为医ADHD儿耗尽积蓄 单亲港妈患上乳癌泪求续命 「想陪儿子多走一段路！」

本港一名单亲妈妈在儿子出生后不久，便不幸确诊患上乳癌，正当她顽强对抗病魔之际，命运却再度给予重击，年幼的儿子亦被诊断出患有专注力不足和过度活跃症（ADHD）。为了照顾爱儿及应付自身的庞大医疗开支，她早已耗尽积蓄。为求一线生机，她透过「癌症资讯网」向社会大众发出求助，泪眼盼望能获得续命的机会，只为许下一个心愿：「我只想陪儿子多走一段路！」

单亲港妈患上乳癌泪求续命 「想陪儿子多走一段路！」

癌症资讯网在Instagram发文指，2010年港妈coco迎来了一个儿子。然而，在儿子未满两岁时，CoCo确诊乳癌，为她的人生投下震撼弹。看著牙牙学语的儿子，她告诉自己决不能倒下，要看著他长大。为了活下去，CoCo毅然接受全乳切除手术，咬紧牙关挨过一轮又一轮的化疗，化疗过程中出现的呕吐、掉落的头发和痛得无法入眠的夜晚，对她来说都是煎熬。但她只要想到儿子就告诉自己：「熬过去，就能看见曙光。」

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可是，命运的考验接踵而来。在与病魔搏斗的同时，她的婚姻亦走到尽头，治疗之路变得更加孤独。CoCo只能独力扛起一切，用瘦弱的肩膀，为儿子撑起一片天。不幸的是，儿子被评估患有专注力不足及过度活跃症（ADHD），需要特殊的照顾与训练。她一边抗癌，一边要带著儿子四处求医、接受训练，用尽心力，只盼望孩子能健康成长。

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长期的治疗，早已耗尽CoCo所有积蓄。目前，她只能倚靠综合社会保障援助（综援）维持最基本的生活。最近，医生告知其癌细胞已扩散，建议她使用一种自费荷尔蒙治疗药物，能有效控制病情，延续生命，但每针药费高达$4,000元。这个数字，对于一个依靠综援生活的单亲癌妈来说，遥不可及。她不敢奢求太多，只希望能有多一点时间，陪儿子多走一段路，看著他上学、放学，看著他一天天长大；让她能有机会，好好孝顺这些年来为她奔波劳累、从未放弃过她的母亲。

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乳癌有何症状？甚么人最高危？

湖南航天医院肿瘤科副主任杨颜菲医生指出，乳癌已成为中国女性恶性肿瘤中发生率最高的癌症，每年新发病例超过40万。三个特征值得留意：

发病率持续上升 ，城市高于农村

，城市高于农村 发病年龄越来越早 ，比西方提前约10年，45至55岁为第一高峰期，60岁以上为第二高峰期

，比西方提前约10年，45至55岁为第一高峰期，60岁以上为第二高峰期 35岁以下年轻患者比例明显上升

根据本港医管局资料，当乳腺细胞失控分裂和生长，就会形成肿瘤，肿瘤分为良性及恶性，乳房内的恶性肿瘤就是乳癌。而患上乳癌后，乳房、乳头及腋下有机会出现以下改变。

乳癌7大症状

乳房：出现任何体积的硬块、形状或大小有所改变、皮肤出现点状凹陷，以及出现静脉扩张或呈橙皮纹变化

乳头：自动流出分泌物、出血或凹陷

腋下：肿胀或淋巴结胀大

医管局提醒，在月经前感到明显乳房胀痛或摸到硬块，是由于周期性荷尔蒙分泌转变，属正常的生理反应，不必过分担心。

患乳癌的高危族群

性别：乳癌患者主要是女性，但男性也有机会患乳癌

年龄：随著年龄增长，患乳癌机会更高

遗传：母亲、姊妹及直系亲属患过此病的人士，发病的机会较高，研究资料显示约5-10%的乳癌个案可能与遗传有关

经期：12岁以前初经以及55岁以后停经者

饮食：长期进食高动物脂肪食物

生活：吸烟、嗜酒、缺乏运动

生育：从没有生育过或三十五岁以后首次生育

药物：长期服用避孕药或接受贺尔蒙补充疗法5年以上者

个人肿瘤病历：曾经罹患某些种类癌症，如霍杰金氏淋巴瘤、肺腺癌、肠癌，或儿童时期曾经患癌者，患乳癌风险较高。

资料来源：癌症资讯网、医管局

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