「我晚上emo了！」深夜玩手机情绪变差？大部分人都中招 ３招帮大脑「重新开机」

你有没有发现，最近情绪越来越容易跌入谷底？不少都市人抱怨睡不好、没精神，总觉得自己「老了」或负能量增加。遗传优生科医生张家铭指出，问题可能在作息习惯。研究显示，真正影响情绪的关键可能是眼睛在深夜接收到的「蓝光」！

长期接收蓝光会变颓？

2025年发表《美国国家科学院院刊》研究，针对日行性灵长类亲戚「树鼩」进行了实验：让树鼩每晚9点到11点接受2小时蓝光照射，连续3周。受试后的树鼩对甜食失去兴趣、不再探索新事物，活动力大幅下降，出现典型忧郁症状。研究发现这并非源于睡眠中断，而是光线经由视网膜传导，直接冲击掌管快乐感的「伏隔核」。

晚上玩手机受蓝光包围 大脑误会「白天未结束」

甚么是蓝光（blue light）？它是波长短、能量高的可见光，介于400到500奈米（nm）之间。太阳光中的蓝光能让我们清醒、提升注意力并调节生理时钟。现代人白天待在室内接触自然光太少，晚上却被手机、平板、LED灯的人造蓝光包围。这让大脑误以为「白天还没结束」，导致褪黑激素被抑制，蓝光本身不是坏东西，但「出现在错的时间」，就会影响身体。

大脑基因分析显示，伏隔核中有超过300个基因受到夜间蓝光影响：

情绪开关 ：与情绪调节密切相关的「血清素受体基因（HTR1A、HTR2A）」发生变异。

结构失稳：负责神经可塑性与稳定度的「NCAN、HAPLN4」也受到破坏，这代表大脑会「记住」这种错误光线的刺激，长期下来，大脑功能的稳定性将被永久性地破坏。

３招帮大脑「重新开机」

想远离「蓝光型忧郁」，科学家建议从这3件小事做起：

睡前两小时「减光」 ：关闭强光、开启手机夜间模式，换上暖色调灯光，暗示大脑「要收工了」。

打造极致黑洞 ：卧室应使用遮光窗帘，关闭所有会发亮的电器。唯有在真正的黑暗中，身体才能进入「深度修复模式」。

早起半小时晒太阳：起床后半小时内接触自然光，是帮生理时钟重开机最天然的方法。

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