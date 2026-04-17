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生命最后的礼物！51岁模型导师患罕见癌 仍坚持为学生作品办展 延续不朽匠人精神

保健养生
更新时间：11:30 2026-04-17 HKT
发布时间：11:30 2026-04-17 HKT

香港一名51岁模型导师不幸确诊罕见癌，经历化疗仍难敌癌细胞无情扩散。面对极恶病魔，他最大的心愿并非为自己，而是坚持为学生筹办最后一场师生作品展。在香港防癌会协助下，他完成作品展的心愿，延续不朽匠人精神。

51岁模型导师患罕见癌 曾历4次化疗

香港防癌会Facebook专页发布的影片指，模型学堂创办人吴煜楠（糊Sir）一直醉心于模型创作，并致力将这门艺术推广开去。除了开班授徒，他更于2023年成功举办香港国际模型大赛，可惜好景不常。糊Sir其后确诊患上罕见的小细胞神经内分泌瘤，肿瘤位置靠近胆管及胰脏。他先后接受了四次化疗，惟病情反复：「当一个地方肿瘤情况好转，另一个位置又出现肿瘤。」面对病魔，他坦言感到些微沮丧：「但也没有办法，只能接受。我也知道这种癌细胞特别恶，见步行步。」

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师生齐心筹办作品展 圆最后心愿延续不朽匠人精神 

纵使身体状况已不允许他再次筹办大型比赛，但糊Sir心中仍有一个愿望，为学生的作品举办一场展览。香港防癌会的「心愿计划」正好为此提供适时协助。糊Sir的学生Samuel分享指，我们筹办这个师生展，最主要目的是为了达成糊Sir的心愿。他一直渴望能有一个师生展览，作为模型学堂导师与学生之间的一个纪念；同时亦希望向大众展示学生的精美作品，证明师生们同样具备极高水准。

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香港防癌会注册社工吴宇峰表示，「心愿计划」是该会的慈善项目之一。因为接触过许多晚期癌症病人，他们心底里往往有一些未了的心愿。当得知糊Sir的想法后，整个防癌会团队便立即动员帮忙。他指出，社工同事第一时间前往医院探访，深入了解糊Sir的具体期望及展览上的物资需求，并予以全力支持。考虑到糊Sir身体虚弱，团队更安排他入住香港防癌会的癌症复康中心，让他能在舒适的环境中静养，同时让其母亲放心。吴宇峰补充，对于晚期病患而言，外出交通是一大难题，以往在坊间，尤其港岛区，极难预约到设有尾板供轮椅上落、甚至能容纳整张医疗床的专车。现在有了护送专车，并在医护人员陪同下，便能更安全地协助晚期病人完成心愿。

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香港防癌会亦在视频中写下：「糊Sir在圆满达成心愿后，已于去年10月离世，衷心祝福家人及朋友，愿糊Sir留下美好回忆及匠人精神永续留存。」

资料来源：香港防癌会

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