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20秒通便影片Threads爆红！医生解构原理兼教最佳如厕姿势 改善便秘排便更畅顺

保健养生
更新时间：09:00 2026-03-31 HKT
发布时间：09:00 2026-03-31 HKT

近日有一条通便影片教学在Threads爆红，当中提到只需要做在马桶上做一些简单动作，20秒立即畅通无阻排出「巨便」。影片更吸引到医生留言拆解原理，并分享多个有助促进肠道蠕动、顺利排便的技巧。便秘、排便困难人士必学！

20秒通便影片Threads爆红！医生解构原理

在该影片中，一名女子示范20秒能快速通便的方法。她提到，先在马桶里铺两张纸，避免脏水溅到身上。双腿呈八字打开，与肩同宽，上半身逆时针旋转10次，接著左右摇晃10次，然后上下移动10次，挤压肚子10次。当感受到肠胃蠕动，上半身继续往下趴，双手抓紧小腿，就会感受到排便非常顺畅。

医生教最佳如厕姿势+通便按摩法

大肠直肠外科医生何建霖在影片下方留言表示，蹲姿上厕所以及按摩大肠是真的可以帮助排便。他建议的方法跟影片中提到的方式虽不完全一样，但有点接近，大家不妨参考一下：

1. 蹲著比坐著更容易解便

坐著时，骨盆肌肉拉住直肠肛门角，排便的通道被拉成一个角度（90度甚至锐角），排便较困难。蹲著时，肌肉放松、通道角度变直（钝角），排便更顺畅。坐马桶时双脚踩凳子，身体前倾、与大腿碰触，这样可以达到类似蹲姿的效果。

【同场加映】常卡大便？吃菜仍便秘？医生教排便做2动作 5分钟内即通便！

2. 按摩可以帮助排便

用指腹或手掌沿著大肠走向，由右下腹开始以肚脐为中心顺时针轻柔按压、推揉，一路到左下腹，这样可以模拟肠道生理蠕动，也可以刺激副交感神经以增加肠道蠕动。按摩时使用按摩油、芳香精油，可以减少皮肤的摩擦，增加舒适度。

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