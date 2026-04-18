网传喝紫苏水除口臭治牙周炎？中医解构紫苏功效/用法/禁忌 推介4款内外兼治养生方法

紫苏水除口臭治牙周炎？注册中医师陈嬿珺接受《星岛头条》访问时指，牙龈肿痛、口臭、牙缝变黑，这些困扰不仅影响进食，更会打击自信心。从中医角度看，这并非单纯的「口腔问题」，而是体内脏腑失调的反映。古籍《疡医大全》中提到：「齿牙之病，不离于胃与肾」，说明了牙齿健康与胃、肾两脏密切相关，而网民尝试的紫苏水，确实是调理体质的良方，但要解决牙周炎，必须分清标本虚实。

网传喝紫苏水除口臭治牙周炎？中医解构紫苏功效/用法/禁忌

陈医师指出，据《本草纲目》记载，紫苏属于「解肌发表，散风寒，行气宽中」，味辛性温，主要作用于肺、脾二经。针对牙周炎，紫苏水主要作为「辅助调理」，而非直接杀菌的药物。牙周炎在中医多属「胃火炽盛」或「肾阴虚」。虽然紫苏不能直接清胃火或补肾，但它擅长「行气和中」，能改善因消化不良、胃部积滞而引起的口腔异味，并透过发汗解表，排出体内湿浊。针对网民尝试的4款紫苏饮品，她作出了以下功效分析：

中医解构紫苏功效/用法/禁忌

中医解构紫苏功效/用法/禁忌

1.紫苏生姜茶（解表散寒）

功效：最适合因贪凉饮冷、长期吹冷气而导致脾胃虚寒，进而引起寒湿内停、口淡乏味的情况。生姜有助紫苏发散风寒，温暖肠胃。

制作方法：准备新鲜紫苏叶10片（或干品5克）、生姜3片。水滚后放入姜片煮5分钟，关火前放入紫苏叶焖泡3分钟即可。

2.紫苏陈皮水（行气化痰）

功效：针对喉咙有痰、舌苔白腻，以及进食油腻食物后口臭加重的人士。陈皮能理气健脾、燥湿化痰，有效改善因痰湿阻滞导致的口腔黏腻感。

制作方法：干紫苏5克、陈皮3克。将两者放入杯中，用沸水冲泡，加盖闷15分钟后饮用。

3.紫苏柠檬水（生津止渴）

注意：柠檬酸度较高，对于已有牙肉萎缩、牙齿敏感（虚火型）的患者，可能会刺激牙肉，加重酸软感。除非患者体质壮实且仅受口臭困扰，否则不建议经常饮用。

4.紫苏甘草水（益气中和）

功效：性质相对温和。甘草（炙用）能补脾益气、缓急止痛，搭配紫苏可缓解轻微的牙肉肿痛。但需注意，甘草不宜长期大量服用。

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针对上述饮品，陈医师提醒，以下3类人士为禁忌人群，饮用前须多加注意：

气虚及温病患者：《本草经疏》指出，紫苏「气虚者禁用」。若平时容易疲倦、气促、盗汗，饮用紫苏会因其「辛散」作用而耗损元气，加重疲劳感。 阴虚火旺者：若属于手心脚心发热、口干舌燥、牙肉萎缩但颜色鲜红的「虚火」体质，由于紫苏性温，饮用后犹如「火上浇油」。 风热感冒（热重者）：出现喉咙痛、咳黄痰、高烧等症状时，应忌用紫苏。

前往药材舖或街市购买紫苏时，陈医师建议可依以下标准挑选：

新鲜紫苏： 叶片完整、两面皆紫，或叶面绿背紫为佳；香气越浓郁越好。

叶片完整、两面皆紫，或叶面绿背紫为佳；香气越浓郁越好。 干品紫苏：以叶片干燥、没有发霉、颜色呈紫色者为佳。若叶片已呈枯黄色，代表药效已大打折扣。

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5大中药材治疗牙周炎 清胃火滋肾阴

陈医师提醒，虽然紫苏有益，但不可食用过多。因其含有大量草酸，过量摄取可能会影响人体吸收钙质。除了紫苏，中医治疗牙周炎更强调「清胃火」与「滋肾阴」。她推介以下常用的中药材，大家可作参考：

黄连、石膏（清胃火）：针对实证，如牙肉红肿化脓、口臭、便秘。古方《小儿药证直诀》中的「泻黄散」正是运用此原理。

生地、熟地、骨碎补（滋肾阴）： 针对虚证，如牙肉萎缩、牙齿松动、隐隐作痛。中医认为「肾主骨，齿为骨之余」，若肾气不足，牙齿便会不牢固。

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推介5款内外兼治牙周炎养生方法 皮蛋咸瘦肉粥也有效？

为达致内外兼治，陈医师分享了以下5款牙周炎养生食疗、护齿法等，大家亦可作参考：

5招内外兼治牙周炎养生秘诀

1. 内服茶饮：清胃护齿茶

食材：金银花10克、薄荷5克、生甘草3克。

功效：清胃泻火，消除口臭。

制作：用沸水冲泡，加盖闷10分钟，代茶饮用。

2. 食疗方：皮蛋咸瘦肉粥

食材：皮蛋1只、瘦肉丝50克、白米适量。

功效：皮蛋性凉，能泻肺热；配合咸瘦肉入肾，适合虚火上炎导致的牙龈肿痛。

3. 中药漱口水：固齿漱口方

材料：公丁香5克、广藿香10克、金银花10克。

功效：芳香化浊，消肿止痛。

制作：加水500毫升煮沸10分钟，滤渣放凉。

使用方法：每次含漱20毫升，让药液浸泡牙肉处约3分钟，每日3次。

4. 中药牙粉：固齿神方

出处：清代陈修园《经验方》。

材料：青盐、生石膏、补骨脂、防风、薄荷各等份。

制作：将药材磨成细粉。

用法：以此药粉代替牙膏刷牙，或沾取少许轻轻按摩牙肉后漱口，有助固齿止痛。

5. 日常叩齿养生法

做法：每日清晨，将上下牙齿轻轻叩击36次。此举有助震动经络，促进牙肉血液循环，在古时称为「叩齿术」，是预防牙肉萎缩的有效物理疗法。

陈医师提醒，所有中药材的使用与中医调理方案，都应在中医师的辨证指导下进行，市民切勿自行诊断与用药。

撰文：高静蓉

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