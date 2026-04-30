70岁足球小将 每周踢波做特约演员 「老年不代表等病！」

谁说退休后只能每晚等子女回家吃饭，或者只能到公园散步捉棋。现年70岁的小宝，他退休后生活多姿多采，现时不但每星期落场踢足球做前锋，更挑战做特约演员及四处旅行，活出精彩的退休人生。对他而言：「老年不代表等病！」

70岁足球小将每周足球做特约演员 「老年不代表等病！」

老治号-香港老人科医学会HKGS在Facebook专页发布影片，影片中的70岁足球小将是退休约六、七年的孔宝湛，大家都亲切地称呼他为「小宝」。原本从事制衣业的他，曾幻想退休生活会非常沉闷，可能只是凑孙或与公园的伯伯聊天打发时间。没想到，他如今的退休生活却是多姿多采。

小宝不仅没有满头白发，且从未染发，体能更是不输人，常被误以为只有60多岁。热爱运动的他平时有打羽毛球练气，落场踢足球时更担任前锋位置，笑言：「等队友喂波畀我射门，上两星期仲连入两球！」除了运动，他更与太太游遍全国各个省市，甚至参加话剧训练及做特约演员进行表演。对他而言，老年绝不是「等病」，而是人生精彩的新一页。

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追求活跃老化3大核心元素

香港老人科医学会会长谭巨富医生表示，作为老人科医生，看见长者们拥有如此健康且精彩的生活，实在令人欣慰，这正正完美演绎了世界衞生组织（WHO）提倡的「活跃老化」（Active Ageing）概念。要达到「活跃老化」，应致力追求以下三大核心元素：

健康开心

生活质素良好

随心所欲

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适逢今年是香港老人科医学会成立45周年，亦是香港老人科发展的50周年。谭医生强调，香港老人科医学会一直致力推动「乐活银龄」，希望长者提升生活质素。他呼吁大众，长者不应因为年纪大，便选择呆坐在家中等病。鼓励长者积极预防疾病，努力控制及维持身体各项功能，并为长远的生活早作打算，活出尊严与精彩。

资料来源：老治号-香港老人科医学会HKGS（已授权转载）

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