氧化力飙4倍

药剂师陈泽钧在Facebook专页发文指，每次买新鲜椰菜花，放几天便开始发黄、纤维变老；处理起来更是大工程，花球缝隙难洗兼多虫，切梗又硬又难落刀，令不少需备餐的父母或减脂健身族感到烦厌。其实冷冻椰菜花能完美解决这些痛点，而且从营养角度来看，冷冻椰菜花的营养，随时比在超市放了几天的新鲜货更完整。

他解释，蔬菜采收后，维他命便会开始慢慢流失。一颗新鲜椰菜花从产地运到超市，通常需时3到7天，期间维他命C和叶酸已在不断减少。相反，急冻蔬菜是在采收后几小时内进行急速冷冻，能将蔬菜最高峰的营养瞬间锁住。多篇研究，包括2007年《Journal of the Science of Food and Agriculture》指出，在维他命C含量方面，冷冻蔬菜与存放了几天的新鲜蔬菜相比，往往不相伯仲甚至更高。要明白超市货架上的新鲜，并不等于刚采收的新鲜。

【同场加映】烚菜会流失营养？营养师解构哪些蔬菜宜生吃/熟吃 这种沙律菜加热吃更有益

椰菜花营养翻倍法
椰菜花营养翻倍法

椰菜花最值得保留的营养，萝卜硫素的强效抗氧化成分，它亦是目前十字花科蔬菜研究最多的亮点之一。不过，萝卜硫素的产生需要特定条件：

  • 当椰菜花被切碎或咀嚼时，细胞内的硫代葡萄糖苷与芥子酶相遇，才会转换生成萝卜硫素。
  • 然而，芥子酶非常怕热。研究显示，当温度超过60至70度，这种酵素就会被热死，导致煮熟后的椰菜花难以释出萝卜硫素。
  • 根据2018年《Molecular Nutrition & Food Research》的研究测试，吃熟椰菜花时，只需加上1克褐色芥末粉，萝卜硫素的吸收率比单吃熟椰菜花高出4倍以上。
  • 黄芥末同样含有芥子酶，能补足被热死的缺口，让萝卜硫素重新生成。每次只需加一小撮，不仅能令营养翻倍，亦不会影响椰菜花原有的味道。

【同场加映】比新鲜菜更有益？5大急冻蔬菜营养更易吸收 抗氧化发炎必吃这种！

他提醒，汆水虽然快，但椰菜花中的水溶性维他命，如维他命C、叶酸会大量溶入水中，若将水倒掉，等同将营养精华一并倒走。他建议改用蒸煮、微波或气炸的方式，能更完整地保留水溶性营养素。此外，椰菜花的叶酸含量极高，每100克约含60至70微克，建议准备怀孕或怀孕中的妇女要多吃。叶酸对胎儿的神经管发育至关重要，若怀孕初期缺乏叶酸，可能增加胎儿神经管缺陷、早产及出生体重过轻的风险。他特别提醒，宝宝的神经管在怀孕第6周就已经开始发育，因此不要等到验出怀孕才开始补充，在准备怀孕期就应该多吃打好基础。

延伸阅读：营养师推荐1日椰菜花餐单 防癌/护心/稳血糖 白烚超过X分钟破坏抗癌力？

     

    ↓立即下载星岛头条App↓

    ↓立即下载星岛头条App↓

    最Hit
    TVB主播陈嘉欣报新闻犯罕见错误  尴尬度堪比关家姐「佛都有火」？  曾被封真实版新闻女王
    TVB主播陈嘉欣报新闻犯罕见错误  尴尬度堪比关家姐「佛都有火」？  曾被封真实版新闻女王
    影视圈
    18小时前
    五桂山凶杀案│野战迷食差价惹不满 遭战友诱上山割颈杀害
    五桂山凶杀案│野战迷食差价惹不满 遭战友诱上山割颈杀害
    突发
    11小时前
    肥妈怒斥李泳汉行径离谱「系咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身养大仔一家：伸手就有畀我都唔做
    肥妈怒斥李泳汉行径离谱「系咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身养大仔一家：伸手就有畀我都唔做
    影视圈
    16小时前
    李泳豪绝地反击公开无删剪录音 揭李泳汉删重点营造假象兼暴力恐吓 为老窦甘做箭靶：有咩就话系我
    李泳豪绝地反击公开无删剪录音 揭李泳汉删重点营造假象兼暴力恐吓 为老窦甘做箭靶：有咩就话系我
    影视圈
    14小时前
    30出头夫妇拥500万 深信「4%法则」提早退休 专家：数学上可行 「医疗及通胀急升成最大隐忧」
    30出头夫妇拥500万 深信「4%法则」提早退休 专家：数学上可行 「医疗及通胀急升成最大隐忧」
    投资理财
    5小时前
    房委会推「青年计划」白表抽居屋！40岁以下单身/家庭 可获多一个抽签号码 即睇申请方法
    房委会推「青年计划」白表抽居屋！40岁以下单身/家庭 可获多一个抽签号码 即睇申请方法
    生活百科
    17小时前
    薛家燕心疼81岁李家鼎落泪消瘦 唔信鼎爷被豪仔经济封锁 劝李泳汉自力更生：做看更都有两万
    11:39
    薛家燕心疼81岁李家鼎落泪消瘦 唔信鼎爷被豪仔经济封锁 劝李泳汉自力更生：做看更都有两万
    影视圈
    20小时前
    呢嚿嘢叫乜名？ 香港几代人各有说法 「卷蛋」和「瑞士卷」外还有一别名｜Juicy叮
    呢嚿嘢叫乜名？ 香港几代人各有说法 「卷蛋」和「瑞士卷」外还有一别名｜Juicy叮
    时事热话
    19小时前
    张曼玉香港超奢华豪宅曝光 于千呎天台「耕种」当城市农夫 超巨型盆栽大到能坐人
    张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
    影视圈
    2小时前
    将军澳市中心=尚德邨？港人好奇路牌写法「点解后面一定拖住」网民解答与历史原因有关？
    将军澳市中心=尚德邨？港人好奇路牌写法「点解后面一定拖住」网民解答与历史原因有关？
    生活百科
    2026-05-09 11:15 HKT