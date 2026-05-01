开封后的防晒霜可放多久？医生教3招检查 一种情况忌继续用

夏季来了，紫外线逐渐增强，防护不当就会对皮肤造成伤害。专家指出，夏季保护肌肤，做好防晒是关键。到底开封后防晒霜可放多久？医生教3招检查，一种情况忌继续使用。

开封后的防晒霜可放多久？医生教3招检查

根据《央视新闻》报道，北京大学人民医院皮科主任医生李文海指，日常生活中，防晒分物理防晒和涂抹防晒乳两种。日光中的紫外线，尤其是长波紫外线、中波紫外线会导致皮肤的老化、出现细纹，甚至出现一些晒斑，所以防晒很关键。他建议可以选用一些物理防晒的方法，比如戴遮阳帽、墨镜或防晒口罩，甚至有些人还打防晒伞，这种四层的防晒。如果运动时嫌物理防晒方法很麻烦，就可以使用防晒乳。很多人会找出去年夏天囤货又没用完的防晒霜，想著继续用一用，但又担心防晒效果不佳。李文海医生介绍，判断存放一段时间后的防晒乳是否还有防护力，可以参考以下几个简单方法：

医生教3招检查防晒霜可否继续用

1. 未开封的防晒霜：只要在生产日期后3年内、没有明显的水油分层、豆腐渣样，基本上可以正常使用。如果不放心，可以取少量的防晒乳涂在耳后，15分钟后观察皮肤有没有不良反应，例如刺痛、红肿、发痒；一切正常的话，就可以放心使用了。

2. 已开封的防晒：即内部有小钢珠的防晒霜，摇晃时可以听到小钢珠的声响。这类防晒乳正常时就是水油分离状态，需要用力摇10次左右再使用。因为油层在上方起封闭作用，基本上不用担心霜体变质的问题。

3. 存放超过6个月已开封的乳液型防晒乳：不建议再继续使用。

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李文海指，不同族群，不同皮肤类型，选择防晒方式上也有所不同，大家要特别注意。李文海指，以下的特殊族群需要特别注意防晒。

老年人、孕妇和皮肤敏感族群 ：首选遮蔽防晒方式，如打遮阳伞或戴帽子，其次可选择刺激性较小的防晒乳。

：首选遮蔽防晒方式，如打遮阳伞或戴帽子，其次可选择刺激性较小的防晒乳。 6个月以下的婴儿 ：不宜使用防晒产品，可选择实体遮阳方式。

：不宜使用防晒产品，可选择实体遮阳方式。 6个月以上婴幼儿：以物理遮阳为主，可适度使用婴幼儿防晒产品。

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李文海介绍，选择防晒乳的话，有一些防晒指数的要求。常规的日常活动，可选择SPF值大于30倍，PA值大于两个加号的防晒乳。在阳光特别厉害的环境下进行活动，建议使用SPF值大于50倍，PA值大于三个加号的防晒乳。

资料来源：《央视新闻》

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