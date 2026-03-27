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尿路结石手术资助计划｜公院病人可获$2万资助中大医院做手术 一文看清申请资格/流程

保健养生
更新时间：16:00 2026-03-27 HKT
发布时间：16:00 2026-03-27 HKT

尿路结石可导致严重绞痛、血尿、无法排尿等问题，对患者身心及生活造成巨大压力。在公立医院进行「碎石」手术往往面临漫长的轮候时间，而患者又未必有能力负担私家医院的高昂费用，只能无了期忍受身体剧痛。李嘉诚基金会和香港中文大学医院共同推出资助计划，支援有经济压力的患者及时进行手术解除痛楚。以下整理了「尿路结石手术资助计划」的详情。

如何获得政府资助进行白内障手术？

中大医院x李嘉诚基金会 尿路结石手术资助计划
中大医院x李嘉诚基金会 尿路结石手术资助计划

尿路结石手术资助计划｜资助金额

每位获批核的人士可获待合共港币$20,000资助，金额将直接用于扣减医生费用及手术费：

  • 李嘉诚基金会资助：$10,000
  • 中大医院资助：$10,000
  • 首次诊症费及一切超出资助金额的开支及费用将由病人自行承担

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尿路结石手术资助计划｜申请资格

  • 已轮候公立医院「输尿管内视镜碎石手术」或「体外冲击波碎石」，或持有医管局转介信／覆诊纸的香港居民
  • 最近一年平均每月所有同住家庭成员总收入少于港币$80,000元
  • 若申请者床在职人士或家庭主要收入来源者，将获优先考虑

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尿路结石手术资助计划｜申请流程

  1. 向中大医院提交已填妥的申请表及相关证明文件。
  2. 中大医院将安排符合资格者由该院泌尿外科专科医生进行首次诊症，评估是否适合进行手术。（首次诊症费由病人自付）
  3. 经医生确认合适的申请者，中大医院会向其发出通知书列明手术报价及详情。

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尿路结石手术资助计划｜申请日期

  • 开始日期：2024年12月
  • 结束日期：2026年12月
  • 尿路结石手术资助计划｜查询方式

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尿路结石手术资助计划｜详情查询

如需查询计划详情或预约服务，请直接联络香港中文大学医院泌尿外科中心：

  • 电话：3946 6088
  • 电邮：[email protected]
  • 服务时间：星期一至五 9:00-17:00；星期六9:00-13:00

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延伸阅读：政府资助白内障手术懒人包｜3类人睇私家眼科 手术连覆诊只需$8000 一文看清参加方法/诊所地址

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