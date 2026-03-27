网红实测1星期饮抹茶代替咖啡 揭身体3大惊人改变 摆脱早晨焦虑心情更好

抹茶浓郁的回甘韵味，无论单喝、加入牛奶或都非常适合，抹茶甜品更会吸引大批爱好者蜂拥朝圣。抹茶不只好喝、好看，也是公认的抗氧化王者，近年在欧美国家也掀起了热潮，让一众追求健康的人士都变成抹茶控。英国一名健康网红早前实测，把每天早上喝的咖啡换成抹茶，连续饮用一星期后，发现精神状态大有改善。

网红实测1星期饮抹茶代替咖啡 揭身体3大惊人改变

根据《Women's Health》报道，英国自由记者兼网红Alice Porter喜欢亲身尝试各种健康潮流。为了专注处理工作，她一向习惯在早上9点至10点左右喝一杯咖啡，维持整个上午精力充沛。抹茶同样是含有咖啡因的饮品，还同时含有「L-茶胺酸」这种能够促进身心放松和稳定心情的胺基酸。为了比较咖啡和抹茶的效果，Alice试著连续一星期饮抹茶取代早上的提神咖啡。一周后，她的健康和精神状况发生了3大改变。

Alice Porter是一位自由记者，喜欢亲身尝试各种健康潮流，早前亲身测试连续一星期饮用抹茶，代替每朝早的咖啡。（图片来源：Alice Porter IG）

1. 压力水平降低

她往常有睡眠不好、经常焦虑的情况。改喝抹茶后，每天早上的心情很平静，能够以更放松的心态开始新的一天。她因此发现了咖啡是导致自己早上脾气暴躁的原因。

2. 精神饱满一整天

以往早上的那杯咖啡，只够她维持能量到中午。到了下午，就需要第二杯咖啡或含糖饮品来支撑她的状态。但早上喝抹茶，却可以一整天都保持精力充沛。

3. 起效缓慢

她发现，抹茶虽然也有咖啡因，但不像咖啡起效那么快，没有那种瞬间爆发能量、提神醒脑的即时效果，而是缓慢但持续地提供能量，因此相较以前需要更长时间才能进入工作状态。

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Alice形容这是个「挺有趣的测试」，认为咖啡和抹茶各有优点，以后都会不时饮用抹茶。尤其是在早上觉得焦虑或压力大的时候。或者在特别忙碌的日子，为避免下午「断电」，她也会选择能够持续提供能量的抹茶。不过，如果当天醒来想喝杯热咖啡，她会顺应自己的心情，这样是同时获得咖啡和抹茶的益处的最佳方法。

但她坦言，自己还没有习惯抹茶本身偏浓苦、带点泥土味的味道，以及饮到最后粉末残留的口感，总想要加点蜂蜜或糖浆来平衡一下甜苦。不过这样会导致额外摄取更多的糖分和热量，令抹茶本身的好处大打折扣。

抹茶对健康有哪些益处？

注册营养师Sophie Medlin表示，咖啡和抹茶一样都含有抗氧化剂，而且两者都能提振精神、提升专注力。不过，抹茶比起咖啡可能有更多的优点。

抗氧化功效：由于抹茶是由茶叶研磨而成，因此比起单纯用热水浸泡干茶叶制成的绿茶，含有更高浓度的营养物质和抗氧化成分，更有效对抗体内的氧化反应，中和细胞损伤，增强免疫能力。

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咖啡因吸收较慢：抹茶因为含有L-茶氨酸，能够中和咖啡因，同时帮助稳定情绪。因此比起其他含咖啡因的饮品，抹茶的咖啡因吸收较慢，并且逐渐产生作用，而非突然能量爆发。因为效果比较温和，尤其适合对咖啡因反应强烈的人，饮用抹茶也不会感到过度敏感或焦虑。

不易升高血压：由于咖啡因会升高血压，有高血压风险的人可以考虑改饮抹茶。

每日每日可摄取多少咖啡因？

消委会建议，一个60kg的成年人，每天应不摄取多于400mg的咖啡因，孕妇和授乳女性则少于200mg。咖啡因浓度可因应咖啡豆品种、烘焙、冲调方式等因而有差异。

每杯咖啡的平均咖啡因含量：

即磨咖啡：约140mg

以咖啡粉冲调：约130mg

以即溶咖啡粉冲调：约120mg

以咖啡胶囊冲调：约80mg

另外，冷泡咖啡的咖啡因含量较热咖啡高，因为少了高温萃取过程，咖啡粉中很多化学没有被释放出来。而且冷泡咖啡一般会被热水冲调使用更多咖啡粉，也会经长时间浸泡。

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