肾病人可以吃甚么水果？营养师推介首选8种低钾水果 忌吃杨桃易致呕吐/昏迷！

肾病人可以吃甚么水果？有营养师以「红黄绿灯」分类多款水果的钾含量，更特别推介8种「低钾」首选，让肾友安心进食。不过，有一种常见水果，肾友一口都不能碰，否则恐致呕吐、抽搐，甚至昏迷。

营养师推介首选8种低钾水果 忌吃杨桃易致呕吐/昏迷！

营养师林俐岑在Facebook专页发文指，对于慢性肾脏病（CKD）患者，尤其是已进入中、后期的病友来说，钾离子的代谢管理至关重要。当肾功能下降，无法正常将多余的钾离子排出体外时，便可能引致血钾过高，严重者可引发心律不正、肌肉无力，甚至危及生命。

然而，水果含有丰富的维他命与膳食纤维，若完全戒口，反而可能导致营养不均或便秘。为此，她建议肾病患者可以利用「红黄绿灯」的概念，将水果依照每100克的钾含量进行分类管理：

肾友水果绿灯区

肾友水果黄灯区

肾友水果红灯区

1.绿灯区（钾含量<150mg）：

这个区域的水果，是肾病患者相对安全的选择。每日建议摄取量约为2份，1份约为标准饭碗八分满，或一个拳头大小：

凤梨： 钾含量极低（约40mg），且含有凤梨酵素，有助于蛋白质消化，是肾病患者的首选水果。

钾含量极低（约40mg），且含有凤梨酵素，有助于蛋白质消化，是肾病患者的首选水果。 莲雾： 水份含量高且钾含量低（约70mg），是解馋的理想选择。

水份含量高且钾含量低（约70mg），是解馋的理想选择。 水晶梨/水梨： 梨子的钾含量普遍较低，约在60mg左右。建议去皮食用，因为果皮通常是钾离子的聚集处。

梨子的钾含量普遍较低，约在60mg左右。建议去皮食用，因为果皮通常是钾离子的聚集处。 苹果： 苹果是广受欢迎的低钾选择，但同样建议去皮食用，以降低钾的摄取量。

苹果是广受欢迎的低钾选择，但同样建议去皮食用，以降低钾的摄取量。 西瓜： 虽然西瓜的钾含量低约100mg，但因其含水量极大，且升糖指数（GI值）较高，若同时有水肿或糖尿病的病友，建议应严格控制份量，不宜一次过吃太多。

虽然西瓜的钾含量低约100mg，但因其含水量极大，且升糖指数（GI值）较高，若同时有水肿或糖尿病的病友，建议应严格控制份量，不宜一次过吃太多。 提子： 约120-130mg

约120-130mg 山竹： 约70-80mg

约70-80mg 柑橘：约120-150mg

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2.黄灯区（钾含量150-250mg）：

这个区域的水果属于可以吃，但要限量。若当天选择这类水果，建议份量减半（约半碗），或与低钾水果交替摄取：

番石榴： 虽然其维他命C含量在水果中称冠，但钾含量亦落在中等范围（150-180mg）。建议去籽食用，因为籽的部位钾含量较高。

虽然其维他命C含量在水果中称冠，但钾含量亦落在中等范围（150-180mg）。建议去籽食用，因为籽的部位钾含量较高。 木瓜与芒果： 木瓜约180-200mg、芒果约150-180mg，两者皆富含类胡萝卜素，但钾离子含量稍高，建议切成小块，并限制食用份量。

木瓜约180-200mg、芒果约150-180mg，两者皆富含类胡萝卜素，但钾离子含量稍高，建议切成小块，并限制食用份量。 火龙果（红/白肉）： 许多人误以为火龙果很安全，但其实它的钾含量约在190-220mg之间，属于中钾水果，须特别留意份量。

许多人误以为火龙果很安全，但其实它的钾含量约在190-220mg之间，属于中钾水果，须特别留意份量。 士多啤梨： 约170-190mg，因其体积小，或因口感酸甜，容易过量进食。

约170-190mg，因其体积小，或因口感酸甜，容易过量进食。 西柚： 约200-240mg，特别提醒，正在服用降血压药或免疫抑制剂的病友，应完全避开西柚，以免产生药物交互作用。

