行医70载不言休！99岁医生坚持每周出诊4天 公开3大长寿秘诀：为患者解除病痛 是最大的幸福

99岁本应颐养天年，但内地一位老中医行医70载仍不言休，坚持每周出诊4天。他扬言：「为患者解除病痛，是最大的幸福。」到底这位百岁名医有何养生之道？

99岁医生坚持每周出诊4天 公开3大长寿秘诀

据内媒《人民日报健康时报》报道，在浙江慈溪，有一位今年高龄99岁的老中医李良材。自1948年从上海中医学院毕业至今，他已在诊室坐诊逾70年。年近百岁的他至今仍坚持每周出诊4天，每天接诊30多位患者。他不为名利，只为让求医的人都能看上病。有位病人从37岁起就找他看病，如今已是76岁的婆婆，身体一有不适，依然习惯来找他；从全国各地慕名而来的病人更是络绎不绝。满头银发却精神奕奕的李医师有3大长寿秘诀：

1.守时：起居有常

「起居有常」四个字，是李良材恪守一生的信条。他认为：「天人合一，顺乎自然，形成固定的生理时钟，才是实现健康长寿的第一步。」他的作息几十年如一日，雷打不动：

清晨6时： 起床打一套太极拳，让身体微微发热，回家吃早餐。

早上7时半至10时： 提前到达医院，8时准时接诊。10时稍微休息，喝一樽牛奶补充体力。

中午11时至下午： 下班回家吃午饭，饭后活动一会便会午睡。他特别看重午睡，并解释，从生理角度而言，脑细胞的兴奋通常只能维持4至5个小时，之后便会转入抑制状态，令人精神不振。此时身体急需短时间调整充电，午睡便是最好的选择。

傍晚5至6时： 吃晚饭，饭后稍作运动，看完新闻便准时就寝。

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2.守口：食饮有节

李医生的餐桌原则只有十个字：「甚么都吃，甚么都不多吃」。李良材的同事、浙江省慈溪市观海卫镇卫生院中医科副主任中医师陈云丹透露，李医生本身患有高血压、糖尿病等慢性病，因此他在饮食上极度自律，高油、高盐、高糖的食物几乎绝对不碰。即使是医院聚餐，大家热情夹菜，他都会礼貌拒绝，从不暴饮暴食。

虽然饮食节制，但他非常注重营养均衡。只要是能补充营养的食物，如海鲜、鸡蛋，他都会适量进食。为求丰富，他更自创了一款十味营养羹推荐给身边人，材料包括赤小豆、百合、莲子、黑木耳等。他笑言这道羹不仅口味好，更有通便、降血脂、润肌肤及抗衰老的作用。

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3.守心：不急不躁

走进李良材的诊室，墙上挂满了病人送赠的锦旗与感谢状。他说话永远温文尔雅，从不急躁。他的生活极其简单，就只有两个爱好：养花和看病。他从不停诊。曾有一次他在家中不慎跌倒导致锁骨骨折，一般人最少要休养三个月，但他不到一个月就坚持复工。面对同事劝他多休息，他只摆摆手说：「躺不住，还有病人等着呢。」

当被问及为何年届99岁高龄仍坚持出诊，李医生的回答朴素却令人动容：「能为患者解除病痛，就是最大的幸福。只要身体允许，只要患者还需要，我就会一直坐下去。」而每天中午下班，李良材妻子都会在种满鲜花的小院等他吃饭，在背后默默的陪伴和支持。

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