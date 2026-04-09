17岁少年鼻塞3年被当鼻炎 颅底竟藏血管瘤炸弹 3症状持续3个月即求医青春期男子最高危

长期鼻塞可能是体内藏了一颗隐形炸弹的警号。内地一名17岁的高中生受鼻塞困扰持续3年，起初被医生当成普通的鼻炎来处理，自己也因为症状轻微没有太上心。但症状一直没有改善，反而越演越烈，反复流鼻血，严重影响睡眠和学业。最后接受了内窥镜检查，才发现困扰他多年的竟是一颗「鼻咽纤维血管瘤」，更随时有大出血的危机。

17岁少年鼻塞3年被当鼻炎 辗转求医症状越发加重

根据内媒《红星新闻》报道，17岁的小杰（化名）的鼻塞问题，始于3年前的初中三年级。起初，家人以为只是季节转换引致的感冒，或课室冷气问题，仅以喷鼻剂、洗鼻液等方法处理，惟未见好转。小杰却因为担心耽误学业，一直与父母说自己「能应付」。直至升上高中后，其症状逐渐加重，不但须要张口睡觉，鼻鼾声更越发响亮，耳朵亦时常有闷胀感。

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在过去一年半，家人曾带小杰辗转求医，诊断结果各异：有医生判断为「鼻中隔偏曲」或「过敏性鼻炎」；有中医认为是脾胃问题；更有私家诊所建议进行等离子消融手术。后来他进行了电脑断层扫描（CT），医生从影像判断为「腺样体残留」，并认为青春期后会自然萎缩，更安抚家人指「男孩子血管丰富，偶尔流点血属正常」。

然而，小杰的身体却不断发出警号：鼻塞由单侧发展至双侧；流鼻血的频率由每月一次，恶化至每星期两三次，有时血液更会由后鼻孔倒流，令他在半夜呛醒。在某次体育堂时，他更因突发大量鼻血，需由老师紧急送院。长期的不适，已严重影响其学业与日常生活。

内窥镜检查揭颅底藏血管瘤炸弹

今年3月，家人带同小杰向杭州市第一人民医院耳鼻咽喉科求诊。该科副主任滕尧树医生在详细了解小杰长达3年的病史后，随即为他进行鼻内窥镜检查。镜头下，在小杰的右侧鼻咽部，一个紫红色、表面光滑的肿物清晰可见，其血管纹路分明，甚至随著呼吸有轻微搏动。滕医生判断这并非鼻炎，而是「鼻咽纤维血管瘤」。

他解释，这类肿瘤的血供极其丰富，其根部可深植于颅底，周围更布满重要的血管和神经。此前的一切药物、洗鼻等治疗，不但无效，不当的刺激更可能随时诱发大出血。他亦指出，在之前被判断为「腺样体肥大」的CT影像上，其实已隐约可见鼻咽部的阴影，惟当时未被充分重视。

微创手术取出80g肿瘤 大感惊喜：鼻子通了

确诊后，滕医生迅速组织了跨专科会诊。首先，由神经外科团队进行「介入栓塞术」，堵住供应肿瘤养分的血管，让其「缺血凋亡」；随后，再由耳鼻咽喉科团队在内窥镜辅助下进行微创切除，以最大限度减少手术创伤及出血量。经过3个多小时的手术，最终重达80g的肿瘤被完整取出，脸上没有任何手术切口，且整个过程的出血量被成功控制在100ml以内。

麻醉苏醒后，小杰的第一句话便是：「我的鼻子通了。」这是他3年来，第一次能用鼻子顺畅呼吸。术后3天，他已能够下床走动，恢复进度理想。此后仍需定期覆诊，持续追踪至少5年，以有效预防复发。

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青春期男子最高危 3症状持续3个月即求医

滕尧树医生表示，「鼻咽纤维血管瘤」好发于10-25岁的男性，其首发症状多为单侧、渐进性的鼻塞，因进展缓慢且隐匿，极易被误诊为鼻炎或腺样体肥大。他特别提醒家长，若青春期男性出现以下危险信号，应及时向耳鼻咽喉科专科求诊：

持续鼻塞：超过3个月，且症状逐渐加重，常规药物无效。

严重鼻鼾：夜间须长期张口呼吸，鼻鼾声响亮。

反复鼻血：多为单侧，且出血量增多、止血时间延长。

其他相关症状：如耳闷、耳鸣、听力下降，甚至面部麻痺、眼球突出等。

单侧鼻塞恐患癌？拆解鼻咽癌7大征兆

单侧鼻塞久久未好转绝非小毛病！可能反映了大大小小的鼻咽问题。除了「鼻咽纤维血管瘤」之外，鼻塞、流鼻血亦可能是鼻咽癌的警号。据衞生署资料，鼻咽癌是鼻咽细胞异常生长所形成的癌病。这种恶性肿瘤的患者以男性居多，而且较常见于中国南部，特别是广东人士。研究显示，居于沿海一带且长期食咸鱼者，患鼻咽癌的机率较不吃咸鱼的人高。鼻咽癌主要的征兆如下：

颈部出现无痛肿块

鼻及喉分泌带血

听力减退

局部失聪

耳鸣

经常复发的中耳炎

鼻塞或单侧鼻塞

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