约200-240mg，特别提醒，正在服用降血压药或免疫抑制剂的病友，应完全避开西柚，以免产生药物交互作用。 枇杷： 约180mg

约180mg 水蜜桃/桃子： 约150-205mg

约150-205mg 百香果： 约200mg

约200mg 车厘子：约220-240mg

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3.红灯区（钾含量 > 250mg/100g）：

这个区域的水果，每100克所含的钾离子非常惊人，需要限制钾摄取的肾病患者，应尽量避免食用：

奇异果： 约250-290mg

约250-290mg 龙眼： 约280mg

约280mg 车厘茄： 约270mg

约270mg 哈密瓜： 约250-260mg

约250-260mg 香蕉： 约330-340mg

约330-340mg 释迦： 约390mg

约390mg 榴梿： 约420-450mg

约420-450mg 柿饼： 约550-600mg

约550-600mg 所有水果干： 如提子干（约710-750mg）、红枣、柿饼（约550-600mg）、龙眼干（约1200-1300mg）等。水果脱水后，钾离子会极度浓缩。

如提子干（约710-750mg）、红枣、柿饼（约550-600mg）、龙眼干（约1200-1300mg）等。水果脱水后，钾离子会极度浓缩。 所有现榨果汁： 果汁通常需要数份水果才能榨出一杯，且在过程中流失了大量膳食纤维，会令钾离子吸收得更快，对肾病患者而言非常危险。

果汁通常需要数份水果才能榨出一杯，且在过程中流失了大量膳食纤维，会令钾离子吸收得更快，对肾病患者而言非常危险。 杨桃：肾病患者绝对禁止食用杨桃，因为杨桃含有一种神经毒素，健康人士的肾脏可以将其代谢，但肾功能受损者却无法排出。摄取后可能引发呕吐、抽搐，甚至会昏迷，请务必严格忌口。

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3个吃水果小贴士 低钾水果每日维持进食这份量

除了挑选水果种类，林俐岑亦指出，日常生活中还有3个方法，可以帮助减低钾的摄取：

去皮去籽：果皮与果籽通常是矿物质集中的地方，进食前先将其去除，可有效减少钾的摄取。 食原型，不喝汤：钾离子极易溶于水。因此，不应饮用果汁、不吃罐头水果的糖水，甚至在烹煮蔬菜时，亦应将汤汁滤掉。 控制总量：即使是低钾的水果，吃多了依然会累积大量的钾。每日维持1至2份的总量，是基本的健康原则。

她提醒，每位肾病患者的病情及血液生化数值都各有不同，最稳妥的做法，是携带血液检查报告，咨询专科营养师的意见，度身订造专属的水果份量建议。透过正确的选择，肾病患者也能在保护肾脏的同时，安心品尝到时令水果的香甜滋味。

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肾病/肾衰竭初期症状 留意小便变化

据本港医管局资料指，肾脏主要功能包括排泄经新陈代谢产生的废物，协调体内水分、电解物、酸碱度、血压等，制造红血球激素，以及协助制造维他命D。当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，体内废物累积，引发多种身体功能的问题，有机会演变为慢性肾衰竭。

不过，初期的肾病及慢性肾衰竭征状并不明显，较常出现的症状如下：

小便带血 / 茶色尿（血尿） 小便带泡沫（蛋白尿） 小便混浊（尿感染） 小便赤痛、频密 小便感困难、不畅顺 小便排出小沙石 多尿、尿量减少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮肿 血压高

肾衰竭4大高危人士 严重恐洗肾

根据本港医管局资料，当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，其排泄体内新陈代谢废物的功能受损，身体内的废物会累积，且引发多种身体功能的问题，引发慢性肾衰竭。

当到达末期肾功能衰竭阶段，病人须透过透析（洗肾）或肾脏移植，才得以维持生命。当中，患有下列疾病的病人有较高风险患上慢性肾衰竭：

糖尿病 肾小球肾炎，包括红斑狼疮肾炎 高血压 先天性肾病及有肾病家族病历

资料来源：营养师林俐岑、医管局

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