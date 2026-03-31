第三代肺癌标靶药降脑转移风险 惟资助门槛过高 患者陷「有药无钱医」困局吁政府放宽至一线治疗

肺癌为本港头号癌症杀手，其中ALK基因变异是亚洲地区常见的类型之一。医学界指出，第三代标靶药物能显著降低晚期ALK肺癌患者的脑转移风险，并大幅延长存活期。然而，本港现行药物安全网资助机制，仅将该药物纳入二线或已出现脑转移的治疗方案，未涵盖一线患者，引发社会关注。有病人组织及医学界人士促请当局检讨资助政策，让患者及早受惠于更有效的治疗。

第三代肺癌标靶药降脑转移风险 大增晚期存活率

香港肺癌基金会荣誉顾问、临床肿瘤科专科医生刘健生在记者会上指出，非小细胞肺癌（NSCLC）占本港肺癌个案七至八成，当中约3-5%由ALK基因突变驱动。此类患者普遍较为年轻，且多为非吸烟者。由于ALK基因的错误融合会产生异常蛋白，进而推动癌细胞迅速生长，令治疗面临巨大挑战。

脑部是ALK肺癌最常见的转移部位。刘医生引述研究指，患者在疾病进程中，出现脑转移的比例可高达七成，常引发头痛、恶心甚至癫痫，严重影响生活质素。他解释，人体的「血脑屏障」会阻碍传统药物进入脑部，但第三代标靶药物经改良设计，能有效穿透屏障，控制脑部肿瘤。一项为期五年的临床研究（CROWN研究）数据显示，在一线治疗中使用第三代标靶药，能使未有脑转移的患者，在五年内维持脑部无恶化的比例高达96%。

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新药助肺癌治疗「慢病化」 惟资助政策滞后

随著医学发展，晚期肺癌治疗已迈向「慢病化」。最新数据亦指，第三代标靶药物能将ALK肺癌患者的五年无恶化存活率，由第一代药物的8%大幅提升至60%。

香港药学会会长沈明达药剂师表示，约三分之一ALK肺癌患者在确诊时已出现脑转移，需同时接受脑部治疗，身心及经济负担沉重。他指出，第三代标靶药物具备强大的脑部穿透力，能有效治疗甚至预防脑转移，并克服对旧代药物的抗药性。即使患者尚无脑部转移，若所有一线患者能及早使用第三代标靶药物，有助于提升脑部保护效果，促进患者更快恢复日常生活。更重要的是，第三代标靶药物常见副作用大多属于可控范围，接受治疗的大多病人，无论精神状态、身体活动能力及日常生活功能都能维持稳定甚至改善，整体生活质素并未因长期抗癌治疗而下降。

然而，沈明达指出，现时关爱基金的申请门槛，令未出现脑转移的一线患者无法受惠，可能错失最佳治疗时机。他提及，苏格兰、澳洲、新加坡及中国内地等地自2022年起已将相关治疗纳入资助，认为本港医管局药物名册的更新步伐，未能追上药物研发进度。

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病人「有药无钱医」困局 错失治疗黄金期

会上，现年60多岁的ALK肺癌患者王女士分享其经历。她于2021年确诊，因无法负担数万元的自费药费，一直拖延治疗，直至去年第二代标靶药物纳入关爱基金资助，才正式开展疗程。惟去年出现抗药性并扩散至脑部。她形容现行制度如同「看著火烧开了才去救火」，令她错失治疗黄金期。面对沉重的药费，目前仅能靠长者生活津贴维生的她，需每月远赴内地购买较廉价的药物，但仍感徬徨。

吁政府优化资助门槛

同路人同盟主席陈伟杰表示，王女士的个案正反映现行资助机制的「自资药物空窗期」问题。他指资助门槛过高，令基层患者在未达特定临床指引前，陷入「有药无钱医」的困局，过程对病人构成极大精神压力。他促请医管局不应以「是否有脑转移」作资助分野，应以提升患者存活率为首要考量，将第三代标靶药物纳入一线资助。

立法会议员葛珮帆亦关注药物名册更新滞后的问题，认为现行逐级尝试的治疗阶梯，未能回应患者在治疗初期的实际需要。她建议医管局加快更新药物名册，并简化审批程序，从预防医学角度推动精准医疗，以减轻长远医疗负担。

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