尿路结石手术资助计划｜公院病人可获$2万资助中大医院做手术 一文看清申请资格/流程
更新时间：16:00 2026-03-27 HKT
发布时间：16:00 2026-03-27 HKT
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尿路结石可导致严重绞痛、血尿、无法排尿等问题，对患者身心及生活造成巨大压力。在公立医院进行「碎石」手术往往面临漫长的轮候时间，而患者又未必有能力负担私家医院的高昂费用，只能无了期忍受身体剧痛。李嘉诚基金会和香港中文大学医院共同推出资助计划，支援有经济压力的患者及时进行手术解除痛楚。以下整理了「尿路结石手术资助计划」的详情。
如何获得政府资助进行白内障手术？
尿路结石手术资助计划｜资助金额
每位获批核的人士可获待合共港币$20,000资助，金额将直接用于扣减医生费用及手术费：
- 李嘉诚基金会资助：$10,000
- 中大医院资助：$10,000
- 首次诊症费及一切超出资助金额的开支及费用将由病人自行承担
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尿路结石手术资助计划｜申请资格
- 已轮候公立医院「输尿管内视镜碎石手术」或「体外冲击波碎石」，或持有医管局转介信／覆诊纸的香港居民
- 最近一年平均每月所有同住家庭成员总收入少于港币$80,000元
- 若申请者床在职人士或家庭主要收入来源者，将获优先考虑
尿路结石手术资助计划｜申请流程
- 向中大医院提交已填妥的申请表及相关证明文件。
- 中大医院将安排符合资格者由该院泌尿外科专科医生进行首次诊症，评估是否适合进行手术。（首次诊症费由病人自付）
- 经医生确认合适的申请者，中大医院会向其发出通知书列明手术报价及详情。
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尿路结石手术资助计划｜申请日期
- 开始日期：2024年12月
- 结束日期：2026年12月
- 尿路结石手术资助计划｜查询方式
尿路结石手术资助计划｜详情查询
如需查询计划详情或预约服务，请直接联络香港中文大学医院泌尿外科中心：
- 电话：3946 6088
- 电邮：[email protected]
- 服务时间：星期一至五 9:00-17:00；星期六9:00-13:00
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