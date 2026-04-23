陪伴是最长情告白！60岁司机带脑退化爱妻开工 10年来贴身照顾「她陪我走过半生 现在换我守著她」

内地一名60岁网约车司机的爱妻确诊脑退化症，妻子不但失去自理能力，甚至连至亲也逐渐忘记。为了全天候贴身照顾，他不忍将妻子送入安老院，毅然将副驾驶座变成「爱妻专座」带她一起开工。10年来不离不弃，他更表示：「她陪我走过半生，现在换我守著她」。

60岁司机带脑退化爱妻开工 贴字条望乘客体谅

综合内媒报道，60岁的黄师傅是一名长沙网约车司机，他的副驾驶座上，总是坐著他的妻子周春燕；她穿著粉色毛衣，眼睛亮亮的。记者上车后，她一直安静地看著窗外，没有回头。黄师傅指了指车内的一张字条，上面写著：「亲爱的乘客您好！由于我老婆患了阿兹海默症，生活无法自理，家中无人照顾，只能随车同行占用一个座位。感谢您的理解！祝大家出行平安！身体健康！」他压低声音说：「她离不开人，只能带著。」车上播著歌，一首接一首。当播到《春天在哪里》时，周春燕轻轻哼了起来，虽然走音，双手却一下一下地跟著音乐打拍子。黄师傅回头看了妻子一眼，温柔地说：「她这个人，本性还是爱欢乐的。」可惜这样欢乐的时刻太少太少，更多的时候，周春燕只是安静地坐著，目光空洞地不知落在何处。

黄师傅和妻子相识于微时，19岁时便相知相守步入婚姻殿堂，此后40余载风雨同舟。20年前，他们一起从老家来到长沙打拼，从建筑行业的泥水匠做起，用勤劳的双手在异乡筑起了属于他们的温馨小家。据黄师傅自述，2016年起妻子开始经常忘记事情。出门买菜，半天才懂得回家；刚说过的话，转头又问一遍。起初他没有放在心上，以为人年纪大了，记性差一点也属正常。后来妻子遗忘的情况越来越严重，有一次他短暂出门，回家竟发现家里一片狼藉。周春燕见到他，飞奔过来想抱他，却不慎从楼梯上滚下来，跌得一身瘀伤。她眼泪横流，像个做错事又不知道错在哪里的小孩。最终，医院的诊断结果证实妻子患上阿兹海默症；随著病情逐渐加重，她从忘记生活琐事，恶化到认不出亲人，最终连食饭、著衫都需要别人贴身照料。

日夜辛劳不言悔 「她陪我走过半生 现在换我守著她」

后来，黄师傅生意失利，开始转行开网约车。由于妻子身边不能没有人照顾，曾有人劝他将妻子送去安老院。但黄师傅从未动摇过亲自照顾的念头：「自己照顾才最放心，外人照顾得再好，终究比不上家人。她是我老伴，是我孩子的妈，这是我的责任，更是我的情分。」于是，他便带著妻子一起开工，让她坐在副驾驶座，一坐便是一年。一开始他也很担心，怕乘客介意、怕被投诉，于是便贴了那张字条；贴上去的时候，他心里其实也没有底。结果跑了一年多，发现乘客都挺善良的。得知情况后，他们也愿意挤一挤后座。黄师傅感恩地说：「去年北京红十字会给我发了8000元人民币的补助，平台派的单都是连环单，这个单未完，下个单就来了，也挺照顾我的。」多数乘客看到提示牌后，都会默默点头表示体谅，甚至有人主动留下善意：有乘客递上热水、有人留下零食，还有人在结束订单后发来打赏金：「师傅，大家都不容易，一点小心意，你照顾好阿姨。」这些细碎的善意，成了黄师傅坚持下去的一点光。

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他每天的生活就像上紧了发条的时钟，早上5点多出车，那时候妻子还在睡，他不忍心叫醒她。跑到9点多，便折返家中，给她喂饭、梳洗，把家里收拾妥当。中午12点一过，他又得再次出门开工，这回便带著她一起上车。有时候跑得远了，夜里11点才能收工。辛劳一天下来，大约能赚到两百多元。稍有空闲等红绿灯的时候，黄师傅会时不时寻找一下副驾驶座上的妻子。他的手伸过去，没碰到；缩回来，再伸过去，碰了一下她的手，仿佛在确认甚么。黄师傅说：「她喜欢出来走走转转，看看路边的花花草草，也喜欢跟乘客聊天。好多好心乘客逗她，她也会笑。」黄师傅坦言，照顾一个正在逐渐遗忘世界的人，比照顾婴儿还要艰难。

3月12日，阿里公益「天天正能量」联合《潇湘晨报·晨视频》，将「天天正能量特别奖」授予黄师傅，以资鼓励。对于此次获奖，黄师傅感到有些意外，他说这笔过万元的奖金会全部用在妻子身上：「给她买爱吃的东西，带她多看看长沙的风景。」在他看来，照顾生病的妻子是自己的本分：「她陪我走过半生，现在换我守著她。」

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脑退化症早/中/晚期有何症状？

据本港医管局资料，认知障碍症（脑退化症）是因大脑神经细胞病变而引致大脑功能衰退的疾病，患者的记忆、理解、语言、学习、计算和判断能力都会受影响，部份且会有情绪、行为及感觉等方面的变化。

1. 早期症状（第1-2年）

在此阶段，家人和朋友通常会以为患者的症状，只是因为年纪渐老而出现的正常老化过程，常见症状包括失去短期记忆；表达或理解抽象事情时感困难，如表达身体不适、心情感受等；情绪或行为变幻无常；学习新事物及跟随复杂指令感困难；判断力减退、基本自理活动仍能应付，但需旁人提醒。

2. 中期症状（第2-5年）

随著病情的进展，患者早期的困难会更加明显，症状包括混淆远期记忆和现实情况记忆、偶有词不达意的情况；行为性格转变，或会容易情绪不稳；需别人协助日常自理活动。

3. 晚期症状（第5年后）

患者生活几乎完全依赖别人，不能自我照顾，症状包括记忆缺损，连熟悉的人和事也会忘记；身体活动及精神状况出现衰退；未能有效表达及沟通；不能处理日常生活、需要长期照顾；生理时钟混乱。

资料来源：医管局

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