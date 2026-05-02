常吃洋葱护血管/抗发炎 医生教4招切洋葱不流泪 推荐3道洋葱菜式

洋葱不只是家家户户常用的百搭食材，更是抗发炎、护心血管的食物。但每次切洋葱总被熏到流眼泪，有医生亲自教4大零切洋葱秘诀不流泪，更教3大洋葱菜式，吃出强健好体质。

常吃洋葱护血管/抗发炎 医生教4招切洋葱不流泪

营养功能医学专家刘博仁医生在Facebook专页撰文指，洋葱不只是厨房里的配角，它其实是一个兼具营养与疗愈潜力的食材。洋葱内最重要的成分之一，是槲皮素（Quercetin）的强效抗氧化物，具备极佳的抗发炎及保护心血管作用。除此之外，洋葱还蕴含以下3大核心营养素及功效：

洋葱营养素及功效/4招切洋葱不流泪

洋葱营养素及功效

硫化物： 帮助解毒、抗菌，并有效保护血管健康。

帮助解毒、抗菌，并有效保护血管健康。 益生元（寡糖）： 有助培养肠道益菌。

有助培养肠道益菌。 维他命C及钾质：提升整体免疫力，同时有助调节血压。

刘医生表示，因为洋葱被切开时会释放出挥发性硫化物，强烈刺激眼睛从而分泌泪水。想轻松切洋葱免流泪，他特别教4个简单且极为有效的秘诀：

先冷藏再切

用锋利的刀

靠近水源切（开水龙头）

戴眼镜或护目镜

【同场加映】洋葱可以防中风？降三高/减肥/增免疫力10大功效 1种煮法营养功效大增 附食谱

洋葱生吃定熟吃好？紫白洋葱功效大不同

到底洋葱应该生食还是煮熟食最健康？刘医生表示，两者各有优点，最好是互相配搭进食：

生洋葱： 能保留较多槲皮素与硫化物，抗氧化效果较强。

能保留较多槲皮素与硫化物，抗氧化效果较强。 熟洋葱： 煮熟后刺激性大幅降低，不但变得温和、容易消化，甜味亦会增加，更易入口。如果肠胃比较敏感，建议多吃熟洋葱。

此外，市面上常见的洋葱分为紫色和白色，两者在功效和食法上亦有分别：

紫洋葱/红洋葱： 含有丰富的花青素，抗氧化能力比白洋葱更强。由于味道较辛辣，非常适合用来生吃。

含有丰富的花青素，抗氧化能力比白洋葱更强。由于味道较辛辣，非常适合用来生吃。 白洋葱：味道较甜且温和，非常适合用来炒菜或炖煮。

【同场加映】白色/黄色/紫色洋葱营养大比拼 营养师推介1种抗氧化力最强 怕辣吃哪种？

推荐3道洋葱菜式 吃这道可暖肠胃

最后，刘医生亦分享3道简单、健康又美味的洋葱料理：

洋葱炒蛋： 最完美的日常家常菜，做法简单。

最完美的日常家常菜，做法简单。 番茄洋葱炒蛋： 补充优质蛋白质与强效的茄红素，特别适合容易疲劳的人。

补充优质蛋白质与强效的茄红素，特别适合容易疲劳的人。 法式洋葱汤：经过慢火熬煮，风味浓郁，更能温暖肠胃。

延伸阅读：防慢性病防癌要吃三文鱼？研究揭12种超强抗发炎食物