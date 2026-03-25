常玩手机易长皱纹外表年龄老5岁 专家教「1分钟美颜术」抢救法令纹/木偶纹/肌肉松弛

有没有试过，在手机屏幕突然变暗时，被萤幕反射中那个双下巴明显、皮肤松弛、满是皱纹颈纹的自己吓一跳？有医生警告，正是平日机不离手的习惯，形成脸上越来越多的「手机纹」（スマホジワ），才会令人看起来变得意外地苍老。必学2招「1分钟美颜术」，留住年轻、紧致肌肤。

常玩手机外表年龄老5岁 法令纹/木偶纹/肌肉松弛更严重

根据日媒《女性自身》报道，日本「加龄画像研究所」所长、医学博士奥田逸子医生表示，长时间低头玩手机，会令面部皮肤因地心吸力而下垂，在下巴和颈部形成松弛和皱纹。加上手机萤幕的字体细小，令人不自觉地皱起眉头，这个「苦瓜干」表情，正正加深了眉心和额头的皱纹。

因为手机、平板电脑的普及，出现「手机纹」的人迅速增加。奥田医生表示，脸部和颈部的皱纹，源于多达30种「表情肌」的衰退。除了本身年龄增长的因素，加上每天长时间面无表情低头玩手机的习惯，导致表情肌在以惊人速度加速衰退，肌肉力量减弱，无法再支撑面部脂肪和皮肤，最终导致松弛、下垂，皱纹自然爬上脸。特别是颈纹和眉心纹，它们是连化妆都难以遮盖的衰老痕迹，可令人看起来比实际年龄老超过5岁。

想知道自己的表情肌衰退程度？奥田医生教了一个简单的自测方法：

用手机正面自拍一张：现在自己的样子。

躺平，脸朝天花板，自拍一张：5年前自己的样子。

俯卧，脸朝向地面，自拍一张：5年后或玩手机时的样子）

这是因为在俯卧时，地心吸力会将面部组织向下拉扯，脸颊和眼底的松弛会变得特别明显。她提醒，如果对比「正面照」和「俯卧照」看起来相差不大，代表脸部正在加速衰老，「手机纹」的状况到了不可忽视的程度。

专家教「1分钟美颜术」改善皱纹双下巴

奥田医生强调，即使已经出现「手机纹」也为时未晚。只要坚持锻炼，任何年龄都可以增加肌肉量。尤其是又薄又小的脸部肌肉，只要勤加锻炼，就可以在短时间内增强其力量。她设计了一套的脸部护理技术，有效消除因使用智慧型手机而产生的皱纹和松弛。

抚平「手机纹」1分钟美颜术：手指去皱练习

抚平「手机纹」1分钟美颜术：「WU-EE」练习

1. 手指去皱练习

改善重点：抬头纹、眉心纹

用三根手指按压眉毛上方区域，确保额头和眉毛静止不动。 保持额头和眉毛不动，然后闭起眼睛。 继续保持额头和眉毛不动，用眼睑肌肉睁开双眼。 重复30组，持续1分钟。每周练习2-3次。

2. 「WU-EE」练习

改善重点：双下巴、颈部松弛

面向前方，背部保持挺直。 抬高头，尽可能伸展但不至于不舒服，撅起嘴唇，发出「WU」的声音，保持5秒。 头回到正常水平，闭上嘴，然后轻轻抬起嘴角。 将嘴角向两边延伸，发出「EE」的声音，不要咬紧牙关，保持5秒。 重复5组，持续1分钟。每周练习2-3次。

看手机时改变1动作 预防「手机纹」

除了面部运动，改变使用手机的习惯更为重要。奥田医生提出3个预防「手机纹」，避免脸部提早衰老的日常建议。

抬高手机：一直低头容易形成法令纹和木偶纹，因此尽量将手机抬至与眼睛水平的高度。如果觉得手累，可以用另一只手的手掌托住持机手臂的手肘，承托重量。

远离「网络怨气」：社交媒体上充满了令人嫉妒、愤怒、焦虑的负面资讯，这些情绪会扰乱自律神经，加速衰老。当感觉心情被影响时，请立即放下手机，做几个深呼吸。

微笑提拉：研究证实，表情丰富的人，样子普遍比面无表情的人年轻。特别是笑容，更是对抗衰老的最佳良药。因为笑的时候，脸部需要动用大量的表情肌，这正正是最天然、最有效的「拉提运动」。就算是刻意的假笑也没关系，养成每次望到镜子时都对提起嘴角对著自己笑一笑的习惯。

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