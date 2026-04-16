不只吃保健品！营养师推介5大平价食物助抗衰老 柑桔连白丝一起吃也有效？

想抗衰老一定要花大钱买名贵保健品？有营养师推介5大平价抗老食物，其中连平时吃柑桔习惯剥掉的白丝，竟然是抗发炎恩物。

营养师推介5大平价食物助抗衰老 柑桔连白丝一起吃也有效？

营养师曾建铭在其Facebook专页发文指，许多人一听到抗衰老或长寿，第一反应往往是去补充白藜芦醇，或者考虑是否该购买昂贵的高级保健食品。但他强调，真正影响衰老速度的，并非有没有吃下某种神奇成分，而是每天整体的饮食模式。他留意到近期关于植物多酚与抗氧化的研究，指出这类植化素有助抗发炎、调节代谢及延缓老化。其实，抗老食物根本不需要花大钱购买，除了绿茶、蓝莓及黑咖啡外，日常餐桌上可能还隐藏著以下5大抗老食物：

5大抗衰老食物

5大抗衰老食物：

1.紫薯

不要只吃白饭，紫薯鲜艳的紫色代表蕴含满满的花青素，抗氧化能力极为优秀。

2.无糖洛神花茶

微酸的洛神花富含多酚，绝对是取代手摇饮品的完美选择。

3.柑桔上的白丝

很多人吃柑桔时，会把果肉上那层白色的丝（橘络）剥得一干二净，千万不要这样做。因为白丝蕴含丰富的柑橘类黄酮，有助身体对抗发炎。

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4.辛香料

煮饭时可加点含有姜黄素的姜黄；喝无糖燕麦奶时，亦可撒点含有肉桂多酚的肉桂粉。虽然辛香料的用量不多，但它们的多酚浓度却非常高。

5.亚麻籽

这种细小的种子含有特殊的植物性多酚，包括木脂素。只要每天洒一小匙在无糖乳酪或豆浆中，就能轻松提升抗老战斗力。

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4个抗衰老的生活习惯 搭配1饮食餐单也有效

除了上述5大食物外，曾建铭指出，健康并非单靠某一天突然的自律，而是靠许多好习惯慢慢累积而成。他同时分享了4个抗老的生活习惯，提醒大家务必牢记：

1.别把健康寄托在单一食物上

并非今天喝了绿茶就万无一失，也不是吃了紫薯、喝了豆浆后，就可以放心每天食宵夜、食炸鸡、喝含糖饮品。真正带来改变的，是整体的饮食模式有否慢慢朝著正确的方向发展。

2.抗老不只是少吃，而是换著吃

养生不是只能吃得清淡，很多时候只需把原本的饮食选择稍微替换：

早餐： 奶茶+甜面包改为无糖豆浆+鸡蛋+全麦多士

奶茶+甜面包改为无糖豆浆+鸡蛋+全麦多士 午餐： 炸猪扒饭盒改为卤水鸡髀/豆腐+两款深绿色蔬菜

炸猪扒饭盒改为卤水鸡髀/豆腐+两款深绿色蔬菜 下午茶： 手摇饮品+饼干改为无糖茶+一份水果+一小把坚果

手摇饮品+饼干改为无糖茶+一份水果+一小把坚果 晚餐：白饭配香肠腊肉改为鱼、豆腐、炒青菜，减少肉类份量

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3.比起盲目进补，更应先减少消耗

经常进食超加工食品、含糖饮品，以及高油、高糖、高盐的食物，会加重身体的氧化压力与发炎负担。若每天喝一杯含糖饮品、一星期吃几次煎炸食物，这绝对不是单靠食一粒保健品就能补救回来。

4.毋须追求完美，只要比昨天好一点

不要一想到健康饮食，就觉得压力很大、做不到，甚至放弃。营养从来不是比较谁做得最完美，而是看谁能在忙碌的生活中，多作几个对身体有利的选择。

资料来源：营养师曾建铭

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