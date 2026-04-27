想健康长寿必吃早餐！中医教2大秘诀护脑养胃 起床后20分钟吃最有效？

常言道「一日之计在于晨」，想健康长寿，原来应从每天的第一餐入手！有中医教2大吃早餐秘诀，不但养生长寿，也助护脑养胃。到底起床后，隔多久进食早餐才是「黄金时间」？

中医教2大秘诀护脑养胃 起床后20分钟吃最有效？

中国中医科学院博士中医师张雪亮在其著作《从内到外谈养生：常见疾病的中医调养》中指出，《老老恒言》有云：「日中而阳气隆，日西而阳气虚，故早饭可饱，午后即宜少食，至晚更必空虚。」简单而言，「早餐吃得好、晚餐吃得少」正是养生长寿的至理名言，更是中医「养胃」的关键所在。早餐绝对是一天中最重要、意义最重大的一餐。经过一夜的睡眠，人体在长达10多个小时内不断消耗能量却未有补充；此时，身体急需透过早餐来补充并储藏能量，以保持全日的精力旺盛。

若经常不吃早餐，不但会令人精神不振、削弱消化系统功能，更会导致身体的抗病免疫力下降。此外，空腹挨饿会令人在午饭前产生强烈的饥饿感，结果不知不觉间进食过量，最终导致肥胖。长期不吃早餐的后果更为严重，随时会诱发各种慢性疾病，例如胆囊息肉及胆结石等。想吃一顿「好早餐」，张雪亮医师提出以下2大重点：

吃早餐2大秘诀助健康长寿

1.早餐必须吃热食

生冷寒凉的食物会大量消耗体内的中焦阳气，因此进食热食才能有效保护胃气。早晨刚起床时，人体的肌肉、神经及血管都处于收缩状态；假如一早就进食冰冷食物，会令体内各个系统更加收缩，导致血流不畅。日子久了，极易损伤胃气，令身体无法吸收食物的精华。这不但会引致食欲减退或大便稀烂，更会令面色发黄、皮肤粗糙，甚至变得时常感冒。

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2.早餐要富含水分及均衡营养

一顿优质的早餐，应以碳水化合物作为主角。它不仅能为大脑提供充足的热量及活力，还能提高人体对牛奶或豆浆中营养素的吸收率。同时，早餐必须摄取充足的水分，既有助消化，又能为缺水了一整晚的身体解渴。

在配搭上，应加入适量的蛋白质和优质脂肪，如鸡蛋、豆制品、瘦肉、花生等。这不但能增加饱肚感，还能令人整个上午都精力充沛。最后，加上蔬菜和水果，以补充水溶性维他命及膳食纤维。具体建议可选择热粥、燕麦片、豆腐花、热豆浆或芝麻糊等，再配以面包、蔬菜及水果。

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张医师特别提醒，对儿童及青少年而言，不吃早餐会严重影响其生长发育，甚至影响学习成绩。因此，家长必须以身作则，协助孩子养成良好的进食习惯。至于进食的最佳时机，建议为早上起床后约20至30分钟再吃早餐，对肠胃的吸收及消化最为合适。

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